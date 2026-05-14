IBM Consulting Delivery Curator (ICDC)

تبسيط برامج التحول واسعة النطاق وتقليل مخاطرها

إطار عمل مجرّب ميدانيًا ومدعوم بالذكاء الاصطناعي لترحيل السحابة وتحديثها

تتضمن عمليات الترحيل السحابي واسعة النطاق تحولًا معقدًا عالي المخاطر يشمل أنظمة وبيانات ومورِّدين متفرقين. ويعتمد النجاح على نهج قائم على الذكاء الاصطناعي يجمع بين الأتمتة والذكاء والحوكمة لتسريع النتائج وتحسين عملية اتخاذ القرار.

يُعَد IBM® Consulting Delivery Curator (ICDC) إطار عمل مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يعمل على تنسيق عمليات الترحيل السحابي والتحديث من البداية إلى النهاية. يساعد على توحيد الاكتشاف والتنفيذ في طبقة ذكاء واحدة، وتبسيط العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة لتقديم نتائج أسرع وأكثر تحكمًا.

تم تصميم ICDC استنادًا إلى تقنيات آمنة ومفتوحة، ويدعم البيئات الهجينة ويتكامل عبر الأنظمة. ويُعَد فعَّالًا بشكل خاص مع الأنظمة القديمة المعقدة، إذ يوفر مسارات موجَّهة بالذكاء الاصطناعي لاستراتيجيات إعادة الاستضافة وإعادة المنصة وإعادة الهيكلة أو الإحالة إلى التقاعد بوضوح أكبر وقابلية أعلى للتنبؤ. 
خدمات تحويل التطبيقات للتمكين بالذكاء الاصطناعي من Everest Group
تم تصنيف IBM كشركة رائدة من قبل Everest Group ضمن تقييم PEAK Matrix لعام 2025
تقرير Gartner Magic Quadrant لخدمات تحول تقنية المعلومات في السحابة العامة
صُنِّفت IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 لخدمات تحوّل تقنية المعلومات في السحابة العامة.
تقرير Gartner Magic Quadrant لخدمات تطوير البرامج المخّصصة
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 لخدمات تطوير البرمجيات المخصصة.
القدرات
الاكتشاف والتقييم والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يوفر ICDC إمكانات اكتشاف مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر البيئات الهجينة، ما يؤدي إلى الكشف عن التبعيات والمخاطر ومستوى الجاهزية وفرص التحسين ورؤى التحديث، ويُتيح بالتالي قرارات أسرع وأعلى جودة ويساهم في تسريع تقييمات السحابة على مستوى المؤسسات.
تكامل المنظومة وتوسيع نطاق التحديث

يعمل ICDC كطبقة قيادة موحَّدة، ويتكامل بسلاسة مع المنصات عبر منظومات المنصات المستقلة عن السحابة وتطبيقات المؤسسات والبنية التحتية. كما يساعد على توسيع نطاق التحديث عبر مسارات إعادة الاستضافة وإعادة المنصة وإعادة الهيكلة والتقسيم إلى وحدات مستقلة أو الإحالة إلى التقاعد، مع المرونة وقابلية التوسع.
تنفيذ وأتمتة وحوكمة مع تدخل محدود

يُتيح ICDC تنفيذًا محدود التدخل من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل المنسقة بواسطة الوكلاء ولوحات معلومات الحوكمة في الوقت الفعلي ومساعد ترحيل باللغة الطبيعية. توفِّر هذه الأداة تنفيذًا قائمًا على النقر للترحيل، مع تقليل المخاطر وتسريع الجداول الزمنية وإتاحة رؤية كاملة للبرنامج على نطاق واسع.
أتمتة التصميم الذكي وتوليد البنية

يستخدم ICDC الذكاء الاصطناعي التوليدي وأنماط تنفيذ مجرَّبة لإنشاء البنى المستهدفة وتصميمات الترحيل والمخططات وحِزم العمل تلقائيًا. ويعمل مساعد التصميم باللغة الطبيعية على توحيد القرارات وتقليل العوائق البنائية وتحسين جودة التصميم على نطاق واسع.
التخطيط الآلي للموجات وتحديد خرائط الطريق

يطبِّق ICDC الذكاء لتجميع التطبيقات وفقًا للتبعيات وأولوية الأعمال والمخاطر، بهدف إنشاء موجات ترحيل محسَّنة، مع إنشاء خرائط طريق وهياكل تقسيم العمل (WBS) المخصصة تلقائيًا لمسارات إعادة الاستضافة وإعادة الهيكلة والإحالة إلى التقاعد. يوفر ICDC تكاملًا سلسًا مع أدوات مثل Jira وAzure ADO لتنفيذ مؤسسي واسع النطاق.

