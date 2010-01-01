ما الذي يميزنا عن الآخرين
مفتوح بطبيعته

يتصل بحوالي 99% من أدوات المؤسسات. يتكامل مع أُطر العمل المفتوحة. بدون تقييد. على الإطلاق.
مجهّز للسحابة الهجينة

انشره في المكان الذي تريده، على سحابة واحدة أو سحابة متعددة أو في البيئات المحلية. إنه يتوافق مع أسلوب عملك.
مزود بالأتمتة الفعلية

مدعوم بعقود من خبرة IBM في مجال سير العمل وأتمتة العمليات. فهذه ليست تجربتنا الأولى.
استكشف إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي AI Agent Builder

أنشئ وكلاء أكثر ذكاءً في غضون دقائق، من دون الحاجة إلى البرمجة.

يمكنك إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي واختبارهم ونشرهم باستخدام خبرتك في العمل وإرشادات سلوكية واضحة وأدواتك المفضلة. مطوّر لتوسيع النطاق عبر جميع الفرق من دون تعقيد.

 استكشف Agent Builder التنسيق متعدد الوكلاء

نسّق الوكلاء والتطبيقات والبيانات، من أي مورد.

وطد التعاون عبر سير العمل في مؤسستك مع وكلاء IBM ووكلاء الشركاء والوكلاء المخصصين. يعمل IBM wastonx® Orchestrate على التوجيه، ليتم إنجاز العمل بسلاسة.

 استكشف التنسيق متعدد الوكلاء Agent Catalog

أطلق منتجاتك بشكل أسرع مع وكلاء موثوقين وجاهزين للعمل.

تصفح مكتبة متوسعة من وكلاء ®IBM watsonx والحلول التي أنشأها الشركاء والأدوات والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام. يمكنك العثور على الوكلاء المخصصين لأعمالك ومجالك وتخصيصهم ونشرهم.

 استكشف Agent Catalog
اتخِذ الخطوة التالية

مستعد لمعرفة آلية عمله؟ جرّب watsonx Orchestrate مجانًا لمدة 30 يومًا أو احجز عرضًا تجريبيًا مخصصًا.

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