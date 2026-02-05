1. ما المقصود بوحدة قيمة المعالج (PVU)؟

وحدة قيمة المعالج (PVU) هي وحدة قياس تُستخدم للتمييز بين تراخيص البرامج الوسيطة استنادًا إلى تقنية المعالج الموزّع، كما هو محدد في جدول PVU وفقًا لمورّد المعالج والعلامة التجارية والنوع ورقم طراز المعالج.

تواصل IBM تعريف "المعالج" لأغراض الترخيص القائم على وحدة PVU على أنه كل نواة معالج على شريحة. لكل برنامج سعر محدد لكل PVU. قدّمت IBM وحدات PVU في عام 2006 بهدف عكس القيمة النسبية بصورة أدق التي يمكن للعميل الحصول عليها عند تشغيل أحمال التشغيل على أي تقنية معالج محددة.

2. هل وحدات PVU قابلة للنقل بين الخوادم؟

نعم، وحدات PVU الخاصة بالبرنامج نفسه قابلة للنقل بالكامل بين الخوادم داخل المؤسسة. وعند نقلها إلى خادم يحتوي على أنوية معالج تختلف متطلبات PVU لكل نواة فيه، قد يلزم توفير تراخيص PVU إضافية أو عدد أقل من تراخيص PVU، بحسب الحالة. وإذا كانت هناك حاجة إلى تراخيص PVU إضافية، فيتعين على العميل اقتناء تراخيص PVU إضافية لغايات النشر لضمان الامتثال.

3. ما هي بنية رقم القطعة للبرامج التي تستخدم مقياس PVU؟

تتسم بنية رقم القطعة ضمن Passport Advantage، الخاصة بالترخيص إضافةً إلى 12 شهرًا من Software Subscription & Support (S&S)، وتجديد S&S، وإعادة تفعيل S&S، وتراخيص الترقية الاستبدالية عند توفرها، بالاتساق عبر عروض PVU وعروض برامج Passport Advantage.

4. لماذا تتوفر بعض أرقام القطع بحد أدنى لكمية الطلب يبلغ 10 PVU فقط؟

تكون أسعار بعض برامج PVU منخفضة للغاية، بحيث إن اختيار كمية قدرها 1 يؤدي إلى أسعار تقل عن دولار أمريكي واحد. كما تُقتنى هذه المنتجات عادةً بكميات كبيرة. لذلك تم اعتماد حد أدنى قدره 10 PVU لتسهيل إجراءات الطلب والفوترة والإدارة.

5. ما الذي يحدد استحقاقات PVU المطلوبة لترخيص برنامج؟

تُحدَّد استحقاقات PVU المطلوبة لترخيص البرامج الوسيطة من خلال حاصل ضرب: (A) تصنيف PVU لكل نواة، و(B) إجمالي عدد أنوية المعالج في الخادم الذي تم تثبيت البرامج الوسيطة عليه. على سبيل المثال: نواتان × 70 PVU لكل نواة = 140 وحدة PVU.

(أ) تصنيف PVU لكل نواة

يستخدم مقياس PVU من IBM لتمييز تقنية المعالج التي تُثبَّت عليها البرامج الوسيطة. يُخصَّص لكل تقنية معالج "تصنيف PVU لكل نواة معالج"، وذلك كما هو موضح في جدول IBM PVU الخاص بالخوادم. أما بالنسبة إلى أجهزة كمبيوتر سطح المكتب والكمبيوتر المحمول ومحطات العمل، فيُرجى الرجوع إلى القسم المخصص لذلك ضمن هذه الأسئلة الشائعة.

تُعرَّف تقنية المعالج وتصنيف PVU المقابل لكل نواة من خلال خمس سمات:

مورّد المعالج: AMD أو HP أو Fujitsu أو IBM أو Intel أو Oracle، وغيرها. العلامة التجارية للمعالج: Itanium أو Opteron أو POWER6 أو Xeon، وغيرها. نوع المعالج: أحادي النواة، ثنائي النواة (نواتان لكل مقبس)، رباعي النواة، وغيرها. مقبس المعالج: الحد الأقصى لعدد المقابس الممكنة على الخادم. رقم طراز المعالج: في بعض الحالات، مثل رقائق Intel Xeon، يلزم رقم الطراز كما هو مبيّن في جدول PVU.

