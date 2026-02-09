راجِع الأقسام أدناه لمعرفة أي الإصدارات أو النسخ من برمجيات IBM الخاصة بك ستنتقل إلى الدعم الممتد (Extended) أو الدعم المستمر (Sustained) في النصف الثاني من 2025 والنصف الأول من 2026.
للتذكير: تواريخ نهاية الدعم قابلة للتغيير، راجِع موقع IBM Software Support Lifecycle للتأكُّد.
المنتج
رقم الإصدار
معرِّف المنتج
التوفر العام
الانتقال إلى دعم Extended / Sustained
رقم رسالة
الإعلان
الخدمة المؤهلة
Application Gateway
23.10.0
5900-B5J
2023/10/24
2025/9/30
AD24-2013
Business Automation Workflow
21.0.x
5737-H41
2021/6/25
2025/12/17
AD24-0768
|الدعم المتقدم
Cloud Pak for Data
4.X.X
5737-H76
2021/6/23
2025/7/31
AD24-0691
Cloud Pak for Integration
2023/2/1
5737-I89
2023/6/16
2025/9/30
AD24-0750
Cloud Pak for Multicloud Management
2.x.x
5737-K99
2020/8/7
2025/12/31
AD22-0922
Cloud Pak for Security
1.10.x
5737-L74
2022/6/21
2025/9/30
AD25-1027
Cloud Pak for Watson AIOps
3.x.x
5737-M96
2021/4/30
2025/9/30
AD24-0729
Cloud Pak System Software
2.3.2
5725-Q52
2020/3/27
2025/9/30
AD24-2021
Cloud Pak System Software
2.3.3
5725-Q52
2020/10/9
2025/9/30
AD24-2021
Cloud Pak System Software Suite
2.3.2
5737-B07
2020/3/27
2025/9/30
AD24-2021
Cloud Pak System Software Suite
2.3.3
5737-B07
2020/10/9
2025/9/30
AD24-2021
Control Desk
7.6.1
5725-E24
2018/12/4
2025/9/30
923-0634
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Db2 Base Edition
11.5.x
5737-N20
2020/6/30
2025/9/30
921-090
Db2 Base Edition Extension for Cloud Pak for Data
11.5.x
5900-ACD
2020/7/28
2025/9/30
921-090
DFSORT Version 1
1.14.x
5740-SM1
1998/9/25
2025/10/31
AD24-0678
Engineering Integration Hub
7.0.2
5725-I05
2023/3/28
2025/9/30
AD24-0598
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)
Engineering Lifecycle Management Base
7.0.2
5725-F21
2020/12/11
2025/9/30
AD24-0598
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)
Engineering Lifecycle Management Suite
7.0.2
5737-N84
2021/2/5
2025/9/30
AD24-0598
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)
Engineering Lifecycle Optimization - Engineering Insights
7.0.2
5725-H85
2020/12/11
2025/9/30
AD24-0598
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)
Engineering Lifecycle Optimization - Publishing
7.0.2
5724-X79
2020/12/11
2025/9/30
AD24-0598
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)
Engineering Requirements Management DOORS Next
7.0.2
5724-W87
2020/12/11
2025/9/30
AD24-0598
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)
Engineering Systems Design Rhapsody
9.0.2
5724-X70
2023/3/23
2025/9/30
AD24-0598
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)
Engineering Test Management
7.0.2
5724-V10
2020/12/11
2025/9/30
AD24-0598
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)
Engineering Workflow Management
7.0.2
5724-V04
2020/12/11
2025/9/30
AD24-0598
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)
Event Automation
1.0.X
5900-AXM
2023/6/29
2025/9/30
AD24-0750
Financial Transaction Manager for High Value Payments
3.2.x
5737-M74
2020/6/26
2025/9/30
AD24-0558
HTTP Server for WebSphere Application Server Hypervisor Edition on Red Hat Enterprise Linux Server
8.5.x
5725-C04
2012/6/15
2025/9/30
AD23-0720
InfoSphere Change Data Delivery for Information Server
11.3.3
5724-U70
2015/4/10
2025/9/30
AD24-2090
|الدعم الممتد
InfoSphere Data Replication
11.3.3
5725-E30
2015/4/10
2025/9/30
AD24-2090
|الدعم الممتد
InfoSphere Guardium Data Encryption for DB2 and IMS Databases
1.2.x
5655-P03
2011/2/25
2025/9/30
223-0428
Integration Designer
21.0.x
5725-C97
2021/6/25
2025/12/17
AD24-0768
|الدعم المتقدم
Knowledge Accelerators
1.0.x
5737-N08
2020/8/13
2025/9/30
222-367
MANTA Automated Data Lineage for Cloud Pak for Data
4.5.x
5900-AQ9
2022/6/29
2025/7/31
AD24-0691
Maximo Anywhere
7.6.4
5725-M39
2020/2/28
2025/9/30
922-024
