IBM watsonx Code Assistant for i

استفِد من قوة نموذجنا الرائد IBM Granite الذي تم تحسينه خصوصًا للتعليمات البرمجية من أجل Report Program Generator (اختصارًا RPG) من خلال تدريبه على مستودعات التعليمات البرمجية ومصادر اختبار IBM i.
يتكامل بسلاسة مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) المبنية على Visual Studio Code، وأدوات عمليات التطوير وتحديث التطبيقات على IBM i، لتسهيل سير عمل الفرق.
اختَر بيئة الاستضافة - السحابية أو المحلية أو الهجينة - التي تلبي احتياجاتك الفريدة وتجعلها منطقية فيما يتعلق بإدارة البيانات والتغلب على العقبات التنظيمية.
حماية الملكية الفكرية (IP) من خلال الاستفادة من قوة نماذج التعليمات البرمجية في IBM Granite مع ضمان الحماية من المسؤولية القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية.
يُعَد IBM watsonx Code Assistant حلاً مخصصًا يساعد على تسريع عملية تحديث تطبيقات IBM i. ويساهم في تمكين المطورين، على تنوع مستويات خبرتهم، من فهم التعليمات البرمجية الحالية بشكل أفضل، وتقديم تعليمات برمجية عالية الجودة، وزيادة الإنتاجية، ما يؤدي إلى تقليل التكاليف الزائدة وتفادي تأخر المشاريع.
احصل على مساعدة فورية لفهم تنسيقات RPG الثابتة والمفتوحة والتي تعمل على أي نظام، وباللغة الطبيعية. واحصل على إرشادات شاملة حول الصياغة، والمنطق، وتصحيح الأخطاء، مدعومة بقاموس ثري بمصطلحات RPG. وبفضل وجود تفسيرات منظمة للتعليمات البرمجية وسهلة الفهم، يعد هذا مرشدًا عمليًا لمطوري RPG، ما يُسهِم في تسريع انضمام أعضاء الفريق الجُدُد وتسريع جهود التحديث لأرقى مستوى.
تمكَّن من فهم تطبيقات RPG على IBM i بسرعة وفاعلية، بفضل شروح التعليمات البرمجية التي تشكِّل أساسًا لوثائق شاملة. ومن خلال تمكين التوثيق السهل عبر شرح التعليمات البرمجية، يمكن تقليل الجهد وتعزيز التعاون.
تمكَّن من تبسيط وأتمتة تطوير البرامج الجديدة وتحديث التطبيقات، ما يُسهم في تعزيز الإنتاجية وتمكين فرق العمل من دفع الابتكار والإبداع في الأعمال.
تمكَّن من تسريع دورة حياة تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال القدرات المتقدمة مثل نصائح تحسين التعليمات البرمجية وإعادة صياغة التعليمات البرمجية تلقائيًا وشرح التعليمات البرمجية وغير ذلك الكثير.
بسِّط عملية الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأنشئ أدلة تشغيل Ansible بسرعة عن طريق تحويل اللغة الطبيعية إلى توصيات محتوى ملائمة للسياق.
يُعَد IBM i نظام تشغيل متكاملاً بالكامل مع خوادم IBM Power، ما يعني أن قاعدة البيانات، والبرامج الوسيطة، والأمن، ووقت التشغيل، ومراقب الأجهزة الافتراضية جميعها في حزمة واحدة مرخصة.
اكتشِف الميزة الاستراتيجية لاستخدام المساعدين البرمجيين العامين والمتخصصين معًا.
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