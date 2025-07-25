مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ومصمم لمسؤولي قواعد البيانات الذين يسعون لتقليل الأزمات اليومية وزيادة التحكم
يُعد Db2 Intelligence Center وحدة تحكم إدارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من Db2 و Db2 Warehouse، تعمل على تبسيط تشغيل قواعد البيانات ومراقبتها وتحسينها عبر البيئات المحلية والسحابية والهجينة. يوفر واجهة موحدة تمكِّن مسؤولي قواعد البيانات من مراقبة الأداء في الوقت الفعلي، وأتمتة المهام الروتينية، وتسريع حل المشكلات من خلال رؤى إرشادية، وتحسين الاستعلامات والإعدادات لتحقيق أعلى كفاءة.
مصمم للفرق على اختلاف أحجامها ومستويات خبرتها، حيث يقلل من تشتت الأدوات، ويزيل الأعباء اليدوية، وينقل عمليات قواعد البيانات من النهج التفاعلي إلى الاستباقي، ما يساعد الفرق على تحسين الجاهزية، وتسريع الأداء، والتركيز على الأولويات.
واجهة واحدة وسهلة الاستخدام لمراقبة وإدارة مجموعة من مثيلات قواعد بيانات Db2 عبر البيئات الهجينة، ما يقلل من التنقل بين الأدوات ويعزز الرؤية الشاملة عبر البنية التحتية بأكملها.
مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي يقدّم إرشادات من خلال اللغة الطبيعية. ومن خلال الاستفادة من بيانات القياس عن بُعد، يساعد المساعد مسؤولي قواعد البيانات على حل المشكلات الشائعة، وتحسين الأداء، وتسريع اكتساب المهارات في Db2. يُعَد المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي أيضًا موسوعتك الشاملة لـ Db2. فهو يقدِّم إجابات مخصصة لإصدار Db2 الذي تستخدمه، ما يقلل بشكل كبير من الجهد المبذول في البحث عن إجابات لأسئلة Db2.
مراقبة مخصصة لـ Db2 توفِّر رؤية معمّقة لمقاييس مثل وحدة المعالجة المركزية، وإدخال/إخراج البيانات، وفترات الانتظار، وأقفال الجداول، ما يمكِّن من تحديد السبب الأساسي بسرعة، ويمنع تدهور الأداء، ويقلل من وقت استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تحليل تلقائي وضبط للاستعلامات، مدعوم بتوصيات ذكية تستند إلى الذكاء الاصطناعي حول الفهرسة والبنية، ما يضمن أداءً ثابتًا ويقلل الحاجة إلى ضبط SQL يدويًا.
إدارة مبسّطة للتكوينات من خلال واجهة سهلة الاستخدام تُتيح عرض إعدادات Db2 وتحريرها وتتبُّعها، ما يساعد على تقليل الأخطاء، وتعزيز الحوكمة، وتخفيف العبء اليدوي.
إدارة وتنفيذ وجدولة النصوص البرمجية (SQL وCLI) بأمان في بيئة مركزية، مع قابلية توسُّع سلسة وتبسيط أعمال الصيانة والحوكمة والتوثيق.
هل أنت مستعد لتبسيط إدارة Db2 وتحسين الأداء في قاعدة بياناتك؟ اكتشِف كيفية الاستفادة من Db2 Intelligence Center لمساعدتك على ذلك.