أنواع تراخيص Passport Advantage / Passport الشائعة وتعريفاتها

وحدة قيمة المعالج هي وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص البرنامج. يعتمد عدد امتيازات PVU المطلوبة على تقنية المعالج (المحددة في جدول PVU حسب مورِّد المعالج، والعلامة التجارية والنوع ورقم الطراز) وعدد المعالجات المتاحة للبرنامج. تواصِل IBM تعريف المعالج، لأغراض ترخيص PVU، على أنه كل نواة معالجة على الشريحة. على سبيل المثال، تحتوي شريحة المعالج ثنائية النوى على نواتَي معالجة.

يمكن للمرخَّص له نشر البرنامج باستخدام ترخيص السعة الكاملة (Full Capacity) أو ترخيص السعة الافتراضية/السعة الفرعية (Virtualization Capacity/Sub-Capacity) وفقًا لشروط اتفاقية Passport Advantage. إذا تم استخدام ترخيص Full Capacity، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات PVU تغطي جميع نوى المعالج النشطة* في بيئة الأجهزة الفعلية المتاحة للبرنامج أو التي يديرها، باستثناء الخوادم التي تمت إزالة البرنامج منها نهائيًا. إذا تم استخدام ترخيص Virtualization Capacity، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات كافية لتغطية جميع نوى المعالج النشطة المتاحة للبرنامج أو التي يديرها، وفقًا لتعريف قواعد حساب ترخيص Virtualization Capacity.

* نواة المعالج النشطة هي نواة متاحة للاستخدام في خادم مادي أو افتراضي، بغض النظر عما إذا كان يمكن تقييد سعة نواة المعالج أو تم تقييدها من خلال تقنيات التمثيل الافتراضي، أو أوامر نظام التشغيل، أو إعدادات BIOS، أو قيود مشابهة.

ملاحظة: قد تتطلب بعض البرامج تراخيص لكل من البرنامج وما تتم إدارته. في هذه الحالة، ينطبق ما يلي: بالإضافة إلى الحقوق المطلوبة للبرنامج نفسه، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات PVU لهذا البرنامج بما يكفي لتغطية نوى المعالج في الأنظمة التي توجد عليها الموارد التي يديرها البرنامج أو يعالجها.

ملاحظة: قد يتم ترخيص بعض البرامج على أساس الإدارة فقط. في هذه الحالة، ينطبق ما يلي: بدلًا من الامتيازات المطلوبة للبرنامج نفسه مباشرةً، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات PVU لهذا البرنامج بما يكفي لتغطية نوى المعالج في الأنظمة التي توجد عليها الموارد التي يديرها البرنامج أو يعالجها.

ملاحظة: قد يتم ترخيص بعض البرامج استثناءً على أساس مرجعي. في هذه الحالة، ينطبق ما يلي: بدلًا من الحصول على امتيازات للنوى النشطة المتاحة للبرنامج، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات PVU لهذا البرنامج بما يكفي لتغطية البيئة المتاحة للبرنامج المرجعي كما لو أن البرنامج نفسه يعمل في كل مكان يعمل فيه البرنامج المرجعي، بغض النظر عن أساس ترخيص البرنامج المرجعي.