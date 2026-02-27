تساعدك IBM License Metric Tool في الحفاظ على جرد للبرمجيات القائمة على النوى والمستخدمة في بيئة السعة الكاملة (Full Capacity) أو السعة الافتراضية (Sub-capacity)، كما تعمل على قياس التراخيص المطلوبة لكل منتج برمجي. تهدف هذه الأداة إلى مساعدتك على إدارة متطلبات ترخيص برمجيات IBM الخاصة بك، والحفاظ على وضعية الجاهزية التامة للتدقيق. يتحمل العملاء مسؤولية توفير الأجهزة وخدمات التثبيت اللازمة لتركيب الأداة.
تم الإعلان عن الإصدار 9.2 من IBM License Metric Tool في 17 مارس 2015 عبر إعلان البرمجيات رقم 215-076، ويتم تحديثها حاليًا بشكل ربع سنوي.يتم منح العملاء مهلة 90 يومًا من تاريخ أول استخدام لمنتج مؤهل بنظام السعة الافتراضية لتثبيت IBM License Metric Tool والبدء باستخدامها لتقنيات المحاكاة الافتراضية المدعومة.
للمزيد من المعلومات حول تحديث أداة ILMT، يُرجى مراجعة صفحة وثائق ILMT.
في 30 يونيو 2019، استحوذت HCL من IBM على مجموعة مختارة من حلول IBM للتعاون والتجارة والتجربة الرقمية، إضافة إلى حلول AppScan وBigFix.
تستخدم IBM License Metric Tool منصة BigFix. يُرجى الرجوع إلى IBM License Metric Tool and HCL BigFix FAQ للمزيد من المعلومات حول العلاقة بين IBM License Metric Tool وHCL.
يوصى باستخدام IBM License Metric Tool لحساب السعة الكاملة، ويُعَد استخدامها إلزاميًا مع ترخيص السعة الفرعية.
فبراير 2023: مع إطلاق IBM Passport Advantage Agreement الإصدار 11، ألغت IBM الاستثناءات المتعلقة بمتطلبات تقارير السعة الفرعية.
تم منح العملاء الذين كانوا يعملون على إعداد التقارير اليدوية قبل 1 مايو 2023 بسبب الاستثناءات الواردة في IBM Passport Advantage Agreement v10، إمكانية الاستمرار في التقارير اليدوية لتوزيعات السعة الفرعية حتى 1 يناير 2024، شريطة استمرار التزامهم بالمتطلبات ذات الصلة.
اعتبارًا من 1 يناير 2024، لم تَعُد أيٌّ من الاستثناءات السابقة سارية.
بالنسبة إلى السعة الكاملة والتقارير اليدوية وفقًا لاستثناءات IBM Passport Advantage Agreement v10 السابقة، يجب على العملاء إدارة وتتبُّع وإعداد ورقة عمل الحساب اليدوي للسعة الافتراضية لكل خادم. وللمزيد من التفاصيل حول متطلبات هذه الورقة، يُرجى الرجوع إلى Virtualization Capacity License Counting Rules.
يجب على العملاء الاحتفاظ بالوثائق لمدة لا تقل عن سنتين لإثبات الامتثال المستمر لشروط ترخيص السعة الفرعية هذه.
للحصول على معلومات حول المنصات المدعومة ومتطلبات الأجهزة لاستخدام خادم إدارة IBM License Metric Tool ووكلائه، يُرجى البحث في وثائق IBM License Metric Tool.
للاطِّلاع على قائمة التقنيات المدعومة حاليًا من قِبل IBM License Metric Tool، يُرجى مراجعة قائمة التقنيات المدعومة بواسطة License Metric Tool.
للحصول على تفاصيل متطلبات ترخيص السعة الفرعية، بما في ذلك متطلبات الاحتفاظ بالوثائق، يُرجى الرجوع إلى Passport Advantage Virtualization Capacity (Sub-capacity) Licensing وVirtualization Capacity License Counting Rules.
أصبح BigFix Inventory الآن منتجًا من HCL، وكان آخر مستوى إصدار من BigFix Inventory الذي قدَّمته IBM هو 9.2.15.
أبرمت IBM وHCL اتفاقية تعاون تهدف إلى الاستمرار في قبول BigFix Inventory كحل بديل لـ IBM License Metric Tool لتقارير IBM Virtualization Capacity.
مهم: لا تقبل IBM استخدام HCL BigFix Inventory للإبلاغ عن المخزون واستهلاك الترخيص للبرمجيات التي تعمل على Red Hat OpenShift وKubernetes.
يُرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة حول BigFix Inventory and HCL FAQ للاطِّلاع على الإصدارات/الإصدارات الفرعية/التحديثات المعتمدة من IBM لـ BigFix Inventory والأسئلة الشائعة الإضافية.
للحصول على معلومات حول منتج BigFix Inventory، يُرجى زيارة BigFix Inventory على موقع HCL.
أبرمت IBM وFlexera اتفاقية لاعتماد Flexera One IT Asset Management كحل بديل لـ IBM License Metric Tool لإعداد تقارير IBM Virtualization Capacity. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال التكامل مع IBM License Services، وليس كمنتج مستقل، تقبل IBM استخدام Flexera One IT Asset Management للإبلاغ عن المخزون واستهلاك التراخيص للبرمجيات التي تعمل على Red Hat OpenShift وKubernetes.
يمكن لعملاء برمجيات IBM اختيار استخدام عرض البرمجيات كخدمة (SaaS) من IBM، وهو: Flexera One with IBM Observability IT Asset Management (أو الإصدار المصاحب Flexera One Select with IT Observability)، أو عرض SaaS المقدَّم من Flexera، وهو:Flexera One IT Asset Management (أو الإصدار المصاحب Flexera One Select IT Asset Management).
منتجات Flexera الأخرى غير معتمدة.
تعترف IBM ببرنامج Flexera FlexNet Manager، وما يرتبط به من إصدارات تُعاد تسميتها وتسويقها بواسطة IBM مثل Flexera One with IBM Observability (النسخة المثبتة محليًا)، كأدوات بديلة ومعتمدة لقياس الاستهلاك. ومع ذلك، لاستخدام حلول Flexera FlexNet Manager كبديل لأدوات القياس المعتمدة، يجب استيفاء الشروط التالية:
بالنسبة إلى أي بيئة غير مدعومة من Flexera One IT Asset Management، سيحتاج عملاء IBM Software إلى إعداد نسخة ILMT مخصصة متصلة بهذه البيئة، أو اختيار حساب السعة الكاملة (دون الاستفادة من توفيرات السعة الفرعية) لهذه البيئة.
يوفر الجدول التالي عرضًا موجزًا لأنظمة التشغيل والبيئات الافتراضية المدعومة بواسطة Flexera One IT Asset Management.
|أنظمة التشغيل المدعومة
|بيئات المحاكاة الافتراضية المدعومة