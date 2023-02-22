لإدارة بيئة التهديدات الحالية، يحتاج عملك إلى التطور والتحول. تقدِّم IBM Security الخدمات الاستشارية، وخدمات تكامل الأنظمة، والتقنيات، والخدمات الأمنية المُدارة التي تحتاجها لبيئة AWS. وتدعم خدماتنا الأمنية الحديثة رحلتك خلال الترحيل إلى السحابة؛ لكي تتمكَّن من إجراء التغييرات الكبيرة في المسؤوليات، والعمليات، والتقنيات.
حازت IBM Security على اعتماد AWS كشريك من المستوى الأول في فئة مقدمي الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP)، وشريك استشاري رئيسي، وشريك ذي كفاءة تقنية متقدمة، وشريك ISV Accelerate، وهي تقدِّم استشارات وخدمات تكامل أنظمة رائدة في السوق، وإدارة تهديدات متكاملة، واستجابة للحوادث، وخدمات أمنية للبيئات السحابية، وخدمات أمنية مُدارة رائدة في السوق ومتوافقة مع إطار عمل NIST CSF لدعم نمو وتحول عمليات الأمن المؤسسي لديك بشكل منهجي.
تعمل IBM Security مع مؤسستك كامتداد لفريقك، وتقدِّم حلولًا متقدمة وإرشادات من خبراء لحماية بيئة AWS السحابية لديك. ونساعدك على الاستفادة من الضوابط الأصلية لدى AWS مع مواءمتها مع برامج الأمن المؤسسي لديك لتبسيط الرؤية وتوحيدها.
تساعد الشراكة بين IBM Security وAWS أعمالك على ما يلي:
بلغ متوسط التكلفة الإجمالية العالمية لاختراق أمن البيانات في عام 2021 حوالي 4.24 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% عن عام 2020.²
كان سوء تكوين السحابة واحدًا من أهم ثلاثة عوامل تهديد أولية للاختراقات في عام 2021.²
تمكَّن من مضاعفة قدرات الكشف والاستجابة الأصلية للسحابة في AWS باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الأمني، وقدرات SOAR من IBM.
تعاوَن مع مستشارين موثوق بهم لتحسين إدارة التهديدات والتغلب على نقص المهارات.
يستطيع فريق IBM Security X-Force Red إدارة أي أداة فحص، بما في ذلك AWS Inspector، لمساعدتك على اكتشاف الحاويات الضارة، والتكوينات الخطأ، وبيانات الاعتماد المعرضة للخطر، وغيرها من الثغرات التي قد تعرِّض بيئة AWS للخطر. وبمساعدة محرك التصنيف الآلي الخاص به، يستطيع الفريق تحديد أولويات الثغرات الحرجة، ما يساعد فرق التصحيح على تحديد النقاط الأكثر أهمية لتوجيه جهودهم إليها.
تقدِّم خدمات IBM Security Services تكاملًا أصليًا من دون وكيل للموارد والخدمات في AWS، وتعمل على تحسين استخدام خدمات المراقبة في الوقت الفعلي مثل AWS Config، وCloudTrail، وVPC Flow Logs، وAmazon GuardDuty، وAWS Lambda، وAWS Inspector حسب الهيكل التنظيمي للأعمال، ما يوفر رؤية ومراقبة مستمرة.
تُتيح لك خدمات IBM Security Services تقييم وضعك الأمني بسرعة مقارنةً بأفضل الممارسات، وتحديد المخاطر والفجوات، وتنفيذ المعايير الذهبية بشكل فعَّال، وتقديم توصيات للحسابات في AWS التي لم يتم تكوينها وفقًا لأفضل الممارسات الأمنية.
تقدِّم خدمات IBM Security Services مراقبةً في الوقت شبه الفعلي على عمليات تكوين حسابات وخدمات AWS وفقًا لعدة معايير امتثال، منها: CIS AWS، وHIPAA، وISO 27001:2013، وPCI DSS، فضلًا عن إدارة السياسات والمواءمة مع عمليات تدقيق الامتثال.
تقدِّم خدمات IBM Security Services إطار عمل برمجيًا يؤدي إلى نهج متكامل وقائم على التوجيهات. ونتعاون معك من خلال توفير مستشارين موثوق بهم وذوي خبرة عالمية لمساعدتك على مراقبة وتصنيف الأحداث الأمنية باستخدام منصة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في تسريع الكشف والتحقيق والاستجابة.
تُسهم خدمات IBM Security Services في تعزيز قدرات التنبيه والاستجابة للحوادث من خلال دمج IBM QRadar وخدمات إدارة التهديدات من IBM Security X-Force مع رؤية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال العام بأكمله، وخدمات كشف، وتحليلات، وإجراءات موصى بها للاستجابة لبيئة AWS لديك.
