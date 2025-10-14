محوِّل برمجي متقدم لتحسين الأداء لمنصة z/VM®.
يُعَد IBM® XL C/C++ for z/VM محوِّلًا برمجيًا محسَّنًا مصممًا لتطوير تطبيقات كبيرة ومعقدة وتحتاج إلى عمليات حسابية مكثفة.يُتيح لك كتابة تطبيقات C و++C محسَّنة لتعمل بكفاءة على أجهزة ®IBM Z.
يدعم التحويلات عالية المستوى، وهي تحسينات تهدف إلى تعزيز أداء الحلقات؛ ويدعم حتى OPTIMIZE(3) أو OPT(3).
يتوافق مع المعيار الدولي ISO/IEC 9899:1999 (C99)، ومع معيار ANSI/ISO 1998 C++، ويشمل محوِّلًا برمجيًا للغة C مطابقًا للمعايير بالإضافة إلى مكتبة ++C القياسية.
يدعم المعايير الصناعية لتسهيل نقل التطبيقات إلى z/VM من منصات IBM وغير IBM.