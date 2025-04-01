IBM Peppol Services

Peppol هو معيار التبادل الإلكتروني للبيانات يتيح تبادل المستندات الإلكترونية في تجارة B2G وتجارة B2B. يقدم Peppol رسائل موحدة وقابلة للتشغيل البيني ضمن عملية الطلب حتى الفاتورة.

تتيح IBM Peppol Access Point، بصفتها جزءًا من منصة IBM Sterling Integration SaaS، إمكانية الاتصال وتبادل المستندات بسلاسة مع الشركاء. توفر منصة B2B Integration SaaS نظامًا بنائيًا عالميًا، وآمنًا، ومرنًا، لسلسلة التوريد بين الشركات والأفراد. فهي تساعد على أتمتة تبادل المعاملات، مما يسهم في تقليل التكلفة وزيادة العائد على الاستثمار.