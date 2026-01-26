استشارات Oracle SCM

تبسيط إدارة سلسلة التوريد وتقليل التكاليف وتحسين المخزون

شخص يشغِّل جهازًا لوحيًا على خط تجميع في مصنع.

الصعود الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي الوكيل

تعرَّف على كيفية تحويل العمليات من مكاسب تدريجية إلى أثر جديد كليًّا. 

احصل على تقرير IBV

تعمل كلٌّ من IBM وOracle، جنبًا إلى جنب مع عمليات الاستحواذ الأخيرة على IBM Accelalpha، على بناء سلاسل توريد مرنة وذكية وسريعة باستخدام Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). واستنادًا إلى خبرة راسخة في قطاع سلسلة التوريد ومنهجيات تنفيذ مُجرَّبة، نعمل على تحوُّل سلسلة التوريد الخاصة بك بالكامل من البداية إلى النهاية.

يجمع فريقنا العالمي من مستشاري SCM المعتمدين من Oracle بين التميّز الفني والرؤية التشغيلية، بما يتيح تحسين تخطيط سلسلة التوريد والمشتريات والتصنيع والخدمات اللوجستية وإدارة دورة حياة المنتج. يمكننا مساعدتك على تسريع عملية الاعتماد، وتقليل الاضطرابات، وتحسين الكفاءة من خلال حل Oracle Supply Chain مُصمَّم وفق احتياجاتك.
الفوائد
تقليل تكاليف التصنيع

يساعدك Oracle Cloud Manufacturing على تبسيط عمليات التصنيع لديك لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل تكاليف التصنيع، ما يُتيح لك تصنيع أي شيء في أي مكان.
إمكانية تتبُّع المخزون من البداية إلى النهاية

باستخدام Oracle Inventory Management، يمكن تتبُّع أرقام الدفعات والأرقام التسلسلية، بحيث تتمكَّن من معرفة العناصر المستخدمة في تصنيع المنتج وأين تم استخدام المنتج النهائي. كما يحسّن الحل كفاءة إدارة المواد ويخفض تكاليف تخزينها.
تحسين كفاءة إدارة المواد

استفِد من إدارة أكثر كفاءة للمواد لتجنّب نفاد الاحتياجات، ومنع تراكم مخزون زائد يثقل العمليات. تساعدك تطبيقات Oracle للخدمات اللوجستية على تبسيط الشحن الوارد والصادر.
ذكاء اصطناعي سلس

بالإضافة إلى تنفيذ الذكاء الاصطناعي المدمج في تطبيقات Oracle Cloud، تعمل IBM مع Oracle لإضافة قوة watsonx، مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي الرائدة من IBM، إلى Oracle.
برمجيات واستشارات عالمية المستوى

أصبحت خدمات استشارات Oracle من IBM أكبر وأفضل. استحوذنا على شركتين رائدتين من شركاء Oracle، وهما IBM Accelalpha وIBM Applications Software Technology، لنقدِّم لك خدمات موسَّعة، وعروضًا جديدة، وخبرة واسعة ومتعمقة لا مثيل لها في الصناعة.
القدرات خدمات Oracle Supply Chain Management

يمكن لشركات التصنيع التي تواجه صعوبةً في التحكم بالتكاليف الاستفادة من Oracle Supply Chain Management (SCM). عندما يتعذّر تتبّع تكاليف جميع المكوّنات المطلوبة في عملية التصنيع بدقة، يصبح قياس الربحية أمرًا مستحيلًا. يساعد Oracle SCM وIBM على معالجة ذلك.

 خدمات Oracle Inventory Management

قد يمثّل تتبّع مخزون الأجزاء وقطع الغيار والمنتجات النهائية تحدّيًا. يوفّر Oracle Inventory Management، عند تنفيذه على يد مستشاري IBM، رؤية شاملة للمخزون عبر جميع مستودعاتك، بما في ذلك مستودعات الخدمات اللوجستية الخاصة بجهات خارجية ومرافق التصنيع الخاصة بجهات خارجية.

