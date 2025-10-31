Rational COBOL Runtime for z/VSE

يُتيح تشغيل تطبيقات COBOL التي تم توليدها بلغة Enterprise Generation Language على منصة z/VSE.

خلفية هندسية محايدة

نظرة عامة

يوفر IBM® Rational COBOL Runtime for z/VSE المكتبات اللازمة لتمكين تشغيل كود Enterprise Generation Language (EGL) الذي تم توليده بصيغة COBOL على منصة z/VSE. تم توسيع الإصدار 8.0.1 لتمكين توليد كود EGL كمصدر COBOL يمكن تجميعه ونشره على منصة z/VSE.

لغة EGL من IBM هي لغة أعمال تُتيح للمطورين التركيز على حل مشكلة الأعمال بدلًا من الانشغال بتفاصيل منصات التنفيذ المستهدفة والبرمجيات الوسيطة المرتبطة بها. يوفر Rational COBOL Runtime for z/VSE مسارًا بديلًا لاعتماد COBOL ويخفي التعقيدات المتعلقة بالبرمجيات الوسيطة وبيئة التشغيل، ما يمكِّن المطورين من الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية. 

 معلومات نهاية الخدمة لنظام IBM z/VSE.
زيادة مرونة المطورين

يمكن للعملاء الذين يمتلكون كلًا من z/VSE وLinux لنظام IBM® Z استخدام بيئة التطوير نفسها لدعم كِلتا المنصتين.
تقليل التدريب

يمكن للعملاء تقليل المهارات والتدريب المتخصص المطلوب لدعم كل منصة بشكل كبير.
تحسين الإنتاجية

يمكن للعملاء استكشاف مسار بديل لاعتماد COBOL وإخفاء التعقيدات المرتبطة بالبرمجيات الوسيطة وبيئة التشغيل، ما يمكِّن المطورين من تحقيق أقصى مستويات الإنتاجية.

الميزات

توفير مكتبات COBOL

يوفر Rational COBOL Runtime for z/VSE مكتبات يتم استخدامها أثناء تنفيذ برامج COBOL التي تم توليدها وتطويرها باستخدام EGL. تُعَد EGL تقنية ولغة مضمَّنة في IBM Rational Business Developer، ويتم تمكين توليد COBOL لنظام z/VSE من خلال ميزة VSE Generation الاختيارية.

 مرجع التوليد لميزة VSE
دعم تطبيقات VisualAge Generator

يدعم الحل تطبيقات VisualAge Generator Generator التي تم ترحيلها وكذلك البرامج التي تم إنشاؤها باستخدام VisualAge Generator.
تسهيل الترحيل من التقنيات الحالية

يسهِّل Rational COBOL Runtime for z/VSE، إلى جانب Rational Business Developer، الترحيل من التقنيات الحالية إلى منصة تطوير حديثة. تمكِّن هذه الميزة المؤسسات من إعادة استخدام وتوسيع الأصول التقنية الحالية بسهولة، بما في ذلك التحويل الآلي لتطبيقات IBM VisualAge Generator إلى EGL.
تبسيط إعادة تدريب المبرمجين


يمكنك بسهولة إعادة تدريب مبرمجي الأعمال الإجرائيين ليصبحوا منتجين بدرجة عالية في عالم Java Enterprise Edition وبناء التطبيقات دون الحاجة إلى معرفة متعمقة بالتقنية الأساسية.
توفير تطبيقات قابلة للتشغيل البيني

يوفر Rational COBOL Runtime for z/VSE تطبيقات مبنية على معايير الصناعة وقابلة للتشغيل المتبادل مع الأنظمة الحالية.
تمكين تقنيات البرمجة المرئية

يمكِّن الحل المؤسسات من الاستفادة من تقنيات البرمجة المرئية لتطوير الويب وقدرات أتمتة الكود لتسريع تطوير منطق أعمال التطبيقات.
توفير مكتبات COBOL

يوفر Rational COBOL Runtime for z/VSE مكتبات يتم استخدامها أثناء تنفيذ برامج COBOL التي تم توليدها وتطويرها باستخدام EGL. تُعَد EGL تقنية ولغة مضمَّنة في IBM Rational Business Developer، ويتم تمكين توليد COBOL لنظام z/VSE من خلال ميزة VSE Generation الاختيارية.

