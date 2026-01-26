استشارات Oracle Cloud Infrastructure

تبسيط تكنولوجيا المعلومات وتسريع الابتكار على السحابة لتحقيق أداء حيوي ونمو مؤسسي

زميلان يتناقشان ويعملان على جهاز كمبيوتر محمول في بيئة مكتبية.

الصعود الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي الوكيل

تعرَّف على كيفية تحويل العمليات من مكاسب تدريجية إلى أثر جديد كليًّا. 

احصل على تقرير IBV

ابتكِر بوتيرة أسرع، وتوسَّع بذكاء أكبر، واعمل بأمان مع Oracle Cloud Infrastructure (OCI). استنادًا إلى خبرة متعمقة في السحابة وأصول مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثبتة الفاعلية، نوجِّه تحوُّل البنية التحتية لديك من وضع الاستراتيجية حتى توسيع النطاق.

يجمع الفريق العالمي من خبراء OCI المعتمدين من Oracle لدى IBM بين التميز الفني والبصيرة الاستراتيجية - ما يؤدي إلى تحسين الحوسبة، والتخزين، والشبكات، والأمن لدعم أعباء عملك الأكثر أهمية. تمكَّن من تسريع اعتماد السحابة، وتقليل الاضطرابات، وإطلاق العنان لمرونة وأداء المؤسسة من خلال حلول Oracle Cloud Infrastructure المصممة خصيصًا.
الفوائد
تكاليف أقل وبشكل مبسَّط

عادةً ما توفِّر Oracle Cloud Infrastructure أقل التكاليف للخدمات مقارنةً بمقدِّمي الخدمة الآخرين. يحقّق العملاء خفضًا في التكاليف يصل إلى 50%. تقدِّم Oracle هياكل التسعير نفسها لأي عملية نشر، وأي مركز بيانات. استمتِع بتكاليف خروج بيانات صفرية ومن أرصدة عدم تصل إلى 30% على Oracle.1
قيادة البنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي

تُعَد OCI المنصة المستخدمة لتشغيل OpenAI وPalantir وNVidia وCohere وغيرها بكفاءة. توفِّر OCI أحدث بنية تحتية لمجموعة RDMA وGPU عالية الأداء، مناسبة لكلٍّ من الذكاء المعرفي والذكاء الاصطناعي التوليدي. تعمل استراتيجية Oracle ثلاثية المحاور للذكاء الاصطناعي عبر البرمجيات كخدمة (SaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS).
مصممة للمؤسسات

تم تطوير OCI من الصفر لتوفير الأداء، والتوافر، والأمان. لن تواجه "جيرانًا مزعجين"، أو تداخلًا في الشبكة، أو زيادة في الاشتراكات تفوق السعة المتاحة. ستحصل على النواة بأكملها التي تدفع مقابلها على السحابة الوحيدة التي تقدِّم اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) للأداء وإمكانية الإدارة، مع الاستفادة من أرصدة الدعم.
إطلاق العنان لقيمة البيانات للذكاء الاصطناعي

تتيح خيارات Oracle متعددة السحابات الآن تشغيل كامل ميزات Oracle Database وExadata لدى جميع مزوّدي السحابة (AWS وAzure وGoogle وOCI). يتيح لك ذلك الاستفادة من ميزات قاعدة البيانات 26ai لتسهيل عمليات الترحيل والاستخدام في الذكاء الاصطناعي.
مثالية للتصميم الهجين

توفر OCI جميع خيارات النشر -في البيئة المحلية أو على السحابة العامة أو السحابة الهجينة أو البيئة متعدد السحابات- إضافةً إلى حل كامل للسحابة السيادية. جميع الخدمات متاحة على جميع المنصات. لا يوجد مركز بيانات في منطقتك؟ لا مشكلة، تتكفّل Oracle بإنشاء مركز بيانات في منطقتك.
القدرات زيادة الأداء وتقليل التكاليف

تُسهم OCI والذكاء الاصطناعي في تعزيز اتخاذ قرارات أذكى لأعباء العمل، ما يمكِّنك من خفض تكاليف الترحيل إلى السحابة.

 تسريع التحول

وبالاستناد إلى النظام البنائي العميق لدى IBM، الذي يضم مقدّمي الخدمات السحابية الضخمة (hyperscalers) من الفئة الأولى وقادة البنية التحتية وشركاء الخدمات، يحقق العملاء سرعة نشر أعلى تصل إلى 50%.