 خدمات Oracle Transportation Management

تغلّب على تحدّي إيصال المنتجات إلى العميل المناسب في الموعد المحدد وبكفاءة. تحتاج المؤسسات إلى نظام إدارة نقل رائد في الصناعة، مثل Oracle Transportation Management (OTM). شهد العملاء انخفاضًا في تكاليف الشحن، وتسريعًا في تحميل البضائع، وانخفاضًا في أخطاء الفواتير.

القيمة التي نقدِّمها

تنشر IBM حل Oracle Order Management، بحيث يمكنك بشكل فعَّال:

  • إنشاء أوامر المبيعات وإدارتها.
  • إدارة التسعير والشحن والفواتير.
  • إدارة تنفيذ الطلبات.
  • مراقبة معالجة الطلبات من البداية إلى النهاية.
  • إجراء فحوصات الائتمان الخاصة بالعملاء بالكامل.

سواء أكنت تصنع المنتجات بنفسك أم تعتمد على مصنع متعاقد، تستطيع IBM المساعدة. 

ننفّذ Oracle Cloud Manufacturing وندمجه مع تطبيقات سلسلة التوريد الأخرى، مما يتيح التحكم في التكاليف وتعزيز الربحية.

تحسّن Oracle Inventory Management وضوح رؤية المخزون على المستوى العالمي وتخفض التكاليف. يمنحك مستشارو IBM القدرة على إدارة ما يلي:

  • أرصدة المخزون في جميع أنحاء العالم
  • عمليات حجز وتخصيص المخزون
  • التجديد الآلي للمخزون
كيف نقدِّم القيمة
رسم بياني لاستشارات Oracle يعرض نوع النشر، ومجال الأعمال، ومعزِّزات الذكاء الاصطناعي، والمنهجية في شكل لوحات منفصلة.
كيف نقدِّم القيمة

بدءًا من نوع النشر إلى مجال العمل، كل خطوة في تقديم خدماتنا مدعومة بمحركات الذكاء الاصطناعي ونهج واضح، لمساعدتك على تحقيق نتائج أكثر صحة ومرونة.

الصناعات

نقدِّم خبرة متعمقة في Oracle Cloud لكل صناعة، مع تصميم حلول تلبي التحديات الخاصة بكل قطاع.

التصنيع التقنية المتقدمة الخدمات المالية
الخدمات ذات الصلة Oracle Cloud ERP
تمكين مؤسستك من تبسيط العمليات، وتعزيز الفطنة المالية، وضمان استدامة أعمالك مستقبلًا من خلال حلول Oracle ERP.
Oracle Cloud HCM
تمنح Oracle Cloud HCM القوى العاملة لديك منصة متكاملة تجمع الموارد البشرية وإدارة المواهب وكشوف المرتبات وتحليلات القوى العاملة على السحابة في نظام واحد. يتولى خبراؤنا تصميم Oracle Cloud HCM وتطبيقه وتحسينه، بما يرفع أداء الموظفين.
Oracle Cloud Infrastructure
انشر جميع أحمال التشغيل على منصة سحابية مرنة وآمنة وعالية الأداء، ومصممة لتشغيل الأنظمة بالغة الأهمية.
الخطوات التالية

هل تريد معرفة كيفية الاستفادة من IBM Consulting في أعمالك؟ تواصَل معنا، وسنتواصل معك للإجابة عن أسئلتك، ومناقشة سبل استفادتك من خدماتنا الاستشارية للأعمال مساعدتك، وتحديد الخطوات التالية.

 اشترِك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
وظائف IBM Consulting

كُن مستشارًا له هدف واضح، وانضم إلى فريقنا من المحترفين المتخصصين الذين يقودون الابتكار والتغيير.

 اطلع على فرص العمل الشراكة مع IBM

نمِّ أعمالك مع IBM - وعزِّز نموك مع حلولنا التقنية المبتكرة، وحوافزنا، ومواردنا المتكاملة.

 انضم إلى IBM Partner Plus تفضَّل بزيارة صفحة موارد IBM Consulting

تعرّف على أحدث مجموعة من تقاريرنا، وأدلّتنا الإرشادية، وأوراق الفكر الريادي (Thought Leadership) التي تساعدك على تنمية أعمالك.

 تعرّف على المزيد