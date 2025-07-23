يمكنك تحديد مدى سلامة قواعد بياناتك وإدارتها بسهولة باستخدام أدوات إدارة البيانات من IBM® Db2‎. تساعدك أدوات Db2 على إدارة قواعد البيانات، وتحسين أداء الاستعلامات، وتنفيذ النسخ الاحتياطي والاستعادة، والترحيل، ونسخ قواعد البيانات، مع زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، والحفاظ على خصوصية بياناتك وأمنها وسلامتها.