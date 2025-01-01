خدمة تطبيقات IBM Enterprise لـ Java

استمتع بقابلية التوسع، والأمان، والأداء الذي تحتاجه، سواء كان ذلك لترحيل التطبيقات الحالية، أو الانتقال إلى الخدمة المصغرة أو تقديم قدرات جديدة.