الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالاتصالات

حسّن العمليات والاستثمار الفني الذي يُنشئ حلولًا مولّدة للدخل لعالم الاتصالات المتغير
مؤتمر Telecom لعام 2030: عقد كامل من الفرص
رسم توضيحي لثلاثة أشخاص على هواتفهم مع فقاعات دردشة كبيرة متدرجة الألوان ونقاط اتصال
التحول لمواجهة تحديات المستقبل

نظرًا لتحول خدمات الاتصال إلى سلع وارتفاع التنافسية فيها، فإن شركات الاتصالات تستعد لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أنظمتها القديمة وزيادة سرعة الشبكة وتعزيز تركيزها على العملاء.إذ تُتيح الاستراتيجيات المرتكزة على الذكاء الاصطناعي لمقدمي خدمات الاتصالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتوسع وتحقيق الكفاءة. وذلك لتحسين كل تفاعل بدءًا من الشبكة وحتى خدمة العملاء، والذي بدوره يمكن أن يزيد من رضا المشتركين ويحدد المشكلات ويعزز صافي الأرباح في النهاية.

من خلال ربط الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية بالبنية التحتية، يمكن لمزودي خدمات الاتصالات تعزيز إمكانات الشبكة والنطاق الترددي للجهاز وتحسين سعة شبكاتهم لتتمكَّن من تحقيق التكيُّف الضروري. ما يُتيح للموارد التوسع والتقلص بذكاء استجابةً لتقلبات السوق، مع تمكين القوى العاملة لديك لتكون منتجة وفعَّالة.
شاهد أيضًا: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات لتحويل الموارد البشرية والمواهب
المزايا 14 والتي هي مدة المشروع من بدايته وحتى تحقيق وفورات في التكاليف

حسّن عملية اتخاذ القرار وسرّع من مهام سير العمل وعزز الكفاءة وأطلق خدمات جديدة تمامًا مثلما فعلت شركة Bouygues Telecom عندما دمجت الذكاء الاصطناعي في إجراءاتها وعملياتها.2

 %100 زيادة في المبيعات الرقمية

يمكنك مضاعفة عمليات الاستحواذ الرقمية في ثلاثة أشهر تمامًا كما فعلت شركة Vodafone Idea Limited (Vi)، وهي شركة كبيرة موفّرة لخدمات الاتصالات في آسيا، عندما أنشأت منصة مبيعات رقمية. 3

 %60 هي نسبة الانخفاض في التعليمات البرمجية المخصصة

يمكنك تقليل التعقيدات ورسوم البنية التحتية عن طريق استخدام موارد مادية أقل من خلال الاستفادة من مسرعات IBM Consulting لشركة Telco مثل حلول إدارة الفوترة والإيرادات لدى SAP.‎ 4
القدرات تحديث خدمة العملاء

أكثر من 80% من عملاء الاتصالات قد يفكرون في البدائل إذا واجهوا رحلة سيئة..1 لذا باستخدام الذكاء الاصطناعي مع مبادئ التصميم التي تركِّز على الإنسان، يمكننا حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ما يؤدي إلى زيادة تصل إلى 20 نقطة في صافي نقاط الترويج وتخفيضات في التكلفة بنسبة 50%.

 استكشف خدمة العملاء المحسنة بالذكاء الاصطناعي العمليات المعرفية

حسّن الأداء والتكلفة باستخدام البيانات وضمان الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة الشبكة. حيث إن خدمات تصميم سيناريوهات الضمان ذات الحلقة المغلقة وتكوينها واختبارها ونشرها ومراقبتها باستخدام الذكاء الاصطناعي وعمليات سير العمل الذكية تزيد من مدة التشغيل والكفاءة.

 اطلع على الطريقة التي ننفِّذ بها ممارساتنا مع Telecom Egypt إنشاء خدمات نموذج الأعمال Connected Enterprise وتحقيق الدخل منها

يمكنك تغيير شركات الاتصالات من كونها مزودة لخدمات الاتصالات السلعية إلى شركاء متميزين يُعززون القيمة من خلال أداء تواصل أفضل والأتمتة والتطبيقات المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي. لذا فنحن نساعد تلك الشركات على بناء الاستراتيجيات والعروض التي تحول أعمالها في عالم الاتصالات الافتراضي.

 شاهد الحل الذي نقدمه لشركة Autostrade per l'Italia تحول سحابة الشبكة والمنصة

أنشئ الإمكانات التي تُمكِّن من تنفيذ عروض "كل شيء كخدمة" في المستقبل. ما يعني توفير منصات الشبكة التي تستخدم أفضل التعليمات البرمجية بجانب أفضل الميزات والوظائف المتقدمة وعمليًا انعدام وجود أي ثغرات أمنية.

