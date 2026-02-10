انتقِل إلى Passport Advantage Online for Customers، ثم انقر على تسجيل الدخول.
ستحتاج إلى:
*ملاحظة: إذا لم يكن لديك معرِّف IBM، فانقر على "إنشاء IBMid". أدخِل المعلومات المطلوبة، بما في ذلك مبرر أعمال واضح للحصول على صلاحيات تنزيل البرامج. ثم اضغط على إرسال. سيتم توجيه طلبك إلى جهة الاتصال الأساسية لموقعك، وسيتم إخطارك عند تفعيل المعرِّف والموافقة على صلاحيات تنزيل البرامج.
اختَر تنزيل البرامج من:
الأمر بهذه البساطة.
انتقِل إلى تنزيلات البرامج للمزيد من المعلومات التفصيلية.
استخدِم مزايا IBM Software Subscription and Support (S&S) لتنزيل الإصدارات والتحديثات الجديدة من برامج IBM الخاصة بك.
سجِّل لتكون مطَّلِعًا دومًا على أحدث تحديثات دعم منتجات IBM المهمة عبر My Notifications.
استكشِف جميع الإصدارات أو النسخ من برامج IBM التي ستنتقل إلى دعم Extended أو Sustained في النصف الثاني من 2025 والنصف الأول من 2026.