 مرجع التوليد لميزة VSE
دعم تطبيقات VisualAge Generator

يدعم الحل تطبيقات VisualAge Generator Generator التي تم ترحيلها وكذلك البرامج التي تم إنشاؤها باستخدام VisualAge Generator.
تسهيل الترحيل من التقنيات الحالية

يسهِّل Rational COBOL Runtime for z/VSE، إلى جانب Rational Business Developer، الترحيل من التقنيات الحالية إلى منصة تطوير حديثة. تمكِّن هذه الميزة المؤسسات من إعادة استخدام وتوسيع الأصول التقنية الحالية بسهولة، بما في ذلك التحويل الآلي لتطبيقات IBM VisualAge Generator إلى EGL.
تبسيط إعادة تدريب المبرمجين


يمكنك بسهولة إعادة تدريب مبرمجي الأعمال الإجرائيين ليصبحوا منتجين بدرجة عالية في عالم Java Enterprise Edition وبناء التطبيقات دون الحاجة إلى معرفة متعمقة بالتقنية الأساسية.
توفير تطبيقات قابلة للتشغيل البيني

يوفر Rational COBOL Runtime for z/VSE تطبيقات مبنية على معايير الصناعة وقابلة للتشغيل المتبادل مع الأنظمة الحالية.
تمكين تقنيات البرمجة المرئية

يمكِّن الحل المؤسسات من الاستفادة من تقنيات البرمجة المرئية لتطوير الويب وقدرات أتمتة الكود لتسريع تطوير منطق أعمال التطبيقات.

التفاصيل الفنية

متطلبات البرامج

تشتمل متطلبات البرامج في Rational COBOL Runtime for z/VSE على ما يلي:

  • إصدار مدعوم حاليًا من نظام التشغيل z/VSE.
  • إصدار مدعوم حاليًا من CICS Transaction Server V1.1.1 أو أحدث.
  • إصدار مدعوم حاليًا من TCP/IP for VSE/ESA V1.5 أو أحدث.
  • إصدار مدعوم حاليًا من COBOL for VSE/ESA.
  • إصدار مدعوم حاليًا من Language Environment.

متطلبات الأجهزة

يتطلب Rational COBOL Runtime for z/VSE أجهزة قادرة على تشغيل z/VSE.

الموارد

تطوير برامج EGL لبيئة VSE
تثبيت وتخصيص IBM Rational COBOL RunTime for z/VSE، والذي يوفر دعم وقت التشغيل لبيئة VSE.
مرجع ميزة التوليد لنظام VSE
توفير معلومات خاصة بنظام z/VSE حول تطوير وتوليد برامج EGL في بيئة VSE.
دليل مبرمج EGL
تعرَّف على EGL ضمن بيئة Eclipse IDE وبعض المهام البرمجية الشائعة.

منتجات ذات صلة

IBM® Rational Business Developer

بيئة تطوير متكاملة قائمة على Eclipse تعمل على تبسيط تطوير تطبيقات الويب 2.0، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، وSOA، والتطبيقات التقليدية باستخدام EGL.

 IBM® CICS Transaction Server for z/OS

منصة عالمية المستوى غنية بالميزات الأمنية وقابلة للتوسع، لاستضافة التطبيقات المؤسسية للمعاملات في بنية هجينة.

 IBM® Rational Programming Patterns

بيئة تطوير متكاملة تعاونية، جزء من حلول Jazz Collaborative Lifecycle Management.

IBM® Developer for z/OS

مجموعة أدوات شاملة وقوية لتطوير تطبيقات z/OS.
اتخِذ الخطوة التالية

حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z أو LinuxONE.
الوثائق الدعم IBM® Redbooks الدعم والخدمات التسعير المرن التعليم والتدريب المجتمع مجتمع المطورين الموارد