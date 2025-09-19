IBM Sterling Catalog Manager

إنشاء وتوزيع محتوى منتجات غني تلقائيًا عبر كتالوج المنتجات الرقمي.

شاهد الفيديو (1:40)
امرأة تستخدم جهازًا لوحيًا في مصنع.

تُعَد المعلومات الدقيقة والآلية للمنتجات أمرًا ضروريًا.

IBM Sterling Catalog Manager هو كتالوج منتجات رقمي مزوَّد بمنصة موحَّدة لإدارة المحتوى والتوزيع، يوفر التحكم الكامل في إدارة المنتجات وتوزيع بيانات الكتالوج والبيع في الأسواق الإلكترونية.

 
استخدام منصة واحدة

الحصول على التحكم الكامل في إدارة المنتجات، وتوزيع بيانات الكتالوج، والبيع في الأسواق من خلال منصة موحَّدة لإدارة المحتوى والتوزيع.

 
عمليات الدعم

ربط معلومات المنتج بنظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك لدعم عمليات أوامر الشراء، وإنشاء ملفات EDI 832 أو ملفات منظمة أخرى.
إدارة الجدول الزمني

إدارة جميع جوانب المشروع أو الجدول الزمني بما في ذلك الموارد، والتسليمات، والاعتماديات، والتخفيف من المخاطر، وتقارير الحالة، واجتماعات لجنة التوجيه.
وضع القواعد

تحديد قواعد وإرشادات العمل لكل كتالوج، مع إمكانية قبول أو رفض التغييرات يدويًا.
لقطة شاشة لملخص الكتالوج.
ضمان أن تكون معلومات المنتج ومدى توافره محدَّثة ودقيقة.
  • منصة واحدة موحَّدة لإدارة المحتوى والتوزيع.
  • توسيع قوائم منتجات التجزئة باستخدام تدفقات البيانات الآلية. 
  • التحكم في الموافقات على التحديثات باستخدام وظيفة القبول أو الرفض.
لقطة شاشة لعنصر الكتالوج.
التعاون لتقديم محتوى متكامل للمنتجات بأي صيغة لتحسين تجارب البيع الرقمي.
  • أدوات سهلة الاستخدام لإنشاء محتوى المنتج وتوزيعه بمرونة.
  • تقليل الالتباس لدى الشركاء من خلال تقديم معلومات المنتجات عبر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
  • يمكن إنشاء محتوى المنتجات من قِبَل مستخدمي التبادل الإلكتروني للبيانات.
لقطة شاشة لصيانة الكتالوج.
رقمنة معلومات الكتالوج اليدوي بسرعة ودمجها مع نظام التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) الخاص بك.
  • أتمتة العمليات اليدوية وتبسيطها وتحسين وقت الاستجابة.
  • تحديد وتنفيذ قواعد وإجراءات العمل لكل كتالوج.
  • تبسيط تدفقات العمل الرقمية لغير التقنيين. 
لقطة شاشة لملخص الكتالوج.
الميزات

الطلب بثقة

سهولة طلب المنتجات باستخدام أحدث المعلومات وأكثرها دقة.

 الحصول على تحميلات Excel

الحصول على الكتالوجات المدعومة من ملفات Excel.

 التحكم في تدفق البيانات

تطوير وإدارة تبادل البيانات وتدفقها بين الشركاء التجاريين والأنظمة.

منتجات ذات صلة

IBM Sterling Supply Chain Business Network

تبسيط الاتصال وتعزيز رؤية دورة حياة المعاملات بين الشركات عبر شبكة أعمال رقمية سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 IBM Sterling Transaction Manager

رقمنة وأتمتة المعاملات اليدوية بين الشركات مع الشركاء غير التقنيين لديك عبر بوابة قائمة على الويب.

 IBM Sterling Document Conversion Services

تحويل المستندات غير المنظمة مثل الفاكس والبريد الإلكتروني وملفات PDF إلى صيغة إلكترونية منظمة مثل EDI بشكل أكثر كفاءة.

 IBM Sterling B2B Integration SaaS

تبسيط الاتصال وتعزيز رؤية دورة حياة المعاملات بين الشركات عبر شبكة أعمال رقمية سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف يمكن الاستفادة من IBM Sterling Catalog Manager لمساعدتك على النجاح.