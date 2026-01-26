تعمل كلٌّ من IBM وOracle، جنبًا إلى جنب مع عمليات الاستحواذ الأخيرة على IBM Accelalpha، على بناء سلاسل توريد مرنة وذكية وسريعة باستخدام Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). واستنادًا إلى خبرة راسخة في قطاع سلسلة التوريد ومنهجيات تنفيذ مُجرَّبة، نعمل على تحوُّل سلسلة التوريد الخاصة بك بالكامل من البداية إلى النهاية.

يجمع فريقنا العالمي من مستشاري SCM المعتمدين من Oracle بين التميّز الفني والرؤية التشغيلية، بما يتيح تحسين تخطيط سلسلة التوريد والمشتريات والتصنيع والخدمات اللوجستية وإدارة دورة حياة المنتج. يمكننا مساعدتك على تسريع عملية الاعتماد، وتقليل الاضطرابات، وتحسين الكفاءة من خلال حل Oracle Supply Chain مُصمَّم وفق احتياجاتك.