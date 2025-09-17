لتحقيق أقصى استفادة من الأجهزة وتحسين أداء التطبيقات، قم بتطوير تطبيقات C/C++ عالية الأداء وبرامج الأنظمة على z/OS
تعد برامج التحويل البرمجي IBM C/C++ for z/OS، بما في ذلك المحول البرمجي الكلاسيكي z/OS XL C/C++ والمحول البرمجي الذي تم تقديمه حديثًا Open XL C/C++ for z/OS، من المحولات البرمجية المتقدمة والمحسّنة للغتي C وC++ على نظام z/OS والتي تستخدم ميزات IBM Z® لإنتاج تطبيقات أعمال عالية الأداء.
استخدم أحدث تقنيات تحسين المحول البرمجي مع نظام IBM® Z الحديث لتعزيز أداء تطبيقات C/C++ على منصة z/OS عالية الأمان والمرونة. تساعد هذه المبادرة على تسريع عائد الاستثمارات والتخفيف من مخاطر الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
Open XL C/C++ يستند بالكامل إلى إطار عمل تقنية Clang و LLVM مفتوح المصدر، وهو يلتزم بمعايير لغة C17/C18 و C++17. يهدف هذا النهج إلى تقليل جهود الترحيل عند نقل تطبيقات C/C++ من المنصات الموزعة إلى z/OS.
برنامج Open XL C/C++ يساعد على توسيع لغات z/OS الحديثة والأدوات المساعدة مثل Python وNode.js و Go و Java وIBM® Z Open Automation Utilities (ZOAU) لتعزيز وظائفها وإنشاء حزم تطبيقات تعزيز تبني التكنولوجيا.
يدعم المحوّل البرمجي z/OS XL C/C++ جمل CICS و SQL المضمنة في شيفرة مصدر C/C++، مما يبسط عمل C/C++ في بيئات CICS و Db2.
أحدث محول برمجي متقدم لتحسين لغات C و C++ على نظام التشغيل z/OS يدعم معايير لغات C/C++ الحالية بواجهة Clang مفتوحة المصدر، وذلك لتحسين التوافق مع المنصات الموزعة.
محول C و C++ متقدم ومحسن على نظام z/OS، يدعم لغة Metal C والأنظمة الفرعية في z/OS مثل CICS و Db2 و IMS.
دعم IBM عالمي المستوى
الترخيص
قناة توزيع
المُنتَج النهائي على الإنترنت
جزء من ميزات z/OS الاختيارية
METAL C لإمكانيات برمجة النظام
دعم عبارات CICS وSQL المضمنة
يحسن التوافق مع المنصات الموزعة
يدعم معايير لغة C/C++ الحالية
عندما تستخدم z/OS XL C/C++، يمكنك كتابة برامج تستفيد من قوة منتجات وأنظمة فرعية أخرى من IBM.
يمكنك استخدام واجهة CICS على مستوى الأوامر لكتابة برامج تطبيقات بلغة C/C++. توفر واجهة مستوى الأوامر لـ CICS تسهيلات لإدارة البيانات والمهام والوظائف، والتي يتم توفيرها عادةً بواسطة نظام التشغيل.
IMS و z/OS XL C/C++ يمكنهما تنسيق معالجة الأخطاء معًا.
يمكن لكل من z/OS Language Environment و z/OS XL C/C++ توفير واجهة لبرنامج IBM Db2 Universal Database المرخص. يطلب برنامج XL C/C++ خدمات Db2 باستخدام عبارات SQL المضمنة في البرنامج.