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo Asset Configuration Manager
7.6.7
5724-U28
2018/8/10
2025/9/30
922-024
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo Asset Management
7.6.1.x
5724-U18
2018/7/27
2025/9/30
922-024
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo Calibration
7.6.1
5724-U33
2020/7/21
2025/9/30
922-024
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo Civil Infrastructure
7.6.x
5737-M60
2020/3/13
2025/9/30
923-017
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo Enterprise Adapter
7.6.1.x
5724-T00
2018/7/24
2025/9/30
923-017
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo for Aviation
7.6.7 - 7.6.8
5725-U87
2018/8/10
2025/9/30
923-017
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo for Life Sciences
7.6.1.x
5724-U23
2020/7/24
2025/9/30
922-024
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo for Nuclear Power
7.6.1
5724-U19
2017/11/17
2025/9/30
922-024
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo for Nuclear Power
7.6.2
5724-U19
2017/11/17
2025/9/30
922-024
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo for Oil and Gas
7.6.1.x
5724-U20
2016/10/18
2025/9/30
922-024
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo for Oil and Gas
7.6.2.x
5724-U20
2020/11/17
2025/9/30
922-024
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo for Transportation
7.6.2.x
5724-U21
2015/12/8
2025/9/30
922-024
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo for Utilities
7.6.1.x
5724-U22
2020/7/21
2025/9/30
922-024
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Maximo Spatial Asset Management
7.6.1
5724-U36
2020/7/24
2025/9/30
922-024
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
MobileFirst Platform Foundation
8.0.x
5725-I43
2016/6/17
2025/9/30
922-058
MongoDB Enterprise Advanced with IBM
6.0.x
5737-H42
2023/10/3
2025/7/31
AD25-0054
MQ
9.2.x
5724-H72
2020/7/23
2025/9/30
AD24-0475
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
MQ Appliance M2002
9.3.x
5737-H47
2022/9/23
2025/9/30
AD24-0750
MQ Appliance M2003
9.3.x
5900-ALJ
2022/8/2
2025/9/30
AD24-0750
Now Factory Sourceworks
5.7.x
5725-Q79
2016/8/23
2025/12/31
AD22-0520
Now Factory Sourceworks
5.8.x
5725-Q79
2016/12/16
2025/12/31
AD22-0520
Planning Analytics Advanced
2.0.9
5737-C24
2019/12/16
2025/10/31
AD24-0080
Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
2.0.x
5900-AC5
2020/7/28
2025/10/31
AD25-0133
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
4.X.X
5900-AC5
2021/6/23
2025/7/31
AD24-0691
Planning Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
3.5.x
5900-AC5
2020/11/20
2025/10/31
AD25-0133
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Planning Analytics Express
2.0.9
5724-Y13
2019/12/16
2025/10/31
AD25-0080
Planning Analytics Local
2.0.9
5737-B03
2019/12/16
2025/10/31
AD25-0080
Planning Analytics Modernization
2.0.x
5900-AC6
2020/7/28
2025/10/31
AD25-0133
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Planning Analytics Modernization
4.X.X
5900-AC6
2021/6/23
2025/10/31
AD25-0133
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
QRadar 1901 Appliance
7.x.x
5737-D35
2017/4/25
2025/12/31
QRadar Incident Forensics G3 Appliance
7.x.x
5737-C41
2017/1/20
2025/9/30
920-045
QRadar Network Insights
7.x.x
5737-B26
2016/12/9
2025/12/31
QRadar Network Insights Appliance 1910
7.x.x
5737-F05
2019/3/12
2025/9/30
920-045
QRadar Network Packet Capture
7.x.x
5737-B28
2016/10/21
2025/12/31
QRadar xx05 G3 Appliance
7.x.x
5737-C42
2017/3/10
2025/12/31
QRadar XX29 Appliance
7.x.x
5737-C39
2017/1/20
2025/12/31
QRadar xx48 Appliance
7.x.x
5737-B27
2016/10/21
2025/12/31
Rational DOORS
9.6.x
5724-X82
2014/6/2
2025/9/30
923-0634
|الدعم والاشتراك (S&S)
Robotic Process Automation with Automation Anywhere
19.x.x
5737-E81
2020/1/22
2025/9/30
923-024
Safer Payments
6.4.x
5725-Z82
2022/2/11
2025/9/30
AD24-2075
