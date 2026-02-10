قيمة IBM Software Subscription & Support

قيمة IBM Software Subscription & Support

مع IBM Software Subscription and Support القابل للتجديد، ستحصل على إمكانية تنزيل تحديثات البرمجيات، والإصلاحات، والتصحيحات، والدعم الفني، والعديد من المزايا الأخرى.

Innovation

تحمل استثماراتك في البرمجيات في طياتها الابتكار المستند إلى الوعد الأساسي للتكنولوجيا.

يتميز كل إصدار جديد من البرمجيات بأنه أكثر قوة، ومتانة، وأمانًا من الإصدار السابق، مع الاستفادة من الوظائف الموجودة مسبقًا.

دعنا نبتكر التكنولوجيا معًا لتتطور بما يلبي احتياجاتك المتغيرة باستمرار.

Security

يمكن لبرمجياتك أن تساعد على حماية تطبيقاتك وأنظمتك من التهديدات الإلكترونية المتطورة باستمرار، من خلال أمان مدمج يمكنك الاعتماد عليه.

دعنا نبتكر الأمن الإلكتروني معًا ليواكب التغيُّرات في مشهد التهديدات بشكل أسرع.

Expertise

تدعم برمجياتك شبكة عالمية من المطورين، ومهندسي البرمجيات، والعلماء الباحثين، والمتخصصين في المنتج والدعم الفني، جميعهم يعملون من أجلك.

دعنا نبتكر الخبرة معًا لتعمل لصالحك.

Choice

تُتيح لك برمجيات IBM تحديد ما تريد تشغيله، وكيف وأين -سواء في البيئة المحلية، أم كاشتراك، أم كخدمة، أم في أي سحابة- كما توفِّر خيارات الترقية والاستبدال لمساعدتك على الانتقال إلى طرق عمل جديدة متى شئت.

دعنا نبتكر المرونة معًا للانتقال إلى أساليب عمل جديدة وتحقيق أهدافك الاستراتيجية بشكل أسرع.

اجعل مزايا S&S تعمل لصالحك
احصل على التحديثات والتحسينات لبرمجيات IBM التي يحق لك استخدامها.

استفِد من التقنيات الجديدة والمحسَّنة المتوفرة في أحدث إصدارات وبرمجيات Software.

اشترِك للحصول على إشعارات الدعم.

سجِّل لتكون مطَّلِعًا دومًا على أحدث تحديثات دعم منتجات IBM المهمة عبر My Notifications.

جدِّد اشتراك S&S للوصول المستمر إلى التحديثات والدعم.

تقييم متطلبات الحوسبة والتخزين في السحابة العامة مع مراعاة خطط التوفير المتفق عليها وخصومات المزوِّد.