تستطيع خدمات IBM Security Services توفير حماية ضد الهجمات الموزَّعة لحجب الخدمة (DDoS) على نطاق واسع من خلال إدارة السياسات، وإدارة مشكلات التكوين والأداء، والمراقبة المستمرة للأحداث الضارة المحتملة، مع الاستجابة لتدفق هجمات DDoS كأولوية.
تساعد خدمات IBM Security Services على تحديد بيئة AWS الخاصة بك وحمايتها بشكل استباقي من حركة المرور المعروفة وغير المعروفة على الشبكة وانتهاكات السياسات الأمنية. كما تعمل أيضًا على إدارة ومراقبة توفُّر واستمرارية عمل أنظمة الكشف عن التسلل ومنعه (IDPS).
تتميز IBM بفريق لخدمات الكشف والاستجابة المُدارة من المتخصصين في الاستجابة للحوادث وصائدي التهديدات، يتمتعون بخبرات متعمقة في التحقيق في اختراقات بيئات AWS. ويستخدم الفريق الأدوات الأصلية من AWS، والأتمتة، والنهج المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المهارات الرائدة في المجال للاستجابة لاختراقات AWS مع تسريع مراقبة التهديدات، والكشف، والتحقيق، والاستجابة.
تقدِّم خدمات IBM Security Services خدمات جدران حماية تطبيقات الويب (WAF) لمساعدتك على تكوينها بشكل صحيح، وضبطها، ومراقبتها، والاستجابة لهجمات تطبيقات الويب المباشرة. وتساعد أيضًا على حماية موقعك الإلكتروني من أحدث التهديدات باستخدام AWS WAF وشركاء آخرين من موردي البرامج المستقلين (ISV) للتحقيق في الأحداث الأمنية والعمل مع فرق الشبكة لديك لنشر القواعد والسياسات حسب الحاجة.
تم تصنيف IBM Security كمقدم خدمات أمنية مُدارة رائد بواسطة شركات التحليلات الرائدة. نقدِّم خبرات متعمقة في الخدمات الأمنية المُدارة، وخدمات شاملة لإدارة التهديدات، ودعمًا ثبتت جدواه لأعباء العمل السحابية.
تقدِّم IBM Security الخدمات الأمنية المُدارة التي توفِّر رؤية، وإدارة، ومراقبة مركزية للعمليات الأمنية عبر بيئات AWS والسحابة الهجينة.
استفِد من الخبرة الأمنية الواسعة من الخدمات الاستشارية لدى IBM لتحسين الاستراتيجية الأمنية وتسريع اعتماد الأدوات والعمليات الجديدة.
سواء أكنت تُجري ترحيلًا إلى سحابة AWS أو أنك تدير البيئة بالفعل، فإن IBM Security موثوقٌ بها في تقديم خدمات الاستشارات الأمنية بالإضافة إلى الحلول الرائدة لتأمين سحابة AWS وعمليات النشر متعددة السحب.
تقدِّم IBM Security مسرِّعات وخدمات استشارية أمنية لمساعدة عملاء AWS على بدء الاستعداد للاستجابة للحوادث الإلكترونية.
تساعد IBM الشركات التي تسعى لتسريع رحلتها إلى سحابة AWS من خلال تقديم مجموعة متنوعة وفريدة من الخدمات الاستشارية، وخدمات التكامل، وتنفيذ التقنيات، والخدمات الأمنية المُدارة، والقدرات التقنية الأمنية في مكان واحد.
يمكِّن IBM QRadar محللي الأمان وفرق العمليات من الحصول على الرؤية، والأتمتة، والرؤى اللازمة لاكتشاف حالات الخلل بسرعة والكشف عن التهديدات المتقدمة في الوقت شبه الفعلي.
يساعد IBM Guardium على حماية البيانات الحساسة أو المهمة أو الخاضعة للتنظيم أيًّا كان مكانها.
يساعد IBM Verify على حماية المستخدمين وواجهات برمجة التطبيقات والأشياء عبر حالات الاستخدام المتعلقة بالمؤسسات والمستهلكين والشركاء.
سواء أكنت تُجري ترحيلًا إلى سحابة AWS أو أنك تدير البيئة بالفعل، فإن IBM Security موثوقٌ بها في تقديم خدمات الاستشارات الأمنية بالإضافة إلى الحلول الرائدة لتأمين سحابة AWS وعمليات النشر متعددة السحب.
تقدِّم IBM Security مسرِّعات وخدمات استشارية أمنية لمساعدة عملاء AWS على بدء الاستعداد للاستجابة للحوادث الإلكترونية.
تساعد IBM الشركات التي تسعى لتسريع رحلتها إلى سحابة AWS من خلال تقديم مجموعة متنوعة وفريدة من الخدمات الاستشارية، وخدمات التكامل، وتنفيذ التقنيات، والخدمات الأمنية المُدارة، والقدرات التقنية الأمنية في مكان واحد.