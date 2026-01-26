|تحويل عمليات الأعمال ذات المهام الحساسة باستخدام Oracle Cloud ERP
تمكين مؤسستك من تبسيط العمليات، وتعزيز الفطنة المالية، وضمان استدامة أعمالك مستقبلًا من خلال حلول Oracle ERP. مدعومون بخبرة متعمقة في الصناعات ومنهجيات مجربة، نعمل على إرشادك خلال تحوُّلك الرقمي لحلول ERP، بدءًا من وضع الاستراتيجية وحتى التنفيذ على نطاق واسع.
بفضل فريق عالمي من الاستشاريين المعتمدين من Oracle، تجمع ممارسة Oracle Cloud ERP لدينا بين التميّز الفني والرؤية المرتكزة على الأعمال، بهدف تحسين عمليات المالية وسلسلة التوريد والمشتريات وإدارة المشاريع. سرِّع الاعتماد، وقلِّل الاضطراب، وحقق عائدًا سريعًا على الاستثمار عبر قدرات Oracle المصممة خصيصًا.
استخدم تقييم مؤشر نضج الأعمال (Business Maturity Index Assessment) الفريد والخاص بشركة IBM لوضع خارطة طريق تتماشى مع أهداف أعمالك، ونشر الحلول بكفاءة من مرحلة التخطيط حتى مرحلة الاعتماد. بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلتك السحابية، ستجد IBM إلى جانبك.
بالإضافة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المدمج في وحدات Oracle Cloud ERP، تعمل IBM مع Oracle لدمج قوة watsonx، ومجموعة منتجات IBM الرائدة في الذكاء الاصطناعي، ضمن Oracle.
أصبحت خدمات استشارات Oracle من IBM أكبر وأفضل. استحوذنا على شركتين رائدتين من شركاء Oracle، وهما IBM Accelalpha وIBM Applications Software Technology، لنقدِّم لك خدمات موسَّعة، وعروضًا جديدة، وخبرة واسعة ومتعمقة لا مثيل لها في الصناعة.
تعاوَن مع خبرائنا واستفِد من IBM Business Maturity Index Assessment لتقييم بيئتك الحالية، ووضع أهداف التحول، وإعداد مخطط ERP مُصمَّم وفق احتياجاتك.
توفِّر IBM RapidMove Method نهجًا مُجرَّبًا للنشر قائمًا على الأصول، بما يقلل التعقيد ويُسرِّع اعتماد Oracle Cloud.
نجمع بين قدرات السحابة القوية لدى Oracle ومهام سير العمل الذكية لدى IBM وخبرة عميقة في الصناعات، بما يتيح إعادة تصور عمليات المالية والمشتريات وسلسلة التوريد.
تبسيط العمليات المالية الأساسية عبر توحيد دفاتر الأستاذ، وأتمتة عمليات التسوية، والاستفادة من كشف الحالات الشاذة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تمكِّن Oracle Cloud ERP مع IBM من إغلاق الحسابات بشكل أسرع وأكثر دقة، مع الحصول على رؤى في الوقت الفعلي، وتعزيز الامتثال، وتقليل الجهد اليدوي.
وحِّد المشتريات والمخزون والتصنيع على Oracle Cloud ERP لتعزيز وضوح الرؤية وتقليل أزمنة الدورة وتعزيز التعاون مع المورِّدين. تساهم الأتمتة الذكية والمشتريات الموجَّهة في تحقيق توفير التكاليف، بينما تدعم التحليلات في الوقت الفعلي عمليات مرنة وسريعة الاستجابة.
سرِّع عمليات التصفية أو الاندماج عبر نشر أساس ERP أصلي للسحابة مع عمليات مُعدَّة مسبقًا وترحيل سريع للبيانات. يضمن Oracle Cloud ERP استمرارية العمليات، ويخفض إجمالي تكلفة ملكية المنتج (TCO)، ويوفّر منصة قابلة للتوسّع لدعم الابتكار المستمر.
نقدِّم خبرة متعمقة في Oracle Cloud لكل صناعة، مع تخصيص الحلول لتلبية التحديات والوظائف الخاصة بكل قطاع.
نُحسِّن كفاءة العمليات من البداية إلى النهاية، وندعم اتخاذ قرارات أفضل عبر رؤية في الوقت الفعلي وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومُصمَّمة خصيصًا لقطاع التصنيع بهدف رفع الإنتاجية وتحسين العمليات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة لدمج العمليات، وزيادة سرعة اتخاذ القرارات وتعزيز مرونتها، وضمان دقة بياناتك في الوقت الفعلي.
نعمل على نشر Oracle ERP وخدمة الحسابات المصرفية السحابية (ARCS) وحلول EPM لأتمتة التقارير التنظيمية، وتسوية الحسابات، وتسريع إغلاق العمليات المالية عبر توحيد البيانات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي. بسِّط دورات الإغلاق المالي، وعزِّز جاهزية التدقيق، واحصل على رؤى مالية في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أسرع وتقليل المخاطر.
ترفع الوكالات الحكومية على المستويات الفيدرالية والمحلية وعلى مستوى الولايات الكفاءة وتُحسِّن خدمات المواطنين عبر حلول صناعية جاهزة مبنية على Oracle ERP Cloud. كما ندعم أيضًا خدمات الأمن الإلكتروني وحلول الذكاء الاصطناعي.
هل تريد معرفة كيفية الاستفادة من IBM Consulting في أعمالك؟ تواصَل معنا، وسنتواصل معك للإجابة عن أسئلتك، ومناقشة كيف يمكن لخدماتنا الاستشارية للأعمال مساعدتك، واستكشاف الخطوات التالية.
كُن مستشارًا له هدف واضح، وانضم إلى فريقنا من المحترفين المتخصصين الذين يقودون الابتكار والتغيير.
نمِّ أعمالك مع IBM - وعزِّز نموك مع حلولنا التقنية المبتكرة، وحوافزنا، ومواردنا المتكاملة.
تعرّف على أحدث مجموعة من تقاريرنا، وأدلّتنا الإرشادية، وأوراق الفكر الريادي (Thought Leadership) التي تساعدك على تنمية أعمالك.