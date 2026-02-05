تعرَّف على كل ما هو جديد ومتاح للتنزيل عبر S&S

في كل عام، تعلن IBM عن مئات الإصدارات الجديدة من البرمجيات، وكل إصدار أقوى وأكثر موثوقية وأعلى أمانًا من سابقه. العديد منها مدمج بقدرات الذكاء الاصطناعي وجاهز للعمل على السحابة، وجميعها مدعومة بدعم تقني على مدار الساعة طوال الأسبوع.

من المرجَّح أن يقدِّم العديد من هذه الإصدارات قدرات جديدة وتحسينات يمكنك الاستفادة منها من أجل ما يلي:



تقليل تكاليف اقتناء البرمجيات.

تحسين الأداء والإنتاجية والأمان.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتكامل للحصول على رؤى ونتائج أفضل.

تسريع التحديث والتحول.

انتقِل إلى IBM Announcements. اشترِك لتلقّي إشعارات عبر البريد الإلكتروني بشكل يومي أو أسبوعي - الاختيار لك. وبعد الاشتراك، يمكنك تحديث تفضيلات الإشعارات في أي وقت.

استفِد من مزايا IBM Software Subscription & Support benefits النشط للبقاء على اطِّلاع دائم وزيادة العائد من استثمارك في S&S.