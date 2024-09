¿Qué es la confiabilidad de los datos?

La confiabilidad de los datos y la validez de los datos abordan dos aspectos distintos de la calidad de los datos.

En el contexto de la administración de datos, ambas cualidades juegan un papel crucial para garantizar la integridad y utilidad de los datos en cuestión.

La confiabilidad de los datos se centra en la sistematicidad y repetibilidad de los datos en diferentes observaciones o mediciones. Básicamente, los datos confiables deben producir los mismos resultados o unos muy similares cada vez que se repite una medición o observación en particular. Se trata de garantizar que los datos sean estables y sistemáticos con el tiempo y en diferentes contextos.





se centra en la sistematicidad y repetibilidad de los datos en diferentes observaciones o mediciones. Básicamente, los datos confiables deben producir los mismos resultados o unos muy similares cada vez que se repite una medición o observación en particular. Se trata de garantizar que los datos sean estables y sistemáticos con el tiempo y en diferentes contextos. La validez de los datos, en el sentido de validación de datos, se refiere a la exactitud, estructura e integridad de los datos. Asegura que cualquier dato nuevo esté formateado correctamente, cumpla con las reglas necesarias y sea preciso e incorrupto.Por ejemplo, una columna de fecha debe tener fechas y no caracteres alfanuméricos. Los datos no válidos pueden generar diversos problemas, como errores de aplicaciones, resultados incorrectos de análisis de datos y mala calidad general de los datos.

Aunque la confiabilidad de los datos y la validez de los datos están relacionadas, no son intercambiables. Por ejemplo, es posible que tenga un proceso de recopilación de datos altamente confiable (que proporcione resultados sistemáticos y repetibles), pero si los datos que se recopilan no están validados (no cumplen con las reglas o formatos requeridos), el resultado final seguirá siendo datos de baja calidad.

Por el contrario, podría tener datos perfectamente válidos (que cumplan con todas las reglas de formato e integridad), pero si el proceso de recopilación de esos datos no es confiable (da resultados diferentes con cada medición u observación), la utilidad y confiabilidad de esos datos se vuelve cuestionable.

Para mantener la confiabilidad de los datos, se debe establecer y seguir de cerca un método uniforme para recopilar y procesar todo tipo de datos. Para la validez de los datos, deben existir protocolos rigurosos de validación de datos. Esto puede incluir comprobaciones de tipo de datos, verificaciones de rango, comprobaciones de integridad referenciales y otras. Estos protocolos ayudarán a garantizar que los datos estén en el formato correcto y se adhieran a todas las reglas necesarias.