IBM XL C/C++ for z/VM

خيار RESTRICT يُشير إلى المحوِّل البرمجي أن مؤشرات المَعلمات في جميع الدوال أو الدوال المحددة منفصلة عن بعضها. يعمل المحوِّل البرمجي على إجراء تحليل أعمق للمؤشرات عند تفعيل خيار RESTRICT. يهدف هذا إلى تحسين أداء التطبيق الذي يتم تحويله برمجيًا.