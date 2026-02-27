ابدأ بالتعرُّف على خيارات دعم برامج IBM للبرمجيات المحلية، والتي تشمل:
ابقَ على اطِّلاع دائم بإعلانات إصدارات البرمجيات الجديدة (eGAs) وتواريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC) القادمة (والتي يُشار إليها أحيانًا بتواريخ نهاية الدعم - End-of-Support).
إذا وجدت أن إصدارًا (أو نسخة) أحدث من برمجياتك قد أصبح متاحًا، أو أن برمجياتك قيد الاستخدام تقترب من تاريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC) - والذي يُشار إليه أحيانًا بتاريخ نهاية الدعم (EoS) - فبادِر باتخاذ الإجراء اللازم.
إن خيارك الأفضل هو استخدام مزايا IBM Software Subscription and Support لتنزيل إصدار أو نسخة أحدث قبل حلول تاريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC) الوشيك. تعرَّف على الطريقة.
إذا تعذر عليك، لأي سبب كان، تنزيل إصدار (VRM) أحدث قبل أن يصل الإصدار الذي تقوم بتشغيله حاليًا إلى تاريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC)، أو في حال عدم توفُّر إصدار أحدث للتنزيل؛ فبادِر بالتواصل مع ممثل تجديد العقود، أو شريك أعمال IBM المعتمد لديك، أو ممثل مبيعات IBM لاستكشاف واحد أو أكثر من الخيارات التالية.
انتقِل إلى الصفحة الرئيسية لدورة حياة منتجات IBM Support.
سجِّل لتكون مطَّلِعًا دومًا على أحدث تحديثات دعم منتجات IBM المهمة عبر My Notifications.
اشترِك في إعلانات البرمجيات (Software Announcements). استخدِم مزايا Subscription and Support الخاصة بك للحصول على أقصى استفادة من استثماراتك في البرمجيات.
استكشِف جميع الإصدارات أو النسخ من برامج IBM التي ستنتقل إلى دعم Extended أو Sustained في النصف الثاني من 2025 والنصف الأول من 2026.