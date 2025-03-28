Blanc und Fischer IT Services GmbH تعمل هذه الشركة المصنِّعة على إتاحة نماذج أعمال مبتكرة لبناء مستقبل مستدام من خلال توحيد تطبيقات SAP على أنظمة IBM Power و IBM Storage و Red Hat® Enterprise Linux.

Coop Group تستخدم Coop Group خوادم IBM® Power10 عالية الأداء مع SUSE Linux® Enterprise Server for SAP Applications لتسريع تقارير ®SAP S/4HANA بنسبة تصل إلى 30%—مما يؤدي إلى تمكين الشركة من إدارة الأعمال بكفاءة أكبر مع اتخاذ قرارات سريعة تعتمد على البيانات.