 اطلع على الطريقة التي نساعد بها Telefonica أنظمة دعم الشركات

حدّث أنظمة دعم شركاتك للارتقاء بتجربة العملاء وتقليل النفقات. وذلك لأننا ندمج البيانات والعمليات والأنظمة لخدمة العملاء بشكل أكثر كفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص التفاعلات في الوقت الفعلي من خلال اقتراح "أفضل الإجراءات التالية" للعملاء والعروض المثالية.

 اطلع على الطريقة التي نعمل بها مع Bouygues Telecom أتمتة الخدمات بدون تلامس

وظّف إمكانات أتمتة الخدمات من الجيل التالي لتحقيق أقصى قدر من الموثوقية ووقت أسرع للحل من خلال تسريع دورة حياة الخدمة.

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شارك في الإنشاء مع IBM Garage
Woman and man collaborate at conference room table

ابتكِر الحلول، وأنشئها، وقِس أداءها وكرِّرها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل الذي نقدمه لممارسات التفكير التصميمي، والأسلوب الرشيق، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.

 تعرف على المزيد تحدث مع أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
Young Asian lady texting on smartphone while riding on public transportation in downtown city
شركة Bouygues Telecom
تعمل شركة Bouygues Telecom على تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة، ما يؤدي إلى تمكين جميع وظائف الأعمال وتقنيات المعلومات من إنشاء تطبيقات السحابة الأصلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها.
massive satellite pointed straight up to the sky
تحول شبكة شركة Dish Network
نظرًا لأن Dish Network تتطلَّع إلى تقديم خدمات جديدة ومبتكرة، فإنها تعتمد على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتنسيق الشبكة لشبكة سحابة أصلية جديدة للجيل الخامس (5G).
Photo of a smiling businessman texting on his mobile phone at train station
تحول أفكار Vodafone على نطاق واسع
تحولت إحدى كبرى شركات الاتصالات في أحد أكبر أسواق الاتصالات في العالم إلى شركة رقمية أولى تبتكر حلولًا فريدة من نوعها لدعم أكثر من 300 مليون مواطن.
Young Indian woman using smart phone sitting on a staircase
شركة Bharti Airtel تحقق الدخل باستخدام تقنية الجيل الخامس في الصناعات
مع توسع تقنية الجيل الخامس في الهند، تساعد Bharti Airtel الشركات عبر الصناعات على تغيير كيفية تقديم السلع والخدمات. فالشراكة مع أكبر شركة لصناعة سيارات الركاب في الهند تُعد بمثابة استعراض للابتكار.

®Insight

woman working on tablet around secure data
تقييم تأثير شبكة IBM + GSMA Post Quantum Telco اقرأ المستندات الفنية
حلول ذات صلة تعمل شركة Sentaca، وهي إحدى شركات IBM، على تحسين عروض الاتصالات التي تقدمها IBM Consulting

إذ تقدم Sentaca التي أصبحت الآن جزءًا من IBM بالكامل، تجربة استشارات سحابية مع التركيز على الشبكة لمساعدة العملاء على تحديث وإطلاق العنان لتدفقات الإيرادات الجديدة. مثل تكلفة الملكية وتحقيق الدخل والبنية القابلة للتوسع والآمنة، بالإضافة إلى المساعدة على استغلال الفرص مثل تقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء (IOT) والبث المباشر.

 تعرف على المزيد استشارات السحابة الهجينة

تعرَّف على المزيد عن قدرات الاستشارات السحابية الكاملة لدينا لتسريع رحلتك نحو خدمة السحابة الهجينة. ويمكنك كذلك تعزيز كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية والاستدامة، كل ذلك خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 تعرف على المزيد خدمات تحديث التطبيقات

تحسين الأساسيات والاستفادة من قدرات الأنظمة القديمة وبناء قدرات رقمية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة الهجينة. إلى جانب تحسين فاعلية التكلفة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص للابتكار.

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الحواشي

1  Telco trends 2022: Customer revolution arrives, silos come tumbling down; The Future of Commerce (link resides outside ibm.com)

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2 الذكاء الاصطناعي للجميع, دراسة حالة Bouygues Telecom, حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة IBM

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3 A telecom merger provides an opportunity to innovate, Vodafone case study, © Copyright IBM Corporation 2021

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4 دراسة حالة Vodafone Germany حقوق الطبع والنشر © لعام 2019 محفوظة لشركة IBM

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