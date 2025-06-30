نظرًا لتحول خدمات الاتصال إلى سلع وارتفاع التنافسية فيها، فإن شركات الاتصالات تستعد لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أنظمتها القديمة وزيادة سرعة الشبكة وتعزيز تركيزها على العملاء.إذ تُتيح الاستراتيجيات المرتكزة على الذكاء الاصطناعي لمقدمي خدمات الاتصالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتوسع وتحقيق الكفاءة. وذلك لتحسين كل تفاعل بدءًا من الشبكة وحتى خدمة العملاء، والذي بدوره يمكن أن يزيد من رضا المشتركين ويحدد المشكلات ويعزز صافي الأرباح في النهاية.

من خلال ربط الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية بالبنية التحتية، يمكن لمزودي خدمات الاتصالات تعزيز إمكانات الشبكة والنطاق الترددي للجهاز وتحسين سعة شبكاتهم لتتمكَّن من تحقيق التكيُّف الضروري. ما يُتيح للموارد التوسع والتقلص بذكاء استجابةً لتقلبات السوق، مع تمكين القوى العاملة لديك لتكون منتجة وفعَّالة.