IBM Open XL C/C++ for AIX
اجعل تطوير C/C++ أكثر حداثة وحسّن أداء التطبيقات على منصات IBM Power الخاصة بك
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IBM Enterprise Application Runtimes leadspace

فائدة C و++C الحديثة

يُعَد IBM Open XL C/C++ for AIX الجيل التالي من مترجمات C و++C، وهو يسهِّل إنشاء وصيانة التطبيقات المكتوبة بلغتَي C و++C والمخصصة للاستخدام على منصات IBM Power، بهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات أجهزتك.

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اعتماد بنية LLVM وClang التحتية

يشتمل بشكل كامل على البنية التحتية للمحوِّل البرمجي لكل من LLVM‏1 وClang‏2 لكل من C و++C. استمتِع بلغة C و++C الحديثة وميزات التحسين الشائعة في LLVM، مثل قدرات التشخيص والتقارير التي توفرها LLVM.
برمجة المتجهات

يوفر امتدادات اللغة لدعم برمجة امتداد الوسائط المتعددة المتجهة (VMX) والامتداد القياسي المتجه (VSX).

 
تسريع التحول إلى نموذج السحابة الهجينة

يمكنك ترخيص المحوِّلات البرمجية IBM Open XL على الخوادم الافتراضية بما يتوافق مع السعات المطلوبة عند الانتقال إلى البيئة السحابية الهجينة. يتوفر الترخيص الشهري وفقًا لوحدة تكلفة نواة المعالجة الافتراضية.
تمكين التسليم المستمر

استفد من كل من تحسينات LLVM الشائعة وتقنيات IBM الرائدة في الصناعة لتحسين أداء أحمال التشغيل.
تحسين وقت الربط (LTO)

يُتيح لك الاستفادة من التحسينات بين الوحدات دون الحاجة إلى إجراء أي تغييرات كبيرة على ملفات التهيئة أو نظام البناء. تم إطلاق Thin LTO أيضًا، ما يحقِّق تحسينات كبيرة في وقت التحويل البرمجي واستهلاك الذاكرة.

 استكشف تحسين وقت الربط
استغلال أحدث بنية Power10

يستغل بنية Power10 بالكامل. ويوفر خيارات بنية Power10 ووظائف مدمجة ووظائف مكتبة مضبوطة لزيادة العائد على الاستثمار في الأجهزة إلى أقصى حد.

 استكشف استغلال تقنية Power10
مكتبات عالية الأداء

يوفر مجموعة من المكتبات الخاصة بالحوسبة الرياضية عالية الأداء بما في ذلك مكتبات Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) و Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS).

 استكشف استخدام المكتبات عالية الأداء
التحسين الموجه بالملف الشخصي (PGO)

يوفر تقنيات تحسين المحول البرمجي في برمجة الكمبيوتر التي تستخدم الملف الشخصي لتحسين أداء وقت تشغيل البرنامج. انتبه إلى متطلبات النظام عند استخدام التحسين الموجه بالملف الشخصي.

 استكشف التحسين الموجه بالملف الشخصي

مقارنة التراخيص

المستخدم المعتمد - ترخيص دائم

ترخيص واحد لكل مستخدم فريد

ابتداءً من
6,240.00 دولارًا أمريكيًا*
لكل مستخدم مصرح له

 المستخدم المتزامن - ترخيص دائم

وصول مشترك لعدة مستخدمين

ابتداءً من
18,900.00 دولار أمريكي*
لكل مستخدم متزامن

 ترخيص VPC الشهري

يتم تحصيل رسوم الترخيص الشهري لكل نواة معالج افتراضي (VPC)

ابتداءً من
95.70 دولارًا أمريكيًا*
لكل نواة معالج افتراضي شهريًا

 شراء الآن

عدد المستخدمين الفريدين الذين يستخدمون المحول البرمجي

الحد الأقصى لعدد المستخدمين الذين يستخدمون المحول البرمجي في الوقت نفسه

بناءً على سعة البيئة التي يُستخدم فيها المحول البرمجي

IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل

IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل

IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل أو عبر الإنترنت

يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة

يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة

يشمل دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال مدة الشراء والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة

الدعم والوصول إلى ميزات البرامج الجديدة

يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة

يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة.

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب أو رسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة. 

** السعر المعروض لا يشمل أي ضرائب مطبقة

الموارد

ارتقِ بتجربة التطوير الخاصة بك مع أحدث إصدار لدينا

يزود إصدار IBM Open XL C/C++ و Fortran for AIX 17.1.2 مطوري AIX بتقنيات وأدوات متطورة.

قائمة إصلاحات IBM Open XL C/C++ for AIX و XL C/C++ for AIX

قائمة كاملة بالإصدارات والتحديثات وحزم الإصلاحات التي صُنفت حسب الإصدار.

 كيفية تنزيل نسخة الإصدار العام للمحولات البرمجية من IBM

اختر طريقة تنزيل نسخة الإصدار العام بناءً على قناة الطلب الخاصة بك (PA أو AAS).

 بوابة ترحيل IBM Open XL C/C++ for AIX

فهم اعتبارات الترحيل والتخطيط.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف كيفية جعل تطوير C/C++ أكثر حداثة وحسّن أداء التطبيقات على منصات IBM Power الخاصة بك. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة مجانًأ مع أحد ممثلي IBM Power.

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الحواشي

¹يُعَد LLVM إطار عمل مفتوح المصدر للمحولات البرمجية، تتم صيانته بشكل مستمر بواسطة مجتمع تطوير كبير، ويدعم العديد من الهياكل ولغات البرمجة المختلفة.

²يُعَد Clang جزءًا من بنية المحول البرمجي LLVM، ويوفِّر واجهة اللغة وبنية الأدوات لمشروع LLVM.

 