الترحيل دون انقطاع

يمكن أن تساعدك IBM على تصميم OCI لتحقيق أقصى درجات التوافر واستمرارية التشغيل دون أي توقف.

القيمة التي نقدِّمها

الاستفادة من أتمتة IBM المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين استخدام موارد الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات - مع الحفاظ على الأداء والامتثال.

تقليل التعقيد التشغيلي باستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) والخدمات المُدارة من IBM لمنصة OCI. تقدِّم IBM طريقة فعَّالة لإدارة بيئة البنية التحتية والتطبيقات، ما يُتيح لك التركيز على أعمالك الأساسية.

تُوائِم IBM جهود التحديث مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال، مثل المرونة وفعالية من حيث التكلفة واعتماد الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء. كما يمكننا تقديم المشورة بشأن استراتيجيات التكامل.

سواء كانت عملية الترحيل تشمل التطبيقات ومراكز البيانات أو كانت مرتبطة بالتخارج من البنية التحتية، تساعد IBM على ترشيد التطبيقات عبر توحيد مراكز البيانات وتبسيطها. ندعم السحابة السيادية، والسحابة الخاصة، ومصانع الذكاء الاصطناعي، وإعادة نقل البيانات إلى السحابة المحلية.

كيف نقدِّم القيمة
رسم بياني لاستشارات Oracle يعرض نوع النشر، ومجال الأعمال، ومعزِّزات الذكاء الاصطناعي، والمنهجية في شكل لوحات منفصلة.
كيف نقدِّم القيمة

بدءًا من نوع النشر إلى مجال العمل، كل خطوة في تقديم خدماتنا مدعومة بمحركات الذكاء الاصطناعي ونهج واضح، لمساعدتك على تحقيق نتائج أكثر صحة ومرونة.

الصناعات

نقدِّم خبرة متعمقة في Oracle Cloud لكل صناعة، مع تصميم حلول تلبي التحديات الخاصة بكل قطاع.

التصنيع التقنية المتقدمة الخدمات المالية القطاع العام
الخدمات ذات الصلة Oracle Cloud ERP
تمكين مؤسستك من تبسيط العمليات، وتعزيز الفطنة المالية، وضمان استدامة أعمالك مستقبلًا من خلال حلول Oracle ERP. مدعومون بخبرة متعمقة في الصناعات ومنهجيات مجربة، نعمل على إرشادك خلال تحوُّلك الرقمي لحلول ERP، بدءًا من وضع الاستراتيجية وحتى التنفيذ على نطاق واسع.
Oracle Cloud SCM
حقق عمليات سلسلة توريد ذكية ومتصلة ومرنة باستخدام Oracle Cloud SCM. تقدِّم هذه المجموعة الشاملة رؤية في الوقت الفعلي، وتحليلات تنبؤية وأتمتة عبر التخطيط والشراء والتصنيع والمخزون والخدمات اللوجستية وإدارة دورة حياة المنتج.
Oracle Cloud HCM
تمنح Oracle Cloud HCM القوى العاملة لديك منصة متكاملة تجمع الموارد البشرية وإدارة المواهب وكشوف المرتبات وتحليلات القوى العاملة على السحابة في نظام واحد. يتولى خبراؤنا تصميم حلول Oracle Cloud HCM وتطبيقها وتحسينها، بما يعزّز مشاركة الموظفين ويضمن الامتثال ويدعم مرونة المؤسسة.
الخطوات التالية

هل تريد معرفة كيفية الاستفادة من IBM Consulting في أعمالك؟ تواصَل معنا، وسنتواصل معك للإجابة عن أسئلتك، ومناقشة سبل استفادتك من خدماتنا الاستشارية للأعمال مساعدتك، وتحديد الخطوات التالية.

 اشترِك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
وظائف IBM Consulting

كُن مستشارًا له هدف واضح، وانضم إلى فريقنا من المحترفين المتخصصين الذين يقودون الابتكار والتغيير.

 اطلع على فرص العمل الشراكة مع IBM

نمِّ أعمالك مع IBM - وعزِّز نموك مع حلولنا التقنية المبتكرة، وحوافزنا، ومواردنا المتكاملة.

 انضم إلى IBM Partner Plus تفضَّل بزيارة صفحة موارد IBM Consulting

تعرّف على أحدث مجموعة من تقاريرنا، وأدلّتنا الإرشادية، وأوراق الفكر الريادي (Thought Leadership) التي تساعدك على تنمية أعمالك.

 تعرّف على المزيد