تساعد IBM Symatrix المؤسسات على تحقيق تحول حقيقي، وليس مجرد تنفيذ، مستندة إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة في إدارة رأس المال البشري ضمن Oracle. نجمع بين معرفة وظيفية متعمقة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة، ومنهجيات مُجرَّبة لتحقيق نتائج قابلة للقياس مثل الكفاءة والامتثال والعائد على الاستثمار.

وبصفتنا امتدادًا لفريقك، ندير كل ما يلزم من كشوف المرتبات والاختبارات إلى الترحيل إلى السحابة والدعم المستمر، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة حتى بعد الإطلاق بفترة طويلة. بالتعاون مع IBM Consulting وOracle وشركائنا في المنظومة، توفِّر IBM Symatrix نطاقًا وقدرة الابتكار لمساعدة المؤسسات على التحديث بثقة وتحقيق نجاح مستدام.