(ب) إجمالي عدد أنوية المعالج

يُحدَّد إجمالي عدد أنوية المعالج من خلال ضرب عدد شرائح المعالج الموجودة على الخادم (أو عدد المقابس) في عدد الأنوية لكل شريحة (أو لكل مقبس).

على سبيل المثال، خادم يحتوي على مقبسين ومزوّد بشرائح Intel Quad-core Xeon (أي أربع أنوية لكل شريحة) يكون مجموع الأنوية فيه ثماني أنوية (شريحتان × أربع أنوية لكل شريحة). وتبلغ متطلبات PVU لهذا الخادم 560 PVU، وذلك وفق المعادلة: 70 PVU لكل نواة × 8 أنوية معالج.

6. هل تواصل IBM تعريف "المعالج" على أنه "نواة المعالج"؟

نعم. لطالما عرّفت IBM المعالج على أنه نواة المعالج، ولا تزال تعتمد هذا التعريف. ويتعين على العملاء اقتناء تراخيص البرامج لجميع أنوية المعالج المُفعّلة والمتاحة للاستخدام على الخادم. وبموجب ترخيص PVU، يقتني العملاء تراخيص PVU استنادًا إلى عدد أنوية المعالج ونوعها.

وغالبًا ما يُشار إلى مصطلح "نواة المعالج" اختصارًا بلفظ "نواة".

7. ما مدى تكرار تحديث جدول PVU؟

يُحدَّث جدول PVU بصورة دورية كلما أصبحت تقنيات معالجات جديدة متاحة. ويُبيّن ختم التاريخ أسفل الجدول تاريخ نشره.

8. ما الأدوات التي يمكنني استخدامها للمساعدة في تحديد استحقاقات PVU المطلوبة؟

إذا كنت تعرف طراز المعالج، فيمكنك الرجوع إلى جداول PVU. وتُعد جداول PVU المصدر الرسمي لمتطلبات PVU لكل نواة في الخوادم.

كما تساعدك أداة حاسبة Processor Value Unit على احتساب العدد الصحيح لوحدات PVU بعد طرح سلسلة من الأسئلة.

9. ما الذي يحدد تصنيف PVU المطلوب لكل نواة في الكمبيوتر المحمول وكمبيوتر سطح المكتب ومحطة العمل (حسب متطلبات النواة)؟

بالنسبة إلى الكمبيوتر المحمول وكمبيوتر سطح المكتب ومحطات العمل المزودة بمعالجات AMD أو Intel® x86، تكون متطلبات PVU لكل نواة كما يلي: 100 PVU لكل نواة في تقنيات المعالجات أحادية النواة، و50 PVU لكل نواة في تقنيات المعالجات متعددة النوى مثل Core 2 Duo، باستثناء تقنيات معالجات Intel® Core™ i3 وi5 وi7 متعددة النوى، حيث تبلغ 70 PVU لكل نواة.

10. لماذا تستخدم IBM وحدات PVU؟

في بيئة اليوم، حيث قد تختلف خصائص أداء أحمال التشغيل اختلافًا كبيرًا بين تقنيات أنوية المعالج، أصبح من المهم لشركة IBM ولغيرها من مورّدي البرامج الوسيطة أن تعكس هذه الفروق في تراخيص البرامج. فعلى سبيل المثال، قد يحتاج العميل إلى عدد أكبر من أنوية معالج أبطأ نسبيًا لتشغيل حمل تشغيل معين مقارنة بما يحتاجه عند استخدام أنوية أسرع. ويفترض أن يعكس السعر الذي يدفعه العميل بصورة عادلة القيمة المحتملة التي يمكن أن يحصل عليها من تلك الأنظمة، والتي ترتبط بحجم العمل الذي يستطيع المعالج إنجازه.

