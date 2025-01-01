يقوم Orchestrator Agent في IBM watsonx™ Orchestrate بتحويل كيفية إنجاز العمل. إنه نظام متعدد الوكلاء بطبقة أتمتة ذكية، يختار ديناميكيًا أفضل إجراء، ويعرض الأدوات المناسبة، ويدمج بسلاسة مساعدي الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي—كل ذلك ضمن تجربة محادثة موحدة.

لا مزيد من التبديل بين التطبيقات. لا مزيد من الوقت الضائع في البحث عن إجابات. يجمع Orchestrator Agent بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة وسير العمل الحالي لمساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة.