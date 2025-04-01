استوديو بيانات IBM Data Studio
بيئة متكاملة ونموذجية لتطوير قواعد البيانات المؤسسية. متاح مجاناً.
حمّل الآن
عامل تكنولوجيا المعلومات يتفقد الخادم
تحويل إدارة قاعدة البيانات

يوفر IBM Data Studio بيئة متكاملة وقابلة للتعديل لتمكين تطوير قاعدة البيانات وإدارتها من IBM Db2 لنظامي Linux وUNIX و Microsoft Windows. توفر المعلومات أيضًا أدوات تطوير قواعد البيانات التعاونية لـ IBM Db2 for z/OS و IBM Db2 لـ i و IBM ®Informix و IBM Big SQL.
المزايا
إدارة قواعد بيانات متعددة

إنشاء بيئات قواعد بيانات غير متجانسة وإدارتها. توفر تكنولوجيا المعلومات نشر مدير نشر المعلومات لتبسيط نشر قاعدة بيانات المؤسسة.

تبسيط تطوير قاعدة البيانات

استخدم ميزة التحقق المتقدم من صحة الاستعلام وإدارة الكائنات ونظام النشر لتبسيط تطوير قاعدة البيانات.

تعزيز التعاون

تحسين التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال بيئة متكاملة ومنصة مشتركة.

دعم SQL الكبير

توفير اتصال SQL كبير ودعم محلل SQL كبير باستخدام قواعد SQL كبير محددة.

ميزة تسريع تطوير قاعدة البيانات

اكتب كودًا برمجيًا عالي الجودة بسرعة باستخدام إطار العمل المحسّن. تعزيز الامتثال من خلال نمذجة البيانات الأصل وأتمتة عمليات تصميم قاعدة البيانات.

تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق الواحد

التعاون مع عملية تشمل متطلبات قاعدة البيانات والتطبيقات والوصول إلى البيانات. زيادة جودة البيانات من خلال السياسات والنماذج والأساليب المشتركة.

تمكين اختبار قاعدة البيانات المتقدمة

تقليل المخاطر والتكاليف والوقت المرتبط بعمليات اختبار قواعد البيانات. إضافة اختبار القدرات عن طريق التقاط وإعادة تشغيل إنتاج أحمال التشغيل.

تحسين تطوير قواعد البيانات وإدارتها

مركزية مراقبة قاعدة بيانات السلامة وإدارة الوظائف. تغيير الكائنات والأذونات والتبعيات باستخدام إدارة التغيير في القدرات.

كيفية عمل المعلوماتية
الترحيل من مركز التحكم Db2 إلى IBM Data Studio تعرف على كيفية الانتقال من مركز تحكم Db2 إلى Data Studio. سجل للقراءة
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ الآن مع IBM Data Studio لتطوير قواعد البيانات وإدارتها.

حمّل الآن
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم