تبسيط تكنولوجيا المعلومات وتسريع الابتكار على السحابة لتحقيق أداء حيوي ونمو مؤسسي
ابتكِر بوتيرة أسرع، وتوسَّع بذكاء أكبر، واعمل بأمان مع Oracle Cloud Infrastructure (OCI). استنادًا إلى خبرة متعمقة في السحابة وأصول مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثبتة الفاعلية، نوجِّه تحوُّل البنية التحتية لديك من وضع الاستراتيجية حتى توسيع النطاق.
يجمع الفريق العالمي من خبراء OCI المعتمدين من Oracle لدى IBM بين التميز الفني والبصيرة الاستراتيجية - ما يؤدي إلى تحسين الحوسبة، والتخزين، والشبكات، والأمن لدعم أعباء عملك الأكثر أهمية. تمكَّن من تسريع اعتماد السحابة، وتقليل الاضطرابات، وإطلاق العنان لمرونة وأداء المؤسسة من خلال حلول Oracle Cloud Infrastructure المصممة خصيصًا.
عادةً ما توفِّر Oracle Cloud Infrastructure أقل التكاليف للخدمات مقارنةً بمقدِّمي الخدمة الآخرين. يحقّق العملاء خفضًا في التكاليف يصل إلى 50%. تقدِّم Oracle هياكل التسعير نفسها لأي عملية نشر، وأي مركز بيانات. استمتِع بتكاليف خروج بيانات صفرية ومن أرصدة عدم تصل إلى 30% على Oracle.1
تُعَد OCI المنصة المستخدمة لتشغيل OpenAI وPalantir وNVidia وCohere وغيرها بكفاءة. توفِّر OCI أحدث بنية تحتية لمجموعة RDMA وGPU عالية الأداء، مناسبة لكلٍّ من الذكاء المعرفي والذكاء الاصطناعي التوليدي. تعمل استراتيجية Oracle ثلاثية المحاور للذكاء الاصطناعي عبر البرمجيات كخدمة (SaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS).
تم تطوير OCI من الصفر لتوفير الأداء، والتوافر، والأمان. لن تواجه "جيرانًا مزعجين"، أو تداخلًا في الشبكة، أو زيادة في الاشتراكات تفوق السعة المتاحة. ستحصل على النواة بأكملها التي تدفع مقابلها على السحابة الوحيدة التي تقدِّم اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) للأداء وإمكانية الإدارة، مع الاستفادة من أرصدة الدعم.
تتيح خيارات Oracle متعددة السحابات الآن تشغيل كامل ميزات Oracle Database وExadata لدى جميع مزوّدي السحابة (AWS وAzure وGoogle وOCI). يتيح لك ذلك الاستفادة من ميزات قاعدة البيانات 26ai لتسهيل عمليات الترحيل والاستخدام في الذكاء الاصطناعي.
توفر OCI جميع خيارات النشر -في البيئة المحلية أو على السحابة العامة أو السحابة الهجينة أو البيئة متعدد السحابات- إضافةً إلى حل كامل للسحابة السيادية. جميع الخدمات متاحة على جميع المنصات. لا يوجد مركز بيانات في منطقتك؟ لا مشكلة، تتكفّل Oracle بإنشاء مركز بيانات في منطقتك.
تُسهم OCI والذكاء الاصطناعي في تعزيز اتخاذ قرارات أذكى لأعباء العمل، ما يمكِّنك من خفض تكاليف الترحيل إلى السحابة.
وبالاستناد إلى النظام البنائي العميق لدى IBM، الذي يضم مقدّمي الخدمات السحابية الضخمة (hyperscalers) من الفئة الأولى وقادة البنية التحتية وشركاء الخدمات، يحقق العملاء سرعة نشر أعلى تصل إلى 50%.
يمكن أن تساعدك IBM على تصميم OCI لتحقيق أقصى درجات التوافر واستمرارية التشغيل دون أي توقف.
الاستفادة من أتمتة IBM المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين استخدام موارد الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات - مع الحفاظ على الأداء والامتثال.
تقليل التعقيد التشغيلي باستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) والخدمات المُدارة من IBM لمنصة OCI. تقدِّم IBM طريقة فعَّالة لإدارة بيئة البنية التحتية والتطبيقات، ما يُتيح لك التركيز على أعمالك الأساسية.
تُوائِم IBM جهود التحديث مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال، مثل المرونة وفعالية من حيث التكلفة واعتماد الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء. كما يمكننا تقديم المشورة بشأن استراتيجيات التكامل.
سواء كانت عملية الترحيل تشمل التطبيقات ومراكز البيانات أو كانت مرتبطة بالتخارج من البنية التحتية، تساعد IBM على ترشيد التطبيقات عبر توحيد مراكز البيانات وتبسيطها. ندعم السحابة السيادية، والسحابة الخاصة، ومصانع الذكاء الاصطناعي، وإعادة نقل البيانات إلى السحابة المحلية.
نقدِّم خبرة متعمقة في Oracle Cloud لكل صناعة، مع تصميم حلول تلبي التحديات الخاصة بكل قطاع.
من خلال دمج سحابة OCI الآمنة وعالية الأداء مع خبرة IBM في الصناعات، يمكن للشركات المصنِّعة ربط أنظمة الإنتاج، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، وتحسين سلاسل التوريد.
تساعد IBM وOCI شركات التقنيات العالية على تعزيز المرونة، وتحسين التكاليف، وتسريع طرح التقنيات الجديدة في السوق مع الحفاظ على سلامة البيانات ومرونة العمليات.
تدعم OCI الامتثال، وتعزز المرونة، وتمكِّن الابتكار بشكل أسرع - ما يساعد المؤسسات على تحسين الأداء وتقديم تجارب عملاء موثوق بها وقائمة على البيانات.
مكّن عمليات فعّالة، وادعم الالتزامات التنظيمية، وعزّز الابتكار، مع توفير أساس مرن وقابل للتوسّع لتقديم خدمات عامة أذكى وأكثر شفافية.
