تشفير البيانات بسرعة وكفاءة أثناء انتقالها بين تطبيق العميل وتطبيق الخادم.
يُتيح SSL (طبقة المقابس الآمنة) نقل المعلومات بين المتصفح والخادم عبر نفق آمن يحمي من التنصت. تختلف قيمة التحقق حسب نوع شهادة SSL المستخدمة.
إدارة شهادات SSL بسرعة وراحة سواء أثناء التنقل أم من مكتبك عبر بوابة عملاء IBM Cloud.
تتعاون IBM مع أبرز مزوِّدي الأمن الإلكتروني لتشعر براحة أكبر.
اعثر على الشهادة المثالية لتلبية احتياجاتك من بين مجموعة واسعة من خيارات SSL.
التكامل بسلاسة مع خدمات IBM، ما يجعل من السهل تأمين التطبيقات والمواقع الإلكترونية على المنصة.
سواء أكانت شهادة واحدة أم 15,000 شهادة، تقدِّم Symantec مجموعة واسعة من منتجات وحلول شهادات SSL.
تتراوح الخيارات من SSL الأساسي إلى التوثيق المتقدم المقدَّم عبر معيار Extended Validation SSL.
تقوية برنامج الخادم الخاص بك. الحفاظ على بياناتك آمنة باستخدام برامج أمان حصرية عبر بيئتك بأكملها.
التحكم في استراتيجية أمن السحابة عبر إدارة الوصول والتخصيص سريعًا دون تعطيل الخدمة.
يمكنك إدارة أسرارك مركزيًا في مثيل مخصص لمستأجر واحد.
يمكنك مراقبة مفاتيح تشفير البيانات والتحكم فيها طوال دورة حياتها من مكان واحد.
تكوين البنية التحتية السحابية التي ترغب بها مع البرامج الأمنية التي تحتاجها.