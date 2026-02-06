وحدات قيمة المعالج (Processor Value Units -PVUs)

رسم توضيحي لأشكال هندسية بدرجات الألوان الأزرق والأسود والرمادي

تُعَد وحدة قيمة المعالج وحدة قياس تُستخدم للتمييز بين تراخيص البرامج على تقنيات المعالجات الموزعة (كما هو معرَّف حسب الشركة المصنِّعة للمعالج، والعلامة التجارية، والنوع، ورقم الطراز).

  •  
 

السعة الكاملة مقابل السعة الفرعية

يمكن للمرخَّص لهم نشر البرامج المؤهلة باستخدام ترخيص السعة الكاملة أو ترخيص السعة الافتراضية (السعة الفرعية).

  • إذا تم استخدام ترخيص السعة الكاملة، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات وحدة قيمة معالج كافية لتغطية جميع نوى المعالج النشطة في بيئة الأجهزة الفعلية المتاحة للبرنامج أو التي يديرها، باستثناء الخوادم التي تمت إزالة البرنامج منها بشكل دائم. نواة المعالج النشطة هي نواة معالج متاحة للاستخدام في خادم مادي أو افتراضي، بغض النظر عما إذا كانت سعة نواة المعالج يمكن تقييدها أو تم تقييدها من خلال تقنيات التمثيل الافتراضي، أو أوامر نظام التشغيل، أو إعدادات BIOS، أو قيود مماثلة.
  • إذا تم استخدام ترخيص السعة الفرعية، وفقًا لشروط Passport Advantage Sub-Capacity Licensing Terms، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات كافية لتغطية جميع نوى المعالج النشطة المتاحة للبرنامج أو التي يديرها، كما هو معرَّف في قواعد حساب ترخيص السعة الافتراضية (Virtualization Capacity License Counting Rules).

وحدات قيمة المعالج (PVUs)

وحدة قيمة المعالج هي وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص البرنامج. يعتمد عدد امتيازات وحدة قيمة المعالج المطلوبة على تقنية المعالج (المحددة في جدول PVU حسب مورِّد المعالج، والعلامة التجارية والنوع ورقم الطراز) وعدد المعالجات المتاحة للبرنامج. تعرِّف IBM المعالج، لأغراض الترخيص القائم على PVU، على أنه كل نواة معالج على الشريحة (المقبس). على سبيل المثال، تحتوي شريحة المعالج ثنائية النوى على نواتَي معالجة.

جداول PVU

تسرد الجداول أدناه تقنيات المعالجات المتاحة عمومًا حاليًا فقط، وذلك اعتبارًا من تاريخ النشر. قد تختلف متطلبات وحدات قيمة المعالج (PVU) لتقنيات المعالجات المستقبلية. للمساعدة على تحديد رقم طراز المعالج لديك، يُرجى الرجوع إلى دليل التعرُّف على رقم طراز المعالج (الولايات المتحدة).

جدول وحدات قيمة المعالج (PVU) لكل نواة (القسم 1 من 2 – RISC وSystem z)

مورِّد
المعالج		اسم
المعالج		أرقام طراز الخادمالحد الأقصى لعدد
المقابس لكل خادم		رقم
طراز المعالج		وحدات PVU لكل نواة
IBMPOWER IFL، أي نواة من نظام POWER تعمل بنظام Linuxالكلالكلالكل70
POWER 11E1180أكبر من 4الكل120
E1150الكلالكل100
S1112 وS1122 وL1122 وS1124 وL1124الكلالكل70
POWER10E1080أكبر من 4الكل120
E1050الكلالكل100
S1022 وL1022 وS1022s وS1014 وS1024 وL1024 وS1012الكلالكل70
POWER9E980أكبر من 4الكل120
E9504الكل100
H922 وH924 وS914 وS922 وS9242 الكل70
POWER8870 و880أكبر من 4الكل120
E8504الكل100

S812 وS814 وS822 وS824		2الكل70
POWER7 4770 و780 و795أكبر من 4الكل120
750 و755 و760 و775 وPS704 وp460 وPower ESE4الكل100
PS700-703 ومن 710 إلى 740 وp260 وp2702الكل70
POWER6550 و560 و570 و575 و595الكلالكل120
520 وJS12 وJS22 وJS23 وJS43الكلالكل80
POWER5 وPOWER4الكلالكلالكل100
POWER5 QCMالكلالكلالكل50
z17 ME1 وz16 A01 وz15 T01 وz14 M01-M05 وL01-L05 وz13 وzEC12 وz196 وz10 ECLinux One I-V جميع طرازات Emperor 1 و5الكلالكلالكل120
z16 A02 وz15 T02 وz14 ZR1 / LR1 وz13s وzBC12 وz114 وz10 BC وSystem z9 وz990 وS/390 وLinux One I-IV جميع نماذج Rockhopper بما في ذلك Express 1 و2 و6الكلالكلالكل100
 PowerPC 970الكلالكلالكل50
 PowerXCellTM،
Cell/B.E.TM 8i3		الكلالكلالكل30
أي معالججميع الآخرينالكلالكلالكل100
تقنيات المعالج
العلامة التجارية للمعالج
مورِّد
المعالج		اسم
المعالج		أرقام طراز الخادمالحد الأقصى لعدد
المقابس لكل خادم		أرقام طراز المعالجوحدات PVU لكل نواة
HP/IntelItaniumالكلالكلالكل100
PA-RISCالكلالكلالكل100
Oracle / Sun / FujitsuSPARC64 VI وVII وX وX+‎. الثاني عشرالكلالكلالكل100
UltraSPARC IVالكلالكلالكل100
SPARC M5 / M6الكلالكلالكل120
SPARC M7T7-44الكل100
SPARC T4/T5/M7/S7/M8T5-8 وM7-8 وM7-16 وM8-8أكبر من 4الكل120
T4-4 وT5-4 وT7-4 وT8-44الكل100
T4-1 وT4-1B وT4-2 وT5-1B وT5-2 وT7-1 وT7-2 وS7-2 وS7-2L وT8-1 وT8-22الكل70
SPARC T3الكلالكلالكل70
UltraSPARC T2الكلالكلالكل50
UltraSPARC T1الكلالكلالكل30
أي معالججميع الآخرينالكلالكلالكل100