الشراكات الاستراتيجية

AWS

باستخدام المنهجيات الرشيقة ومجموعة واسعة من المخططات القابلة لإعادة الاستخدام، يمكننا المساعدة على تسريع التصميم والترحيل والتشغيل على AWS Cloud بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه.

روبوت محادثة للترحيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي خدمة الاكتشاف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GDaaS) مساعد تصميم مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي
تعرّف على خبرائنا

شريك أول وقائد عالمي لخدمات الترحيل والتحديث Vikas Ganoorkar

يشغل Vikas Ganoorkar منصب شريك أول في IBM ويتمتع بخبرة قيادية عالمية تمتد لأكثر من 20 عامًا في تطبيقات المؤسسات والترحيل السحابي وتحولات Oracle/SAP، مع تركيز رئيسي على القطاع المصرفي والخدمات المالية. وهو متخصص في مرحلة ما قبل البيع والتنفيذ واسع النطاق وقيادة الممارسات ودفع الابتكار من خلال السحابة والمنهجيات الرشيقة وعمليات التطوير عبر الفِرق العالمية والفِرق الخارجية.

المدير التنفيذي للتكنولوجيا (CTO) لأصول خدمات الترحيل والتحديث العالمية Sailendra Panigrahi

بصفته المدير التنفيذي للتكنولوجيا (CTO) لأصول خدمات الترحيل والتحديث في IBM Consulting، يُعَد Sailendra متخصصًا في إدارة منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة والبيانات. يتولى قيادة مشاريع تحوُّل وتكامل واسعة النطاق لعملاء المؤسسات عبر قطاعات متنوعة. يقيم في ستوكهولم، ويُعرَف Sailendra بخبرته في منصات التطبيقات الموزعة المعقدة وقيادته التقنية.

المدير التنفيذي للتكنولوجيا (CTO) لخدمة ترحيل التطبيقات وتحديثها، بيانات السحابة الهجينة Vinay Parisa

بصفته المدير التنفيذي للتكنولوجيا لخدمة ترحيل التطبيقات وتحديثها، بيانات السحابة الهجينة، يتولى Vinay قيادة تصميم وتقديم حلول عالية الجودة لترحيل التطبيقات وتحديثها لبيئات السحابة الهجينة متعددة السحابات. وتمتد مجالات خبرته عبر التطوير والتحليلات وابتكار المنتجات وإدارة علاقات العملاء (CRM). حاصل على براءات اختراع مرتبطة بالسحابة، وألَّف العديد من المنشورات. ويحرص على دفع التحول المستمر المدعوم بالسحابة وتعزيز القيمة المقدَّمة للعملاء.

مهندس متميز، خدمات السحابة الهجينة والبيانات Debasis Roy Choudhuri

يُعَد Debasis RoyChoudhuri مهندسًا متميزًا وشريكًا تنفيذيًا في IBM، ويتولى قيادة ممارسة تحديث السحابة لخدمة السحابة الهجينة في أمريكا. وهو متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات متعددة السحابات ومبادرات التحول السحابي. ويُعرف Debasis كأحد القادة الفكريين داخل IBM، وهو عضو في IBM Academy of Technology.

الخدمات ذات الصلة

منصة IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation

منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي تساعد على تسريع تبنّي السحابة مع نتائج متسقة وقابلة للتنبؤ. تدعم مجموعة واسعة من التطبيقات والبيئات المقصودة، ما يُتيح التحديث عبر السحابة الهجينة أو التحديث المعتمد على المنصة.

 خدمات ترحيل التطبيقات وتحديثها

تساعد منهجية تحديث التطبيقات لدينا، والمدعومة بـ Red Hat، على تنفيذ ترحيل وتحديث سلس إلى السحابة بطريقة آمنة ومرنة وفعَّالة من حيث التكلفة.

 خدمات استشارية لتطوير التطبيقات السحابية

يساعد استخدام استراتيجية بناء معتمدة على السحابة الأصلية على تسريع الابتكار بتكاليف أقل، وتحقيق وصول أسرع إلى السوق، ودفع نمو الإيرادات عبر منصات سحابة هجينة متعددة مفتوحة وآمنة.

 خدمات إدارة التطبيقات للسحابة الهجينة

يمكن أن تساعدك خدمات إدارة التطبيقات من IBM على الاستفادة من استثماراتك السحابية من خلال تحويل طريقة إدارة التطبيقات لديك.
