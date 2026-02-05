تعرَّف على كل ما هو جديد ومتاح للتنزيل عبر S&S

في كل عام، تعلن IBM عن مئات الإصدارات الجديدة من البرمجيات، وكل إصدار أقوى وأكثر موثوقية وأعلى أمانًا من سابقه. العديد منها مدمج بقدرات الذكاء الاصطناعي وجاهز للعمل على السحابة، وجميعها مدعومة بدعم تقني على مدار الساعة طوال الأسبوع.
من المرجَّح أن يقدِّم العديد من هذه الإصدارات قدرات جديدة وتحسينات يمكنك الاستفادة منها من أجل ما يلي:
انتقِل إلى IBM Announcements. اشترِك لتلقّي إشعارات عبر البريد الإلكتروني بشكل يومي أو أسبوعي - الاختيار لك. وبعد الاشتراك، يمكنك تحديث تفضيلات الإشعارات في أي وقت.
استفِد من مزايا IBM Software Subscription & Support benefits النشط للبقاء على اطِّلاع دائم وزيادة العائد من استثمارك في S&S.
استفِد من التقنيات الجديدة والمحسَّنة التي تأتي مع التحديثات لتحسين الأداء والأمان وسهولة الاستخدام والموثوقية والمرونة التشغيلية اليوم.
نزِّل أحدث إصدار أو نسخة من البرمجيات التي يحق لك الحصول عليها للمساعدة في الحفاظ على استثماراتك البرمجية في المستقبل.
سجِّل الدخول إلى Passport Advantage Online لتنزيل الإصدارات والنسخ الجديدة من برمجياتك.
راجِع سياسة التنزيل لدى IBM لمواقع Fix Central وتنزيل برامج البرمجيات.
لضمان استمرار استفادتك من مزايا الترقية والدعم في IBM Software Subscription and Support (S&S)، يجب عليك التجديد عند نهاية كل فترة تغطية.