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Security Access Manager Appliance
9.0.2
5737-F02
2017/12/8
2025/9/30
922-109
Security Directory Suite
8.0.x
5725-Y17
2016/1/11
2025/9/30
923-017
Security Guardium Data Protection for NAS
12.0.x
5737-H30
2023/9/26
2025/9/30
AD24-2199
Security QRadar Suite Software
1.10.x
5900-AQF
2023/10/24
2025/9/30
AD25-1026
Security Verify Access Appliance
10.0.x
5737-F02
2020/6/12
2025/9/30
922-109
Security Verify Privilege Manager
11.4.3
5900-B7X
2024/3/19
2025/11/12
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.0
5900-B7X
2024/6/25
2025/11/12
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.1
5900-B7X
2024/7/25
2025/11/12
AD24-2236
Security Verify Privilege Manager
12.0.2
5900-B7X
2024/11/22
2025/11/22
AD24-2219
Security Verify Privilege Vault
11.6.4
5900-B7W
2024/2/2
2025/11/12
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.6.25
5900-B7W
2024/3/18
2025/11/12
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.1
5900-B7W
2024/5/7
2025/11/12
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.6.26
5900-B7W
2024/4/16
2025/11/12
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.2
5900-B7W
2024/6/11
2025/11/12
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.16
5900-B7W
2024/7/25
2025/11/12
AD24-2236
Security Verify Privilege Vault
11.7.31
5900-B7W
2024/10/22
2025/10/22
AD24-2120
Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
11
5655-DGJ
2021/11/19
2025/11/30
AD24-0640
Spectrum Scale Advanced Edition
5.1.x
5737-F35
2020/11/6
2025/9/30
AD24-0800
|الدعم والاشتراك (S&S)
Spectrum Scale Data Access Edition
5.1.x
5737-I39
2020/11/6
2025/9/30
AD24-0800
|الدعم والاشتراك (S&S)
Spectrum Scale Data Management Edition
5.1.x
5737-F34
2020/11/6
2025/9/30
AD24-0800
|الدعم والاشتراك (S&S)
Spectrum Scale Data Management Edition
5.1.0 - 5.1.7
5737-F34
2020/11/6
2025/9/30
AD24-0800
|الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)
Spectrum Scale Erasure Code Edition
5.1.x
5737-J34
2020/11/6
2025/9/30
AD24-0800
|الدعم والاشتراك (S&S)
Spectrum Scale Standard Edition
5.1.x
5737-F33
2020/11/6
2025/9/30
AD24-0800
|الدعم والاشتراك (S&S)
SPSS Amos
26.0.0
5725-A60
2019/4/9
2025/9/30
AD24-2099
|الدعم الممتد
SPSS Statistics
26.0.x
5725-A54
2019/4/9
2025/9/30
AD24-2099
|الدعم الممتد
SPSS Statistics Server
26.0.x
5725-A56
2019/4/9
2025/9/30
AD24-2099
|الدعم الممتد
Sterling Connect:Direct for Microsoft Windows
6.2.X
5725-C99
2021/9/10
2025/12/31
AD24-2334
|الدعم الممتد
Sterling Connect:Direct for UNIX
6.2.X
5725-C99
2021/9/10
2025/12/31
AD24-2334
|الدعم الممتد
Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments
10.1.X
5724-T79
2020/11/13
2025/9/30
AD24-2279
|الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Sterling Transformation Extender Pack for Financial Payments
10.2.0
5724-T79
2021/9/24
2025/9/30
AD24-2279
|الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare
10.1.X
5724-T77
2020/11/13
2025/9/30
AD24-2279
|الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Sterling Transformation Extender Pack for Healthcare
10.2.0
5724-T77
2021/11/9
2025/9/30
AD24-2279
|الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications
10.1.X
5724-Q68
2020/11/13
2025/9/30
AD24-2279
|الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Sterling Transformation Extender Pack for SAP Applications
10.2.0
5724-Q68
2021/11/9
2025/9/30
AD24-2279
|الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI
10.1.X
5724-T78
2020/11/13
2025/9/30
AD24-2279
|الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Sterling Transformation Extender Pack for Supply Chain EDI
10.2.0
5724-T78
2021/11/9
2025/9/30
AD24-2279
|الدعم المستمر (Sustained) / الدعم الممتد (Extended)
Storage Ceph Premium Edition
6.1.0
5900-AVA
2023/8/18
2025/9/30
AD24-0803
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Storage Ceph Pro Edition
6.1.0
5900-AXK
2023/8/18
2025/9/30
AD24-0803
