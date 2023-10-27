IBM Open XL C/C++ for AIX

يُتيح لك الاستفادة من التحسينات بين الوحدات دون الحاجة إلى إجراء أي تغييرات كبيرة على ملفات التهيئة أو نظام البناء. تم إطلاق Thin LTO أيضًا، ما يحقِّق تحسينات كبيرة في وقت التحويل البرمجي واستهلاك الذاكرة.