ويتيح هيكل Processor Value Unit لدى IBM قدرًا من البساطة النسبية في تراخيص البرامج، بما يتوافق مع التطور السريع في تقنيات الأجهزة. أدّى تغييران تقنيان رئيسيان إلى نشوء الدافع لاعتماد ترخيص PVU: الانتشار الواسع لتقنية الشرائح متعددة النوى (وجود عدة أنوية معالج على شريحة سيليكون واحدة)، وتطور تقنيات المحاكاة الافتراضية واتساع نطاق اعتمادها. يوفر هيكل PVU لدى IBM أساسًا لترخيص البرامج الوسيطة يسمح بالتكيّف مع هذه التطورات بسهولة أكبر. كما يوفّر ترخيص PVU للعملاء مرونة أعلى في الترخيص ومستوى أدق من التفصيل، ويحدّ من تأثير تراخيص البرامج في قرارات تصميم الأنظمة.

11. كيف تحدد IBM متطلبات PVU لكل نواة عند إدخال تقنيات جديدة؟

عند إدراج IBM تقنيات معالجات جديدة ضمن هيكل وحدة قيمة المعالج، يظل الهدف الأساسي استمرار تقديم تحسينات في العلاقة بين السعر والأداء للبرامج. وعند تحديد متطلبات PVU لكل نواة، يجري تقييم الأداء النسبي للمعالج اعتمادًا على عدد من معايير القياس القياسية المعتمدة في القطاع. وقد تشمل هذه المعايير اختبارات معالجة المعاملات مثل TPC-C، واختبارات قياس الأداء المعتمدة على المعالج مثل SPECint وSPECjbb. وتؤثر ظروف السوق، وكذلك الرغبة في الحفاظ على هيكل مبسَّط نسبيًا، في تحديد وحدات Processor Value Unit.

12. هل تتوفر أدوات لإدارة التراخيص تساعد العملاء على تحديد استحقاقات البرامج؟

يمكن للعملاء استخدام IBM License Metric Tool (ILMT) المجانية لتتبّع استحقاقات برامج IBM. كما تتاح إمكانية استخدام IBM BigFix Inventory مقابل رسوم؛ وتتضمن هذه الأداة Tivoli Asset Discovery for Distributed ضمن برنامج داعم، وتوفر وظائف إضافية.

13. هل توجد حاجة إلى أداة امتثال مثل IBM License Metric Tool (ILMT)؟

يكون استخدام IBM License Metric Tool (ILMT) مطلوبًا فقط في ترخيص السعة الفرعية. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة حول السعة الفرعية.

14. هل يلزم الترخيص دائمًا وفق السعة الكاملة للخادم؟

لا. قد تتاح إمكانية الاستفادة من ترخيص السعة الفرعية عند استيفاء المتطلبات. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة حول السعة الفرعية.

15. هل يمكنك تقديم مثال لمصفوفة متطلبات PVU المحتملة لمعالجات POWER؟

طراز المعالج الحد الأقصى لعدد المقابس عدد الأنوية لكل مقبس عدد وحدات PVU لكل نواة إجمالي وحدات PVU Power S822 2 8 × 70 =1120 POWER E850 4 8 × 100 =3200 POWER 880 8 8 × 120 =7680

16. لماذا يرتبط عدد المقابس الموجودة على الخادم بالتسعير الذي أتلقاه؟

تمنح قابلية التوسع في الخادم العملاء القدرة على تحقيق مستويات أعلى من استخدام البرمجيات. يمكن قياس قابلية التوسع في الخادم من خلال الحد الأقصى لعدد المقابس المتاحة فيه. وبناءً على ذلك، ترتفع القيمة المتحققة من البرامج مع زيادة قابلية التوسع، وفق القياس المعتمد على الحد الأقصى لعدد المقابس في الخادم.

