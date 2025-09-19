تبسيط وأتمتة عمليات الفوترة للامتثال للضرائب في عدة دول.
يساعد IBM Sterling eInvoicing الشركات على تبسيط وأتمتة عمليات التجارة والفوترة الإلكترونية للامتثال للوائح الضرائب المتغيرة باستمرار في عدة دول من خلال شبكة أعمال واحدة.
ضمان صحة وسلامة الفواتير الإلكترونية وفقًا للتشريعات الضريبية.
من خلال شبكة علاقات مع مكاتب المحاماة المحلية والسلطات الضريبية، يتم تحديث خدمات التوقيع والتحقق باستمرار لضمان الامتثال.
تسريع عملية التدقيق، ما يجعلها أبسط لكلٍّ من الشركات والسلطات الضريبية.
تقلِّل عملية الفوترة عبر الاستلام/الإصدار، والمعالجة، والأرشفة والتدقيق من التكاليف والأخطاء الناتجة عن العمليات الورقية اليدوية.
تبسيط وأتمتة الفواتير الإلكترونية للمساعدة على ضمان الامتثال للوائح الضريبية والتدقيق المتطورة الخاصة بالدولة لكلٍّ من المشتري والمورِّد.
تبسيط إدارة الامتثال للفوترة الإلكترونية متعددة الدول في حل واحد. تحقيق الاتساق عبر الخدمات والدعم. الحصول على رؤى متعمقة حول الفواتير العالمية من خلال عرض واحد.
منصة تكامل رائدة قائمة على السحابة مصممة لتحسين معاملات EDI وB2B API
الاستفادة من شبكة أعمال IBM مع الوصول إلى Peppol لتبسيط التجارة الإلكترونية بين الشركات والحكومة (B2G) وبين الشركات (B2B).
استخدام منصة برمجيات إدارة الطلبات لدعم شبكات سلسلة توريد ديناميكية.