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
TRIRIGA Application Platform
4.1.x
5725-F26
2022/6/3
2025/10/31
AD24-2149
TRIRIGA Application Platform
4.2.x
5725-F26
2022/8/26
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)
TRIRIGA Application Platform
4.3.X
5725-F26
2022/10/28
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)
TRIRIGA Application Platform
4.4.X
5725-F26
2023/3/10
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)
TRIRIGA Application Suite
11.1.x
5900-AHQ
2022/6/3
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)
TRIRIGA Application Suite
11.2.X
5900-AHQ
2022/8/26
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)
TRIRIGA Application Suite
11.3.X
5900-AHQ
2022/10/28
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.1.x
5725-F45
2022/6/3
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.2.x
5725-F45
2022/8/26
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.3.X
5725-F45
2022/10/28
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)
TRIRIGA CAD Integrator/Publisher
13.4.X
5725-F45
2023/3/10
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S)
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.1.x
5725-F25
2022/6/3
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.2.x
5725-F25
2022/8/26
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)
TRIRIGA Portfolio Data Manager
11.3.X
5725-F25
2022/10/28
2025/10/31
AD24-2149
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم والاشتراك (S&S) / الدعم الممتد (Extended)
UrbanCode Deploy
7.2.x
5725-M54
2021/6/25
2025/9/30
AD24-2011
|الدعم الممتد
Watson AIOps
2.1.x
5737-M96
2021/3/19
2025/9/30
AD24-0729
Watson AIOps for Cloud Pak for Data
2.0.x
5737-M96
2020/9/20
2025/9/30
AD24-0729
WebSphere Application Server Hypervisor Edition Intelligent Management Pack
8.0.x
5725-A27
2011/12/16
2025/9/30
AD23-0720
Workload Automation
9.5.x
5725-G80
2019/3/15
2025/9/30
AD24-2054
|الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)
Workload Scheduler
9.5.x
5698-WSH
2019/3/15
2025/9/30
AD24-2054
|الدعم الممتد (Extended) (لا يتوفر دعم للأخطاء الحرجة)
App Connect Professional on Cloud
SAAS
5737-B81
2016/9/30
2026/3/31
AD24-2176
Aspera Streaming
3.9.x
5737-F68
2019/6/28
2026/4/30
923-0611
Aspera Streaming for Video
3.8.x
5737-F68
2017/11/10
2026/4/30
923-0611
Automation Decision Services
23.0.x
5900-AUD
2023/6/23
2026/4/30
AD24-0768
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Business Automation Insights
23.0.x
5900-B75
2023/12/15
2026/4/30
AD24-0782
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Business Automation Manager Open Editions
8.x
5900-AR4
2022/7/22
2026/4/30
AD24-0312
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Business Automation Workflow
23.0.x
5737-H41
2023/6/23
2026/4/30
AD24-0768
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Business Automation Workflow Enterprise Service Bus
23.0.x
5737-E82
2023/6/23
2026/4/30
AD24-0768
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
CICS TX Standard
11.1.0
5900-ALU
2022/2/25
2026/4/30
AD24-0467
IBM Cloud Pak for Business Automation
23.0.x
5737-I23
2023/6/23
2026/4/30
AD24-0768
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Cloud Pak for Integration
2023/4/1
5737-I89
2023/12/13
2026/4/30
AD24-0750
|الدعم المتقدم
Cognos Analytics
11.2.x
5724-W12
2021/5/18
2026/4/30
AD25-0133
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Cognos Analytics Cartridge for Cloud Pak for Data
11.2.X
5900-ABL
2022/6/29
2026/4/30
AD25-0133
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Cognos Analytics Modernization
11.2.X
5900-ABM
2022/11/30
2026/4/30
AD25-0133
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Cognos Controller
11.0.X
5724-W24
2023/3/17
2026/4/30
AD25-0993
|الدعم الممتد
Cognos Integration Server
10.2.3
5725-L44
2017/10/24
2026/4/30
AD24-0539
Cognos PowerPlay
11.0.x
5724-W68
2017/8/29
