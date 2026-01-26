استشارات Oracle ERP

تحويل عمليات الأعمال ذات المهام الحساسة باستخدام Oracle Cloud ERP
ثلاثة أشخاص يتناقشون على طاولة في مكتب.

الصعود الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي الوكيل

تعرَّف على كيفية تحويل العمليات من مكاسب تدريجية إلى أثر جديد كليًّا. 

احصل على تقرير IBV

تمكين مؤسستك من تبسيط العمليات، وتعزيز الفطنة المالية، وضمان استدامة أعمالك مستقبلًا من خلال حلول Oracle ERP. مدعومون بخبرة متعمقة في الصناعات ومنهجيات مجربة، نعمل على إرشادك خلال تحوُّلك الرقمي لحلول ERP، بدءًا من وضع الاستراتيجية وحتى التنفيذ على نطاق واسع.

بفضل فريق عالمي من الاستشاريين المعتمدين من Oracle، تجمع ممارسة Oracle Cloud ERP لدينا بين التميّز الفني والرؤية المرتكزة على الأعمال، بهدف تحسين عمليات المالية وسلسلة التوريد والمشتريات وإدارة المشاريع. سرِّع الاعتماد، وقلِّل الاضطراب، وحقق عائدًا سريعًا على الاستثمار عبر قدرات Oracle المصممة خصيصًا.
الفوائد
التحول السريع

استخدم تقييم مؤشر نضج الأعمال (Business Maturity Index Assessment) الفريد والخاص بشركة IBM لوضع خارطة طريق تتماشى مع أهداف أعمالك، ونشر الحلول بكفاءة من مرحلة التخطيط حتى مرحلة الاعتماد. بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلتك السحابية، ستجد IBM إلى جانبك.
الذكاء الاصطناعي السلس

بالإضافة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المدمج في وحدات Oracle Cloud ERP، تعمل IBM مع Oracle لدمج قوة watsonx، ومجموعة منتجات IBM الرائدة في الذكاء الاصطناعي، ضمن Oracle.
برمجيات واستشارات عالمية المستوى

أصبحت خدمات استشارات Oracle من IBM أكبر وأفضل. استحوذنا على شركتين رائدتين من شركاء Oracle، وهما IBM Accelalpha وIBM Applications Software Technology، لنقدِّم لك خدمات موسَّعة، وعروضًا جديدة، وخبرة واسعة ومتعمقة لا مثيل لها في الصناعة.
القدرات تقييم Oracle Cloud ERP والاستراتيجية

تعاوَن مع خبرائنا واستفِد من IBM Business Maturity Index Assessment لتقييم بيئتك الحالية، ووضع أهداف التحول، وإعداد مخطط ERP مُصمَّم وفق احتياجاتك.

 تنفيذ Oracle Cloud ERP

توفِّر IBM RapidMove Method نهجًا مُجرَّبًا للنشر قائمًا على الأصول، بما يقلل التعقيد ويُسرِّع اعتماد Oracle Cloud.

 تحوُّل المؤسسات مع Oracle Cloud

نجمع بين قدرات السحابة القوية لدى Oracle ومهام سير العمل الذكية لدى IBM وخبرة عميقة في الصناعات، بما يتيح إعادة تصور عمليات المالية والمشتريات وسلسلة التوريد.​

القيمة التي نقدِّمها

تبسيط العمليات المالية الأساسية عبر توحيد دفاتر الأستاذ، وأتمتة عمليات التسوية، والاستفادة من كشف الحالات الشاذة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تمكِّن Oracle Cloud ERP مع IBM من إغلاق الحسابات بشكل أسرع وأكثر دقة، مع الحصول على رؤى في الوقت الفعلي، وتعزيز الامتثال، وتقليل الجهد اليدوي.

وحِّد المشتريات والمخزون والتصنيع على Oracle Cloud ERP لتعزيز وضوح الرؤية وتقليل أزمنة الدورة وتعزيز التعاون مع المورِّدين. تساهم الأتمتة الذكية والمشتريات الموجَّهة في تحقيق توفير التكاليف، بينما تدعم التحليلات في الوقت الفعلي عمليات مرنة وسريعة الاستجابة.

