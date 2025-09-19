إنشاء وتوزيع محتوى منتجات غني تلقائيًا عبر كتالوج المنتجات الرقمي.
IBM Sterling Catalog Manager هو كتالوج منتجات رقمي مزوَّد بمنصة موحَّدة لإدارة المحتوى والتوزيع، يوفر التحكم الكامل في إدارة المنتجات وتوزيع بيانات الكتالوج والبيع في الأسواق الإلكترونية.
الحصول على التحكم الكامل في إدارة المنتجات، وتوزيع بيانات الكتالوج، والبيع في الأسواق من خلال منصة موحَّدة لإدارة المحتوى والتوزيع.
ربط معلومات المنتج بنظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك لدعم عمليات أوامر الشراء، وإنشاء ملفات EDI 832 أو ملفات منظمة أخرى.
إدارة جميع جوانب المشروع أو الجدول الزمني بما في ذلك الموارد، والتسليمات، والاعتماديات، والتخفيف من المخاطر، وتقارير الحالة، واجتماعات لجنة التوجيه.
تحديد قواعد وإرشادات العمل لكل كتالوج، مع إمكانية قبول أو رفض التغييرات يدويًا.
سهولة طلب المنتجات باستخدام أحدث المعلومات وأكثرها دقة.
الحصول على الكتالوجات المدعومة من ملفات Excel.
تطوير وإدارة تبادل البيانات وتدفقها بين الشركاء التجاريين والأنظمة.
تبسيط الاتصال وتعزيز رؤية دورة حياة المعاملات بين الشركات عبر شبكة أعمال رقمية سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
رقمنة وأتمتة المعاملات اليدوية بين الشركات مع الشركاء غير التقنيين لديك عبر بوابة قائمة على الويب.
تحويل المستندات غير المنظمة مثل الفاكس والبريد الإلكتروني وملفات PDF إلى صيغة إلكترونية منظمة مثل EDI بشكل أكثر كفاءة.
