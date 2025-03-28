تأسست Printus GmbH في عام 1977، وهي شركة خدمات الطلبات عبر البريد في ألمانيا تقدم مجموعة واسعة من لوازم المكاتب، بما في ذلك سلع الوسائط والاتصالات، بالإضافة إلى الإلكترونيات الاستهلاكية. مع Printus، يمكن للعملاء طلب مستلزماتهم المكتبية بسهولة عبر الإنترنت على مدار الساعة، مع ضمان سرعة الشحن والتسليم. يقدر أكثر من أربعة ملايين عميل الخدمة الموثوقة وجودة المنتج التي تقدمها Printus بأسعار مغرية. من خلال تشغيل عملياتها على خوادم ®IBM® Power لسنوات عديدة، حافظت شركة Printus على التزامها تجاه عملائها. مع وضع رضا العملاء على رأس أولوياتها، سعت شركة Printus إلى تطوير خدماتها من خلال تطبيق التقنية الجديدة والمبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، سعت Printus إلى ترقية بنيتها التحتية التكنولوجية، حيث قامت سابقًا بتشغيل تطبيقات SAP الأساسية الخاصة بها على خادمين IBM Power E870 مع IBM SAN Volume Controller and IBM FlashSystem® 5000 and V9000.
استعانت شركة Printus بشريك الأعمال لدى IBM، وهي شركة SVA للتشاور بشأن تجديد البنية التحتية، معربة عن عن رغبتها في تحقيق أعلى أداء ممكن، والحفاظ على قابلية التوسع، وزيادة توافر عملياتها التجارية الحيوية.
وللحفاظ على مستوى خدمة العملاء ورضاهم، قامت Printus بترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها من معالج ®IBM Power8 إلى أحدث الأنظمة القائمة على معالج Power10. وبذلك، قامت بتنفيذ خادمين من طراز IBM Power E1080 مزودين بـ 96 نواة و6 تيرابايت من الذاكرة. إلى جانب الأجهزة الجديدة، ستتبنى Printus أيضًا حل IBM PowerVC. يوفر PowerVC إدارة مبسطة للمحاكاة الافتراضية وعمليات النشر السحابية لبيئات ®IBM AIX و ®Red Hat® Enterprise Linux التي تقوم بتشغيل برامج SAP الضرورية للأعمال. من الأهمية بمكان تشغيل نظام إدارة مستودعات SAP على قاعدة بيانات IBM Db2® وخادم تطبيقات IBM WebSphere، ومستودع البيانات الذي يعمل على Oracle. باستخدام PowerVC، يمكن للفرق رؤية جميع هذه البيئات والأنظمة من لوحة تحكم واحدة في أماكن العمل وفي السحابة، والتحكم في الموارد وموازنة أحمال التشغيل حسب الحاجة.
كما قامت Printus بتحديث نظام التخزين الخاص بها، من خلال تنفيذ IBM Storage FlashSystem 7300 وتحديث مكتبة الأشرطة باستخدام 10 محركات أشرطة Linear Tape-Open (LTO)، وهو ما أدى إلى تسريع أداء البيئة الجديدة بشكل أكبر من خلال خفض زمن انتقال البيانات وزيادة قابلية التوسع. مع اقتراب انتهاء دعم بيئتها القائمة على معالج ®Power8، تجنبت شركة Printus تكاليف تمديد الصيانة الباهظة من خلال التعاون الوثيق مع شركة IBM لإجراء عملية انتقال سريعة وسلسة إلى Power10. تم عقد جلسات تحضيرية لإجراء عمليات تحديد الحجم وقياس الأداء، مما يساعد على ضمان أن تكون البيئة ذات حجم مناسب ليس فقط للعمليات وأحمال التشغيل الحالية، ولكن أيضًا قادرة على التوسع لدعم النمو المستقبلي للأعمال. رحبت برينتوس بالتكنولوجيات والابتكارات الجديدة، مثل تقنية محاكاة هوية منفذ N-Port (NPIV) لـ اتصالات الألياف الضوئية، وبطاقات واجهة الشبكة الافتراضية (vNICs) لتقديم أداء شبكي أفضل، ومجموعات خوادم IBM Power Enterprise Pools 1.0 من أجل المرونة في نقل عمليات التنشيط المتنقلة إلى خوادم بديلة داخل المجموعة. الأهم من ذلك، أن شركة Printus مجهزة الآن بمنصة وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات مصممة لدعم انتقالها المستقبلي إلى SAP S/4HANA.
أيدت Printus عزمها على التطور والاستمرار في تحسين الحياة المكتبية اليومية من خلال منتجاتها وخدماتها. تمكنت الشركة من الاستمرار في توسيع قدراتها والانتقال إلى نظام SAP S/4HANA، مما أدى إلى توفير في الاستثمار الرأسمالي وتكاليف الطاقة. وتمكنت Printus من البدء في المشروع بسرعة بفضل أوقات بدء التشغيل السريعة على Power وسهولة الترحيل إلى الخوادم الجديدة القائمة على معالج Power10 باستخدام التنقل المباشر للتقسيمات (Live Partition Mobility). وبفضل تقنية Live Partition Mobility، تمكّنت الفرق من ترقية البيئة مع الحفاظ على التوافر وتجنب أي فترة تعطل مخطط لها، مما أدى إلى استمرار الأعمال والعمليات أثناء عملية الانتقال. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت Printus من الحفاظ على مكانتها التنافسية من خلال زيادة ميزات الأمان، مما يساعد على ضمان طرق شحن آمنة ومأمونة حتى يتمكن عملاؤها من استلام الطلبات في الوقت المحدد وبدقة مهما كانت الظروف. ستستفيد الفرق في Printus من الإدارة الأسهل للبيئة من خلال تنفيذ PowerVC. بالإضافة إلى ذلك، تدعم وظيفة السعة عند الطلب (CoD) شركة Printus التي تعاني من زيادات غير متوقعة وقصيرة في أحمال التشغيل والتي تحتاج إلى طريقة آلية وبأسعار معقولة للمساعدة في ضمان توفر الموارد الكافية عند الطلب. أظهرت Printus أيضًا زيادة في التوافر والموثوقية للحفاظ على معاييرها العالية لخدمة العملاء، في حين أنها تعتنق الاستدامة وتكنولوجيا المعلومات الخضراء من خلال تقليل استهلاك الطاقة وبصمتها الكربونية من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
تأسست شركة Printus GmbH (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) في عام 1977 وأصبحت منذ ذلك الحين مزودًا رائدًا لخدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في ألمانيا، حيث تقدم مجموعة متنوعة من أكثر من 100000 منتج، بما في ذلك اللوازم المكتبية، وسلع الوسائط والاتصالات، والأثاث، وحتى الأدوات. تركز Printus بنجاح على تقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة ومتينة لأكثر من 4 ملايين عميل.
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