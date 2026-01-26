IBM® Accelalpha

خبرة متعمقة في إدارة سلسلة التوريد، مدعومة من IBM

أصبحت IBM® Accelalpha الآن جزءًا من IBM Consulting، وهي جهة رائدة وموثوق بها في تحويل سلاسل التوريد باستخدام Oracle Cloud. من الخدمات اللوجستية والامتثال التجاري إلى إدارة المستودعات وسلاسل التوريد المتصلة، نساعد العملاء على إزالة العوائق، وتسريع التسليم، وترسيخ المرونة.

إلى جانب خبرتنا في سلاسل التوريد، تواصل IBM Accelalpha تقديم تنفيذات Oracle Cloud متعددة المحاور تشمل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة الأداء المؤسسي (EPM) وتجربة العملاء (CX) وإدارة رأس المال البشري (HCM)، بدءًا من وضع الاستراتيجية والتصميم وصولًا إلى النشر والدعم، ضمن قدرات معزّزة تحت مظلة IBM Consulting. بالتعاون مع IBM وOracle، نجمع بين الخبرة المتخصصة في تطبيقات Oracle Cloud والنطاق العالمي والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم أعمال أكثر ذكاءً وسرعةً ومرونةً.
الفوائد أكثر من 790 من مستشاري Oracle أكثر من 600 مشروع تم تنفيذه عام 2024 400 عميل فريد على Oracle Cloud أكثر من 600 شهادة من Oracle أكثر من 8 متوسط سنوات الخبرة في تطبيقات Oracle
القدرات
Oracle Cloud ERP

مجموعة قائمة على السحابة تُبسّط العمليات المالية والمشتريات وإدارة المشاريع، بما يدعم اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً.
Oracle Cloud HCM

مجموعة قائمة على السحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تُدير دورة حياة الموظف بأكملها من التوظيف وحتى التقاعد.
Oracle Cloud EPM

مجموعة أدوات لإدارة الأداء تدعم التخطيط، وإعداد الميزانيات، والتنبؤ، وإعداد التقارير لمواءمة الاستراتيجية مع التنفيذ.
Oracle Cloud SCM

منصة متكاملة تربط بين التخطيط، والمشتريات، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والصيانة لتعزيز المرونة والقدرة على التكيف.
Oracle Cloud CX

مجموعة حلول تجربة العملاء التي توحِّد التسويق والمبيعات والخدمة والتجارة لتقديم رحلات مخصصة وشاملة من البداية إلى النهاية.

شراكة استراتيجية

بناء حيوية الأعمال معًا

منذ الانضمام إلى IBM، أتحنا فرصًا أوسع للتعلّم، وحصلنا على دعم مُخصّص للمنتجات، وحققنا مواءمة أوثق بين فرق التطوير والمبيعات والتسليم.

تساعد هذه المزايا، إلى جانب الشراكة الممتدة لعقود بين IBM وOracle، المؤسسات على ترسيخ المرونة والسرعة والشفافية، وهي ركائز أساسية لتحول مستدام ونجاح طويل الأمد.
شخصان يتبادلان النقاش على مكتب في بيئة مكتبية.

القيمة التي نقدِّمها

نحقق خفضًا ملموسًا وقابلًا للقياس في التكاليف عبر أتمتة مهام سير العمل الأساسية وتحسين عمليات تنفيذ Oracle Cloud.يفيد العملاء بانخفاض تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتحقيق وفورات إضافية وتقليل الأعباء اليدوية بفضل تطبيقات مثل Oracle Cloud ERP وEPM وحلول سلسلة التوريد.

نمكِّن العملاء من تقديم خدمة عملاء أسرع وأكثر اتساقًا من خلال استخدام Oracle CX. من بوابات الخدمة الذاتية إلى خدمات الدعم الميداني، يعمل العملاء على تحويل مهام سير عمل الدعم ورفع مستوى رضا العملاء عبر جميع القنوات.

نبسّط العمليات عبر Oracle Cloud، من الشؤون المالية إلى الخدمات اللوجستية. يتغلّب عملاؤنا على العوائق من خلال الأتمتة ومهام سير العمل القائمة على الأدوار. نقدِّم تحولًا رقميًا شاملًا من خلال تطبيقات Oracle Cloud.