* المتطلبات اعتبارًا من تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2024

ملاحظات:

  1. كل وحدة Integrated Facility for Linux (IFL) أو محرك Central Processor (CP) تعادل نواة واحدة.
  2. يُشير إلى خوادم System z9 أو eServer zSeries أو System/390.
  3. الامتيازات المطلوبة تشمل نوى Power Processor Element (PPE) فقط.
  4. تعتمد متطلبات PVU لتقنية المعالج POWER7/7+‎ على الحد الأقصى الممكن لعدد المقابس في الخادم. ملاحظة: يشير Power 7 إلى Power 7/7+ 5
  5. يشير z196 إلى IBM zEnterprise 196، ويشير zEC12 إلى IBM zEnterprise EC12.
  6. يشير z114 إلى IBM zEnterprise 114.
  • تُعَد Cell Broadband Engine علامة تجارية لشركة .Sony Computer Entertainment, Inc في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتُستخدم بموجب ترخيص منها.
  • Intel، وشعار Intel، وIntel Inside، وشعار Intel Inside، وIntel Centrino، وشعار Intel Centrino، وCeleron، وIntel Xeon، وIntel SpeedStep، وItanium، وPentium هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودول أخرى.

جدول PVU لكل نواة (القسم 2 من 2 - x86)

مورِّد
المعالج		اسم
المعالج		أرقام
طراز المعالج		الحد الأقصى لعدد المقابس لكل خادموحدات PVU لكل نواة
Intel®‎Xeon 2جميع طرازات معالجات Xeon الصادرة بعد Nehalem (تم إطلاقها في 2008/11) بما في ذلك Xeon 6 (الجيل السادس) وXeon Scalable (الجيل الخامس).
2
4
أعلى من 4
70
100
120
Xeonجميع معالجات Nehalem Xeon طرازات
3000 إلى 3399
5000 إلى 5499
7000 إلى 7499		الكل50
Core 3جميع i3 وi5 وi7 وi9الكل70
AMDOpteronالكلالكل50
AMDEPYCالكلالكل70
أي معالججميع الآخرينالكلالكل100

* المتطلبات اعتبارًا من تاريخ النشر: 08 مايو 2024

ملاحظات:

  1. تقدِّم IBM برامج لكلٍّ من معالجات Intel وAMD. تشير Intel إلى معالجاتها بـ “Processor Number” وAMD تشير إلى معالجاتها بـ “Model Number”. يمكن أن يُسبق نموذج المعالج بحرف. على سبيل المثال، يشير الرقم “x5365” إلى الرقم “5365”، وهو مدرج في الجدول ضمن النطاق “5000 إلى 5499”. 
  2. تعتمد متطلبات PVU لتقنية معالجات Intel المشار إليها على الحد الأقصى لعدد المقابس في الخادم. إذا تم توصيل المقابس في خادمين أو أكثر لتشكيل خادم معالجة متعددة متماثل (SMP)، يزداد الحد الأقصى لعدد المقابس لكل خادم. راجِع أمثلة الخادم الواحد وأمثلة الخادمين أو أكثر أدناه.
    أمثلة على الخادم الواحد:
    • خادم بمقبسين و6 نوى لكل مقبس يحتاج إلى 840 PVU (70 لكل نواة × 12 نواة)، خادم بأربعة مقابس و6 نوى لكل مقبس يحتاج إلى 2400 PVU (100 لكل نواة × 24 نواة).
    • خادم بثمانية مقابس و6 نوى لكل مقبس يحتاج إلى 5760 PVU (120 لكل نواة × 48 نواة)
      مثال على خادمين أو أكثر بمقابس متصلة:
    • عندما يتم توصيل مقابس خادم ذي مقبسين و6 نوى لكل مقبس بمقابس خادم آخر ذي مقبسين و6 نوى لكل مقبس، يتحول ذلك إلى خادم SMP بحد أقصى 4 مقابس لكل خادم و24 نواة، ويحتاج إلى 2400 PVU (100 لكل نواة × 24 نواة).
  3. الجيل الأحدث من معالجات Intel Core غير مشمول في هذا الإدخال، وبالتالي يستبعد المعالجات التي تستخدم Intel Performance Hybrid Architecture وتحتوي على نوعين مختلفين من النوى.
حاسبة PVU

استخدم حاسبة Processor Value Unit لتحديد عدد وحدات PVU المطلوب بناءً على بيئتك.

تعرّف على المزيد
الأسئلة الشائعة حول PVU

اطَّلِع على إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول PVU.

تعرّف على المزيد