17. ما الفرق بين POWER7 وPOWER7 TurboCore؟

يتوفر وضع TurboCore فقط ضمن طرازات خوادم Power. يتيح وضع TurboCore للخادم "التبديل" من وضع التشغيل الاعتيادي مع 8 أنوية نشطة إلى وضع تشغيل مع 4 أنوية نشطة. لا يحدث هذا التبديل إلا بعد IPL. في وضع TurboCore تحقق الأنوية الأربع النشطة أداءً أعلى، لأن هذه الأنوية تستفيد من ذاكرة التخزين المؤقت الإضافية التي تصبح متاحة نتيجة تعطيل الأنوية الأربع غير النشطة.

يرجى ملاحظة أن الأنوية غير النشطة لا تنفّذ أي أحمال تشغيل برمجية، لذلك لا توجد حاجة إلى اقتناء استحقاقات ترخيص تخصها. وعند عودة العميل إلى وضع التشغيل الاعتيادي، تصبح التراخيص مطلوبة لجميع الأنوية الثماني.

18. ما الفرق بين النواة والشريحة والمقبس؟

تمثل كل نواة وحدة وظيفية داخل جهاز حوسبة تتولى تفسير تعليمات البرامج وتنفيذها. وترتبط هذه الأنوية بالشريحة. ثم ترتبط الشريحة بمقبس يثبّت الشريحة على اللوحة الأم. وغالبًا ما يُستخدم مصطلحا "الشريحة" و"المقبس" بالتبادل.

19. هل يمكنك تقديم مثال لمصفوفة متطلبات PVU المحتملة لتقنيات معالجات Intel؟

الحد الأقصى لعدد المقابس عدد الأنوية لكل مقبس عدد وحدات PVU لكل نواة إجمالي وحدات PVU 2 8x × 70 =1120 4 8x × 100 =3200 8 8x × 120 =7680

20. لماذا ترتبط قابلية التوسع في الخادم بالتسعير الذي أحصل عليه؟

يمكن قياس قابلية التوسع في الخادم من خلال الحد الأقصى لعدد المقابس المتاحة فيه. وتتيح قابلية التوسع في الخادم مع استخدام تقنيات المحاكاة الافتراضية تحقيق مستويات أعلى من توحيد أحمال التشغيل البرمجية وتعظيم الاستفادة من أصول البرامج الوسيطة. وبناءً على ذلك، ترتفع القيمة المتحققة من البرامج مع زيادة قابلية التوسع، وفق القياس المعتمد على الحد الأقصى لعدد المقابس في الخادم.

21. هل يتغير عدد وحدات PVU لكل نواة عند توصيل مقابس موجودة في خوادم مختلفة معًا؟

عند توصيل مقابس موجودة في خادمين أو أكثر لتشكيل خادم Symmetric Multiprocessing (SMP)، يرتفع الحد الأقصى لعدد المقابس لكل خادم. ولمزيد من المعلومات حول SMP، يرجى الرجوع إلى Symmetric multiprocessing.

على سبيل المثال ، عندما يتم توصيل مآخذ توصيل على خادم ذي مقبسين مع 6 أنوية لكل مقبس بمقابس على خادم مقبس آخر مع 6 أنوية لكل مقبس ، يصبح هذا الخادم مزودًا بـ 4 مقابس كحد أقصى لكل خادم و 24 نواة ، ويتطلب 2400 وحدات PVU (100 لكل نواة × 24 نواة).

23. 23. ما الفرق بين طراز الخادم ورقم طراز المعالج؟

يرتبط طراز الخادم بوحدة العتاد كاملة، والتي تضم على الأقل مقبسًا أو شريحة تحتوي على نواة معالج أو أكثر، إضافةً إلى الذاكرة والناقل ومزوّد الطاقة. أما رقم طراز المعالج فيشير إلى مكوّن ضمن هذه الوحدة، ويتمثل في المقبس أو الشريحة التي تضم نواة معالج أو أكثر.