أمن الشبكة في IBM Cloud

الحصول على مزيد من التحكم في السحابة وحماية الخوادم والشبكة

ابدأ مع 200 دولار أمريكي
لمحة عامة

تُعَد جدران الحماية ومجموعات الأمان مهمة لتأمين بيئتك السحابية والبيانات المخزَّنة فيها، وكذلك لمنع الأنشطة الضارة من الوصول إلى الخوادم أو المستخدمين.

تحكم معزّز

باستخدام مجموعات الأمان، يمكنك تحديد نهج الأمان بسهولة على مستوى المثيل لحماية جدار الحماية الافتراضي.
مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك

تمكَّن من تلبية احتياجاتك الأمنية بسرعة وسهولة باستخدام مجموعة متنوعة من جدران الحماية المعتمدة على الأجهزة ومجموعات الأمان القابلة للتوسع.
متاح عند الطلب

حافِظ على طبقة الحماية الأساسية لديك وتمكَّن من توفير جدران الحماية على الفور دون التسبب في أي انقطاع للخدمة - متى شئت وبالطريقة التي تفضلها.

إصدارات أمن الشبكات في IBM Cloud

IBM Cloud Internet Services

اكتشِف خدمات شبكات الحافة لحماية التطبيقات المتصلة بالإنترنت من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) وسرقة البيانات وهجمات الروبوتات.

يمكن لمجموعات الأمان إضافة أمان على مستوى الأجهزة بسهولة لإدارة حركة المرور على واجهات الشبكة العامة والخاصة.

 البدء جهاز أمان FortiGate بسرعة 10 جيجابت/ثانية

تأمين أعباء العمل المؤسسية الخاصة بك بطريقة موثوق بها وقوية ومتكاملة لإدارة شبكتك والتحكم بها.

 البدء جدران الحماية

منع حركة المرور غير المرغوب فيها من الوصول إلى الخوادم وتقليل مساحة الهجوم.

منتجات ذات صلة

Content delivery network

تجنُّب اختناقات حركة المرور على الشبكة وتقليل زمن الانتقال عن طريق الحفاظ على بياناتك بالقرب من المستخدمين.

 شهادات SSL

تُتيح شهادات SSL للطرفين في المعاملة الثقة بأن البيانات ستصل فقط إلى الجهة الصحيحة.

 برامج الأمان

مجموعة متكاملة من أنظمة الحماية من التسلل (IPS) وبرمجيات كشف التسلل ومنعه (IDPS) على مستوى الشبكة والخوادم.

اتخِذ الخطوة التالية

