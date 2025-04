يُعَد IBM Open XL C/C++ for AIX الجيل التالي من مترجمات C و++C، وهو يسهِّل إنشاء وصيانة التطبيقات المكتوبة بلغتَي C و++C والمخصصة للاستخدام على منصات IBM Power، بهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات أجهزتك.