2026/4/30
AD25-0133
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Cognos PowerPlay
11.2.X
5724-W68
2022/12/16
2026/4/30
AD25-0133
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
DFSORT/VSE Version 3
3.4.0
5746-SM3
1998/5/29
2026/2/28
AD25-071
Guardium Data Protection
11.5.x
5725-I12
2022/9/16
2026/4/30
AD24-2199
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Informix Advanced Developer Edition
12.10.0
5725-D14
2014/9/12
2026/4/30
AD25-1047
|الدعم الممتد
Informix Client Software Development Kit
4.10.x
5724-C23
2013/3/26
2026/4/30
AD25-1047
|الدعم الممتد
Informix Enterprise Edition
12.10.x
5725-A39
2013/3/26
2026/4/30
AD25-1047
|الدعم الممتد
Informix Express Edition
12.10.0
5724-Z04
2013/3/26
2026/4/30
AD25-1047
|الدعم الممتد
Informix Workgroup Edition
12.10.0
5725-A40
2013/3/26
2026/4/30
AD25-1047
|الدعم الممتد
Integration Designer
23.0.x
5725-C97
2023/6/23
2026/4/30
AD24-0768
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Open Enterprise SDK for Node.js
20.0.x
5655-NOS
2023/11/17
2026/4/30
AD25-0071
Open Enterprise SDK for Python
3.12.x
5655-PYT
2023/11/17
2026/4/30
AD25-0071
OpenPages for Cloud Pak for Data
8.3.x
5737-N71
2022/6/29
2026/4/30
AD25-0133
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
OpenPages Modernization for Cloud Pak for Data
8.3.x
5737-N70
2022/6/29
2026/4/30
AD25-0133
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
PowerVC for Private Cloud
2.1.x
5765-VC2
2022/12/2
2026/4/30
923-0500
QRadar Log Manager Disaster Recovery
7.5.x
5737-C15
2022/1/11
2026/4/30
AD24-0503
|الدعم المتقدم
QRadar Log Manager High Availability
7.5.x
5737-C14
2022/1/11
2026/4/30
AD24-0503
|الدعم المتقدم
QRadar Network Packet Capture Software
7.5.x
5737-B29
2022/1/11
2026/4/30
AD24-0503
|الدعم المتقدم
Safer Payments
6.5.x
5725-Z82
2023/1/27
2026/4/30
AD24-2189
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Security Guardium Appliances
11.5.x
5737-M13
2022/9/16
2026/4/30
AD24-2199
Security Guardium Appliances
11.5.x
5900-AX7
2023/6/9
2026/4/30
AD24-2199
Security Guardium for Files
11.5.x
5725-V56
2022/9/16
2026/4/30
AD24-2199
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5724-T60
2020/12/8
2026/4/30
AD24-2199
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5641-GKL
2020/12/8
2026/4/30
AD24-2199
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Security Guardium Key Lifecycle Manager
4.1.x
5641-GKM
2020/12/8
2026/4/30
AD24-2199
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Security Guardium Package SW
1.10.x
5900-AQE
2022/6/21
2026/4/30
AD24-2199
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
Security QRadar Incident Forensics
7.5.0
5725-Q41
2022/1/11
2026/4/30
AD24-0503
|الدعم المتقدم
Security QRadar Incident Forensics
7.5.x
5725-Q42
2022/1/11
2026/4/30
AD24-0503
|الدعم المتقدم
Security QRadar Log Manager
7.5.x
5737-C13
2022/1/11
2026/4/30
AD24-0503
|الدعم المتقدم
Security Verify Access
10.0.x
5725-V90
2020/6/12
2026/4/30
AD25-0814
SevOne Network Performance Management
6.8
5900-AN1
2024/2/29
2026/2/28
AD24-0684
|الدعم المتقدم (Advanced Support) / الدعم الممتد (Extended)
SingleStore Self-Managed with IBM
8.5.x
5900-AON
2024/10/24
2026/1/8
AD24-2294
Sterling B2B Integrator
6.1.X
5725-D06
2020/9/18
2026/4/30
AD25-0879
|الدعم الممتد
Sterling File Gateway
6.1.X
5725-D07
2020/9/18
2026/4/30
AD25-0879
|الدعم الممتد
Sterling Transformation Extender
10.1.x
5724-Q23
2020/11/13
2026/4/30
AD25-0880
|الدعم الممتد
Tivoli Storage Management
6.1.x
5608-E08
2007/12/14
2026/4/30
AD25-0824
XL C/C++ for AIX
16.1.x
5765-J12
2018/12/14
2026/4/30
AD24-0719
XL Fortran for AIX
16.1.x
5725-C74
2018/12/14
2026/4/30
AD24-0719
XL Fortran for AIX
16.1.x
5765-J14
2018/12/14
2026/4/30
AD24-0719
Z and Cloud Modernization Stack
2023/1/1
5900-A8N
2023/4/4
2026/4/30
AD24-0496
Z and Cloud Modernization Stack
2023/2/1
5900-A8N
2023/6/16
2026/4/30
AD24-0496