التخلص من المعاملات اليدوية دون مطالبتهم بتغيير طريقة عملهم.
تعمل IBM® Sterling Document Conversion Services على تحويل المستندات غير المنظمة مثل الفاكسات والبريد الإلكتروني وملفات PDF إلى صيغة EDI أو أي صيغة منظمة أخرى، لتوفير بديل إلكتروني لهذه المعاملات اليدوية غير الفعَّالة.
ترجمة جميع الصور النصية المطبوعة باستخدام تقنية التعرُّف الضوئي على الأحرف المتقدمة، بما في ذلك الصور ذات الجودة الرديئة.
تحويل المستندات باللغة الأجنبية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات. يتم دعم أكثر من 40 لغة.
تخصيص وتحديد الاستثناءات المميزة للمستندات الخاصة بعملائك وتحديدها.
تفسير النصوص المكتوبة بخط اليد باستخدام تقنية التعرُّف الذكي على الأحرف (ICR).
تقليل الأخطاء وتوفير ما يصل إلى 160 ساعة أسبوعيًا من خلال التخلص من إعادة الإدخال ومعالجة الطلبات الورقية وطلبات الفاكس والهاتف يدويًا.
تحسين الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات، الذي يوفر ترجمة إلكترونية تلقائية للوثائق دون ورق.
تبسيط تدفق الطلبات من خلال تحسين الرؤية والاستجابة.
تبسيط الاتصال وتعزيز رؤية دورة حياة المعاملات بين الأعمال باستخدام شبكة أعمال رقمية سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
رقمنة وأتمتة المعاملات اليدوية بين الأعمال مع شركائك التجاريين غير التقنيين عبر بوابة ويب.
إنشاء وتوزيع محتوى متكامل للمنتجات بشكل تلقائي عبر كتالوج رقمي.
