IBM Peppol Services

استفد من شبكة أعمال IBM عبر الوصول إلى Peppol لتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية بين الشركات والحكومة (B2G) وبين الشركات وبعضها (B2B).
Peppol هو معيار التبادل الإلكتروني للبيانات يتيح تبادل المستندات الإلكترونية في تجارة B2G وتجارة B2B. يقدم Peppol رسائل موحدة وقابلة للتشغيل البيني ضمن عملية الطلب حتى الفاتورة.
تتيح IBM Peppol Access Point، بصفتها جزءًا من منصة IBM Sterling Integration SaaS، إمكانية الاتصال وتبادل المستندات بسلاسة مع الشركاء. توفر منصة B2B Integration SaaS نظامًا بنائيًا عالميًا، وآمنًا، ومرنًا، لسلسلة التوريد بين الشركات والأفراد. فهي تساعد على أتمتة تبادل المعاملات، مما يسهم في تقليل التكلفة وزيادة العائد على الاستثمار.
تبادل المعاملات بسلاسة من خلال نقطة وصول واحدة (Peppol Access Point)، على مستوى العالم، لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.
ضمان استمرارية العمليات التجارية مع الامتثال للمعايير المحلية والدولية الحالية.
استفد من السحابة لتلبية احتياجات عملك المتزايدة من خلال تكامل B2B موثوق وفعّال.
استخدام نفس خرائط البيانات مع العديد من الشركاء التجاريين، بما في ذلك الشركاء الدوليين.
تدعم IBM مجموعة متنوعة من حلول تواصل Peppol، مما يتيح لك اختيار ما يناسب احتياجاتك التقنية والتجارية.
Sterling B2B Integration SaaS منصة تكامل B2B SaaS الرائدة من IBM القائمة على السحابة والمصممة لتحسين المعاملات التجارية للتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) ومعاملات واجهة برمجة تطبيقات B2B الخاصة بك. تسم بالمرونة في دعم عمليات النشر المُدارة ذاتيًا أو التي يديرها الشركاء أو التي تديرها IBM. تتضمن شبكة VAN الرائدة في الصناعة من IBM وأكثر من ذلك بكثير.
شبكة IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network (VAN) هي جزء من مجموعة حلول IBM Sterling Data Exchange. تعمل هذه الشبكة كقناة لبرامج تبادل البيانات التي تختارها مثل برنامج IBM B2B Integration أو البرنامج الوسيط للتبادل الإلكتروني للبيانات التابع لجهة خارجية، مما يوفر اتصالًا سهلًا بأكثر من 3.1 مليون شريك تجاري موجود مسبقا يستخدمون EDI حول العالم.