شهد عملاؤنا تحسينات ملحوظة في عملياتهم المالية مثل دورة الطلب حتى التحصيل (order-to-cash). وتشمل هذه التحسينات خفضًا ملحوظًا في التخطيط المالي والإغلاق المالي باستخدام Oracle EPM.

نساعد قادة الخدمات اللوجستية والتصنيع على تبسيط التخطيط والامتثال التجاري وعمليات التنفيذ باستخدام Oracle Supply Chain Management (SCM)، وGlobal Trade Management (GTM)، وOracle Transportation Management (OTM)، وOracle Warehouse Management System (WMS). تُسهم حلول Oracle الشاملة لدينا في تسريع التسليم، ورفع رضا العملاء، وإتاحة تنسيق فوري عبر شبكات الإمداد العالمية.

كيف نقدِّم القيمة
رسم بياني لاستشارات Oracle يعرض نوع النشر، ومجال الأعمال، ومعزِّزات الذكاء الاصطناعي، والمنهجية في شكل لوحات منفصلة.
كيف نقدِّم القيمة

بدءًا من نوع النشر إلى مجال العمل، كل خطوة في تقديم خدماتنا مدعومة بمحركات الذكاء الاصطناعي ونهج واضح، لمساعدتك على تحقيق نتائج أكثر صحة ومرونة.

الصناعات

نقدِّم خبرة متعمقة في Oracle Cloud لكل قطاع، مع تصميم حلول مخصصة تعالج التحديات الخاصة بكل صناعة - من تقلبات سلاسل التوريد إلى المتطلبات التنظيمية وتوقعات العملاء.

التصنيع التقنية العالية الخدمات المالية خدمات احترافية الاتصالات

الرؤى

رسم لمكعبين بمنظور ثلاثي الأبعاد وبألوان.
التحول الرقمي: 4 خطوات لتنفيذ ناجح للسحابة تعرّف على المزيد
عدة أسهم بألوان مختلفة تقترب وتتحرك إلى اليمين.
تمكين عملك من تحقيق الاستفادة القصوى من التحول الرقمي
التحديات والحلول للتنفيذ الناجح
خمسة مربعات متداخلة بألوان متعددة.
تحويل الإيرادات في قطاع التصنيع الصناعي
تبسيط التسعير والمبيعات باستخدام Oracle CPQ
ثلاث دوائر تتزايد في الحجم ومتصلة بشكل متتابع.
تحسين نجاح الأعمال من خلال حل Oracle Cloud الشامل
التعاون مع IBM Accelalpha لتبسيط البيئة التقنية لديك
الخدمات ذات الصلة IBM® Applications Software Technology
تثق مؤسسات القطاع العام بخدمة IBM Applications Software Technology لتحديث أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) السحابية وتنفيذ إدارة رأس المال البشري (HCM) بسرعة. بالشراكة مع IBM وOracle، نجمع بين تقنية IBM Applications Software Technology وخبرتنا المتعمقة في القطاع العام والنطاق العالمي للتسليم وقدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج تحويلية.
IBM® Symatrix
تأسست IBM Symatrix مع التركيز على Oracle HCM، وقد أمضت أكثر من عقدين من الزمن في مساعدة المؤسسات على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لتطبيقات أعمالها. نحن لا نعمل فقط على تنفيذ Oracle - بل نجعلها تعمل بجهد أكبر وذكاء أعلى، لتقدِّم العائد على الاستثمار الذي يتوقعه عملاؤنا.
خدمات استشارات IBM Oracle
بوجود أكثر من 10,000 مستشار متخصص في Oracle Cloud ساعدوا العملاء على إكمال أكثر من 6,500 مشروع Oracle بنجاح، تقدِّم IBM خدمات واستشارات Oracle تشمل خارطة طريق لاستثمارات العملاء في التحول السحابي، بدءًا من الاستشارات ووصولًا إلى التنفيذ السحابي والدعم.
الخطوات التالية

هل تريد معرفة كيفية الاستفادة من IBM Consulting في أعمالك؟ تواصَل معنا، وسنتواصل معك للإجابة عن أسئلتك، ومناقشة سبل استفادتك من خدماتنا الاستشارية للأعمال مساعدتك، وتحديد الخطوات التالية.

