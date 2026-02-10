الترقية إلى أحدث إصدار أو نسخة من برنامج IBM الخاص بك

IBM Passport Advantage Subscription and Support

استخدِم مزايا IBM Software Subscription and Support (S&S) لتنزيل الإصدارات والنسخ الجديدة من برامج IBM

    استفِد من التقنيات الجديدة والمحسَّنة التي يتم تقديمها عبر تحديثات برامج IBM لديك. تعرَّف على المزيد.

    الخطوة 1

    انتقِل إلى Passport Advantage Online for Customers، ثم انقر على تسجيل الدخول.

    ستحتاج إلى:

    1. معرّف IBM وكلمة المرور*
    2. صلاحية الوصول إلى موقع Passport Advantage Online (PAO) الخاص بك
    3. تفويض من جهة الاتصال الأساسية أو الثانوية للموقع لتنزيل البرامج

    *ملاحظة: إذا لم يكن لديك معرِّف IBM، فانقر على "إنشاء IBMid". أدخِل المعلومات المطلوبة، بما في ذلك مبرر أعمال واضح للحصول على صلاحيات تنزيل البرامج. ثم اضغط على إرسال. سيتم توجيه طلبك إلى جهة الاتصال الأساسية لموقعك، وسيتم إخطارك عند تفعيل المعرِّف والموافقة على صلاحيات تنزيل البرامج.

    محمي بكلمة مرور لتسجيل الدخول على شاشة الكمبيوتر.

    الخطوة 2

    اختَر تنزيل البرامج من:

    • القائمة العلوية
    • مربع العثور السريع أو
    • قائمة الروابط السريعة
    صورة مقدمة من العميل تُظهر شاشة عرض كبيرة للمهام التي يعمل على مراجعتها ممرضان على جهاز المراقبة.

    الخطوة 3

    1. ابحث عن طريق اسم المنتج أو الوصف أو رقم القطعة، أو تصفَّح قائمة بالبرامج التي يحق لك الوصول إليها.
    2. مراجعة أو تعديل إعدادات الإصدار ونظام التشغيل واللغة
    3. تأكيد اختياراتك وتنزيلها

    الأمر بهذه البساطة.

    انتقِل إلى تنزيلات البرامج للمزيد من المعلومات التفصيلية.

    منظر بزاوية عالية لمبرمجي كمبيوتر يستخدمان كمبيوتر مكتبيًا في مكتب
    الموارد
    نظام إدارة المستندات (DMS). برامج الأتمتة لأرشفة الملفات وإدارتها بكفاءة. الإنترنت وخدمة تقنية نقل البيانات السحابية.
    تعرَّف على كل ما هو جديد ومتاح للتنزيل مع اشتراك S&S النشط.

         تعرّف على المزيد
    امرأة آسيوية تعمل في مجال التصنيع
    اشترِك في إشعارات الإصدارات الجديدة والدعم.

    سجِّل لتكون مطَّلِعًا دومًا على أحدث تحديثات دعم منتجات IBM المهمة عبر My Notifications.

         تعرّف على المزيد
    كتابة يدوية على لوحة غير مرئية.
    تعرَّف على المنتجات التي تقترب تواريخ انتهاء دعم Base الخاصة بها.

    استكشِف جميع الإصدارات أو النسخ من برامج IBM التي ستنتقل إلى دعم Extended أو Sustained في النصف الثاني من 2025 والنصف الأول من 2026.

         تعرّف على المزيد