سرِّع عمليات التصفية أو الاندماج عبر نشر أساس ERP أصلي للسحابة مع عمليات مُعدَّة مسبقًا وترحيل سريع للبيانات. يضمن Oracle Cloud ERP استمرارية العمليات، ويخفض إجمالي تكلفة ملكية المنتج (TCO)، ويوفّر منصة قابلة للتوسّع لدعم الابتكار المستمر.

كيف نقدِّم القيمة
رسم بياني لاستشارات Oracle يعرض نوع النشر، ومجال الأعمال، ومعزِّزات الذكاء الاصطناعي، والمنهجية في شكل لوحات منفصلة.
كيف نقدِّم القيمة

بدءًا من نوع النشر إلى مجال العمل، كل خطوة في تقديم خدماتنا مدعومة بمحركات الذكاء الاصطناعي ونهج واضح، لمساعدتك على تحقيق نتائج أكثر صحة ومرونة.

الصناعات

نقدِّم خبرة متعمقة في Oracle Cloud لكل صناعة، مع تخصيص الحلول لتلبية التحديات والوظائف الخاصة بكل قطاع.

التصنيع التقنية المتقدمة الخدمات المالية القطاع العام
الخدمات ذات الصلة Oracle Cloud Infrastructure
نشر جميع أعباء عملك على منصة سحابية عالية الأداء، آمنة ومرنة - مصممة لتكون منصة للأنظمة ذات المهام الحساسة. يجمع فريقنا العالمي من خبراء OCI المعتمدين من Oracle لدى IBM بين التميز الفني والبصيرة الاستراتيجية - ما يؤدي إلى تحسين الحوسبة، والتخزين، والشبكات، والأمن لدعم أعباء عملك الأكثر أهمية.
Oracle Cloud HCM
تمكِّن Oracle Cloud HCM القوى العاملة لديك من خلال منصة شاملة توحِّد إدارة الموارد البشرية والمواهب والرواتب وتحليلات القوى العاملة في السحابة. يعمل خبراؤنا على تصميم وتنفيذ وتحسين حلول Oracle Cloud HCM التي تعزز تفاعل الموظفين، وتضمن الالتزام باللوائح، وتعزز المرونة التنظيمية - مدعومةً برؤى الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
Oracle Cloud SCM
حقق عمليات سلسلة توريد ذكية ومتصلة ومرنة باستخدام Oracle Cloud SCM. توفِّر هذه المجموعة الشاملة رؤية في الوقت الفعلي، وتحليلات تنبؤية، وأتمتة عبر مجالات التخطيط والمشتريات والتصنيع والمخزون والخدمات اللوجستية، ما يساعدنا على قيادة تحوُّل سلسلة التوريد بالكامل من البداية إلى النهاية.
الخطوات التالية

هل تريد معرفة كيفية الاستفادة من IBM Consulting في أعمالك؟ تواصَل معنا، وسنتواصل معك للإجابة عن أسئلتك، ومناقشة كيف يمكن لخدماتنا الاستشارية للأعمال مساعدتك، واستكشاف الخطوات التالية.

 اشترِك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
وظائف IBM Consulting

كُن مستشارًا له هدف واضح، وانضم إلى فريقنا من المحترفين المتخصصين الذين يقودون الابتكار والتغيير.

 اطلع على فرص العمل الشراكة مع IBM

نمِّ أعمالك مع IBM - وعزِّز نموك مع حلولنا التقنية المبتكرة، وحوافزنا، ومواردنا المتكاملة.

 انضم إلى IBM Partner Plus تفضَّل بزيارة صفحة موارد IBM Consulting

تعرّف على أحدث مجموعة من تقاريرنا، وأدلّتنا الإرشادية، وأوراق الفكر الريادي (Thought Leadership) التي تساعدك على تنمية أعمالك.

 تعرّف على المزيد