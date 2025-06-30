نظرًا لتحول خدمات الاتصال إلى سلع وارتفاع التنافسية فيها، فإن شركات الاتصالات تستعد لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أنظمتها القديمة وزيادة سرعة الشبكة وتعزيز تركيزها على العملاء.إذ تُتيح الاستراتيجيات المرتكزة على الذكاء الاصطناعي لمقدمي خدمات الاتصالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتوسع وتحقيق الكفاءة. وذلك لتحسين كل تفاعل بدءًا من الشبكة وحتى خدمة العملاء، والذي بدوره يمكن أن يزيد من رضا المشتركين ويحدد المشكلات ويعزز صافي الأرباح في النهاية.
من خلال ربط الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية بالبنية التحتية، يمكن لمزودي خدمات الاتصالات تعزيز إمكانات الشبكة والنطاق الترددي للجهاز وتحسين سعة شبكاتهم لتتمكَّن من تحقيق التكيُّف الضروري. ما يُتيح للموارد التوسع والتقلص بذكاء استجابةً لتقلبات السوق، مع تمكين القوى العاملة لديك لتكون منتجة وفعَّالة.
اعرف كيف يمكن لشركتك في مجال الاتصالات زيادة عائد الاستثمار في خدمة العملاء من خلال IBM watsonx Assistant
حسّن عملية اتخاذ القرار وسرّع من مهام سير العمل وعزز الكفاءة وأطلق خدمات جديدة تمامًا مثلما فعلت شركة Bouygues Telecom عندما دمجت الذكاء الاصطناعي في إجراءاتها وعملياتها.2
يمكنك مضاعفة عمليات الاستحواذ الرقمية في ثلاثة أشهر تمامًا كما فعلت شركة Vodafone Idea Limited (Vi)، وهي شركة كبيرة موفّرة لخدمات الاتصالات في آسيا، عندما أنشأت منصة مبيعات رقمية. 3
يمكنك تقليل التعقيدات ورسوم البنية التحتية عن طريق استخدام موارد مادية أقل من خلال الاستفادة من مسرعات IBM Consulting لشركة Telco مثل حلول إدارة الفوترة والإيرادات لدى SAP. 4
أكثر من 80% من عملاء الاتصالات قد يفكرون في البدائل إذا واجهوا رحلة سيئة..1 لذا باستخدام الذكاء الاصطناعي مع مبادئ التصميم التي تركِّز على الإنسان، يمكننا حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ما يؤدي إلى زيادة تصل إلى 20 نقطة في صافي نقاط الترويج وتخفيضات في التكلفة بنسبة 50%.
حسّن الأداء والتكلفة باستخدام البيانات وضمان الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة الشبكة. حيث إن خدمات تصميم سيناريوهات الضمان ذات الحلقة المغلقة وتكوينها واختبارها ونشرها ومراقبتها باستخدام الذكاء الاصطناعي وعمليات سير العمل الذكية تزيد من مدة التشغيل والكفاءة.
يمكنك تغيير شركات الاتصالات من كونها مزودة لخدمات الاتصالات السلعية إلى شركاء متميزين يُعززون القيمة من خلال أداء تواصل أفضل والأتمتة والتطبيقات المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي. لذا فنحن نساعد تلك الشركات على بناء الاستراتيجيات والعروض التي تحول أعمالها في عالم الاتصالات الافتراضي.
أنشئ الإمكانات التي تُمكِّن من تنفيذ عروض "كل شيء كخدمة" في المستقبل. ما يعني توفير منصات الشبكة التي تستخدم أفضل التعليمات البرمجية بجانب أفضل الميزات والوظائف المتقدمة وعمليًا انعدام وجود أي ثغرات أمنية.
حدّث أنظمة دعم شركاتك للارتقاء بتجربة العملاء وتقليل النفقات. وذلك لأننا ندمج البيانات والعمليات والأنظمة لخدمة العملاء بشكل أكثر كفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص التفاعلات في الوقت الفعلي من خلال اقتراح "أفضل الإجراءات التالية" للعملاء والعروض المثالية.
وظّف إمكانات أتمتة الخدمات من الجيل التالي لتحقيق أقصى قدر من الموثوقية ووقت أسرع للحل من خلال تسريع دورة حياة الخدمة.
ابتكِر الحلول، وأنشئها، وقِس أداءها وكرِّرها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل الذي نقدمه لممارسات التفكير التصميمي، والأسلوب الرشيق، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.
إذ تقدم Sentaca التي أصبحت الآن جزءًا من IBM بالكامل، تجربة استشارات سحابية مع التركيز على الشبكة لمساعدة العملاء على تحديث وإطلاق العنان لتدفقات الإيرادات الجديدة. مثل تكلفة الملكية وتحقيق الدخل والبنية القابلة للتوسع والآمنة، بالإضافة إلى المساعدة على استغلال الفرص مثل تقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء (IOT) والبث المباشر.
تعرَّف على المزيد عن قدرات الاستشارات السحابية الكاملة لدينا لتسريع رحلتك نحو خدمة السحابة الهجينة. ويمكنك كذلك تعزيز كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية والاستدامة، كل ذلك خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تحسين الأساسيات والاستفادة من قدرات الأنظمة القديمة وبناء قدرات رقمية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة الهجينة. إلى جانب تحسين فاعلية التكلفة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص للابتكار.
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1 Telco trends 2022: Customer revolution arrives, silos come tumbling down; The Future of Commerce (link resides outside ibm.com)
2 الذكاء الاصطناعي للجميع, دراسة حالة Bouygues Telecom, حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة IBM
3 A telecom merger provides an opportunity to innovate, Vodafone case study, © Copyright IBM Corporation 2021
4 دراسة حالة Vodafone Germany حقوق الطبع والنشر © لعام 2019 محفوظة لشركة IBM