بوابة IBM Sterling B2B API توسع إمكانيات معاملات B2B الخاصة بـ IBM Sterling® B2B Integration SaaS لدعم واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبادل البيانات الإلكتروني (EDI) بالإضافة إلى المعاملات الهجينة.
استفد من الإدارة الشاملة لواجهة برمجة التطبيقات، والأمان القوي، وتحويل البيانات، والتحليلات والمراقبة، وبوابة المطورين.
لا يمكنك بناء سلسلة توريد أكثر ذكاءً بالاعتماد على العمليات اليدوية.
يوفر بوابة ويب سهلة الاستخدام تقوم بأتمتة المعاملات اليدوية بين الشركات. يساعد هذا في توفير الوقت والمال عن طريق تقليل الأخطاء وخفض التكاليف وتحسين رضا العملاء مع الموردين والعملاء وشركاء الأعمال الآخرين غير المتعاملين بالتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
"في المتوسط ، تحتوي 35% من جميع المستندات التي تمت معالجتها يدويًا على أخطاء." - مشكلات معالجة المستندات اليدوية، استطلاع Aberdeen (برعاية IBM)
تُعد المعالجة اليدوية للمستندات مثل الفاكس، وPDF، والبريد الإلكتروني مكلفة، وتستغرق وقتًا طويلًا، وعُرضة للأخطاء.
تعمل خدمات IBM Sterling Document Conversion Services على تحويل المستندات غير المنظمة مثل الفاكسات والبريد الإلكتروني والملفات بصيغة PDF إلى صيغة EDI أو أي صيغة منظمة أخرى، مما يوفر بديلاً إلكترونياً للمعاملات اليدوية غير الفعالة.
IBM Peppol Access Point، وهو جزء من IBM Sterling B2B Integration SaaS و IBM Sterling B2B Integration VAN، يتيح الاتصال السلس وتبادل المستندات مع الشركاء. توفر منصة B2B Integration SaaS نظامًا بنائيًا عالميًا، وآمنًا، ومرنًا، لسلسلة التوريد بين الشركات والأفراد. فهي تساعد على أتمتة تبادل المعاملات للمساعدة في تقليل التكلفة وزيادة العائد على الاستثمار.
يساعد IBM® Sterling eInvoicing الشركات على تبسيط وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية والامتثال للفوترة لتلبية اللوائح الضريبية للعديد من البلدان من خلال شبكة أعمال واحدة.
ألقِ نظرة عن كثب على منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS وكيف يمكنها المساعدة في تبسيط المعاملات وأتمتتها ورقمنتها بالكامل.