أمن الشبكة في IBM Cloud

الحصول على مزيد من التحكم في السحابة وحماية الخوادم والشبكة
تُعَد جدران الحماية ومجموعات الأمان مهمة لتأمين بيئتك السحابية والبيانات المخزَّنة فيها، وكذلك لمنع الأنشطة الضارة من الوصول إلى الخوادم أو المستخدمين.
باستخدام مجموعات الأمان، يمكنك تحديد نهج الأمان بسهولة على مستوى المثيل لحماية جدار الحماية الافتراضي.
تمكَّن من تلبية احتياجاتك الأمنية بسرعة وسهولة باستخدام مجموعة متنوعة من جدران الحماية المعتمدة على الأجهزة ومجموعات الأمان القابلة للتوسع.
حافِظ على طبقة الحماية الأساسية لديك وتمكَّن من توفير جدران الحماية على الفور دون التسبب في أي انقطاع للخدمة - متى شئت وبالطريقة التي تفضلها.
اكتشِف خدمات شبكات الحافة لحماية التطبيقات المتصلة بالإنترنت من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) وسرقة البيانات وهجمات الروبوتات.
يمكن لمجموعات الأمان إضافة أمان على مستوى الأجهزة بسهولة لإدارة حركة المرور على واجهات الشبكة العامة والخاصة.
تأمين أعباء العمل المؤسسية الخاصة بك بطريقة موثوق بها وقوية ومتكاملة لإدارة شبكتك والتحكم بها.
منع حركة المرور غير المرغوب فيها من الوصول إلى الخوادم وتقليل مساحة الهجوم.
تجنُّب اختناقات حركة المرور على الشبكة وتقليل زمن الانتقال عن طريق الحفاظ على بياناتك بالقرب من المستخدمين.
تُتيح شهادات SSL للطرفين في المعاملة الثقة بأن البيانات ستصل فقط إلى الجهة الصحيحة.
مجموعة متكاملة من أنظمة الحماية من التسلل (IPS) وبرمجيات كشف التسلل ومنعه (IDPS) على مستوى الشبكة والخوادم.
