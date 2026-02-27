ابقَ على اطِّلاع دائم بإعلانات إصدارات البرمجيات الجديدة (eGAs) وتواريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC) القادمة (والتي يُشار إليها أحيانًا بتواريخ نهاية الدعم - End-of-Support).

إذا وجدت أن إصدارًا (أو نسخة) أحدث من برمجياتك قد أصبح متاحًا، أو أن برمجياتك قيد الاستخدام تقترب من تاريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC) - والذي يُشار إليه أحيانًا بتاريخ نهاية الدعم (EoS) - فبادِر باتخاذ الإجراء اللازم.

إن خيارك الأفضل هو استخدام مزايا IBM Software Subscription and Support لتنزيل إصدار أو نسخة أحدث قبل حلول تاريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC) الوشيك. تعرَّف على الطريقة.

إذا تعذر عليك، لأي سبب كان، تنزيل إصدار (VRM) أحدث قبل أن يصل الإصدار الذي تقوم بتشغيله حاليًا إلى تاريخ انتهاء الدعم الأساسي (BSC)، أو في حال عدم توفُّر إصدار أحدث للتنزيل؛ فبادِر بالتواصل مع ممثل تجديد العقود، أو شريك أعمال IBM المعتمد لديك، أو ممثل مبيعات IBM لاستكشاف واحد أو أكثر من الخيارات التالية.