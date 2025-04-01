استوديو بيانات IBM Data Studio

يوفر IBM Data Studio بيئة متكاملة وقابلة للتعديل لتمكين تطوير قاعدة البيانات وإدارتها من IBM Db2 لنظامي Linux وUNIX و Microsoft Windows. توفر المعلومات أيضًا أدوات تطوير قواعد البيانات التعاونية لـ IBM Db2 for z/OS و IBM Db2 لـ i و IBM ®Informix و IBM Big SQL.
إنشاء بيئات قواعد بيانات غير متجانسة وإدارتها. توفر تكنولوجيا المعلومات نشر مدير نشر المعلومات لتبسيط نشر قاعدة بيانات المؤسسة.
استخدم ميزة التحقق المتقدم من صحة الاستعلام وإدارة الكائنات ونظام النشر لتبسيط تطوير قاعدة البيانات.
تحسين التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال بيئة متكاملة ومنصة مشتركة.
توفير اتصال SQL كبير ودعم محلل SQL كبير باستخدام قواعد SQL كبير محددة.
اكتب كودًا برمجيًا عالي الجودة بسرعة باستخدام إطار العمل المحسّن. تعزيز الامتثال من خلال نمذجة البيانات الأصل وأتمتة عمليات تصميم قاعدة البيانات.
التعاون مع عملية تشمل متطلبات قاعدة البيانات والتطبيقات والوصول إلى البيانات. زيادة جودة البيانات من خلال السياسات والنماذج والأساليب المشتركة.
تقليل المخاطر والتكاليف والوقت المرتبط بعمليات اختبار قواعد البيانات. إضافة اختبار القدرات عن طريق التقاط وإعادة تشغيل إنتاج أحمال التشغيل.
مركزية مراقبة قاعدة بيانات السلامة وإدارة الوظائف. تغيير الكائنات والأذونات والتبعيات باستخدام إدارة التغيير في القدرات.