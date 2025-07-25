يُعد Db2 Intelligence Center وحدة تحكم إدارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من Db2 و Db2 Warehouse، تعمل على تبسيط تشغيل قواعد البيانات ومراقبتها وتحسينها عبر البيئات المحلية والسحابية والهجينة. يوفر واجهة موحدة تمكِّن مسؤولي قواعد البيانات من مراقبة الأداء في الوقت الفعلي، وأتمتة المهام الروتينية، وتسريع حل المشكلات من خلال رؤى إرشادية، وتحسين الاستعلامات والإعدادات لتحقيق أعلى كفاءة.

مصمم للفرق على اختلاف أحجامها ومستويات خبرتها، حيث يقلل من تشتت الأدوات، ويزيل الأعباء اليدوية، وينقل عمليات قواعد البيانات من النهج التفاعلي إلى الاستباقي، ما يساعد الفرق على تحسين الجاهزية، وتسريع الأداء، والتركيز على الأولويات.