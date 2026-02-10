انتقِل إلى Passport Advantage Online for Customers، ثم انقر على تسجيل الدخول.

ستحتاج إلى:

معرّف IBM وكلمة المرور* صلاحية الوصول إلى موقع Passport Advantage Online (PAO) الخاص بك تفويض من جهة الاتصال الأساسية أو الثانوية للموقع لتنزيل البرامج

*ملاحظة: إذا لم يكن لديك معرِّف IBM، فانقر على "إنشاء IBMid". أدخِل المعلومات المطلوبة، بما في ذلك مبرر أعمال واضح للحصول على صلاحيات تنزيل البرامج. ثم اضغط على إرسال. سيتم توجيه طلبك إلى جهة الاتصال الأساسية لموقعك، وسيتم إخطارك عند تفعيل المعرِّف والموافقة على صلاحيات تنزيل البرامج.