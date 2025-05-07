تقديم IBM watsonx Code Assistant for i القادم

تعتمد المؤسسات العالمية على IBM i لتشغيل التطبيقات ذات المهام الحساسة للأعمال نظرًا لموثوقيتها وأدائها وانخفاض تكلفة الملكية. في السنوات الأخيرة، أصبح تحديث تطبيقات IBM i أمرًا ضروريًا للشركات للحفاظ على القدرة التنافسية وتعزيز الأمن وتحسين الكفاءة التشغيلية لتسريع رحلة التحول الرقمي.

ومع ذلك، تواجه جهود التحديث تحديات مثل الديون التقنية وتعقيد التعليمات البرمجية الحالية وخطر تعطيل عمليات الأعمال ذات المهام الحساسة. تُعَد RPG هي لغة البرمجة الأكثر استخدامًا على IBM i، وأصبح العثور على مطوري RPG الماهرين أكثر صعوبة. يتطلب التغلب على هذه التحديات استراتيجية شاملة تجمع بين الاستخدام الفعَّال للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والتخطيط الدقيق. ومثل هذا النهج ضروري للتغلب على العقبات بنجاح وتحقيق أهداف التحديث.

يسرُّ IBM الإعلان عن إطلاق مساعد البرمجة الجديد IBM watsonx Code Assistant for i، وهو مساعد برمجة مصمم خصيصًا لتسريع تحديث تطبيقات IBM i. ومن المتوقع أن يمكِّن المطورين من تسريع مهام تحديث RPG بقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة مباشرةً داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE).

متوفر حاليًا في مرحلة المعاينة الخاصة، وهو قادر على تقديم تفسيرات ذكية لسلوك تعليمات RPG البرمجية بناءً على السياق. ومن المتوقع أن تشمل التحسينات اللاحقة إنشاء التعليمات البرمجية وإنشاء حالة اختبار الوحدة ووظائف التحول.

يجمع IBM watsonx Code Assistant for i بين قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة المتقدمة لتبسيط البرمجة وتسريع الإنتاجية، ما يُتيح للمطورين من جميع المستويات تقديم تعليمات برمجية عالية الجودة بكفاءة.

يتم بناء IBM watsonx Code Assistant for i على نموذج التعليمات البرمجية الرائد IBM Granite، الذي تم تحسينه خصيصًا من أجل RPG وIBM i. يمكن أن يساعد ذلك على تقديم تفسيرات شاملة للتعليمات البرمجية السياقية وتقديم جودة عالية للتعليمات البرمجية.

سيقدِّم IBM watsonx Code Assistant for i خيارات نشر مرنة تشمل عمليات النشر على البيئات السحابية، والمحلية، والهجينة. وقد تم تصميمه لتقليل منحنى التعلم وزيادة الإنتاجية للمبرمجين الجُدُد وذوي الخبرة على حد سواء، ما يجعله خيارًا ذكيًا لتحديث IBM i.

هل أنت مستعد لتجربة قوة مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لـ IBM i؟ كُن أول من يجرِّب IBM watsonx Code Assistant for i.

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