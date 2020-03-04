A medida que su organización comienza o amplía su recorrido hacia la nube, una de las opciones a considerar es si utilizar una arquitectura de nube de inquilino único (dedicada) o multiinquilino (compartida).
Cada opción tiene sus propias ventajas y desventajas, que cubriremos en esta publicación.
Para inquilino único, los beneficios incluyen un mayor control de gestión y mayores niveles de aislamiento. Para multiinquilino, los beneficios incluyen un inicio rentable, una capacidad rápida de escalar y la descarga de la gestión y el mantenimiento.
Como beneficio adicional, si su organización está migrando aplicaciones y cargas de trabajo en VMware a un entorno de nube pública o nube híbrida, no tiene que elegir entre una u otra. Puede tomar decisiones para cada aplicación y carga de trabajo en función de lo que sea mejor para su negocio, lo que le proporciona una flexibilidad y agilidad óptimas.
Los líderes empresariales están presionando cada vez más a los equipos de TI para que adopten escenarios que den prioridad a la nube o incluso que se basen exclusivamente en ella. La mayoría de las veces, se trata de problemas fundamentales del negocio en torno a la agilidad, la economía de la nube y la capacidad de respuesta a las necesidades de los empleados y clientes.
Para cualquier empresa que ya utilice VMware, uno de los primeros pasos para pasar a la nube es migrar sus máquinas virtuales (VM) a la nube. La idea es ampliar las cargas de trabajo existentes de VMware a la nube utilizando herramientas y tecnologías coherentes en la infraestructura de la nube y on premises.
Este modelo tiene muchas ventajas, cuando se despliega correctamente. Permite a los equipos de TI hacer lo siguiente:
El principal beneficio de usar el modelo de nube compartida de múltiples inquilinos es el ahorro de costos. Con una solución como IBM Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared), los equipos de TI pueden ampliar sus VM a la nube con toda la flexibilidad y escalabilidad que necesiten. Al hacerlo, pueden elegir un modelo de precios bajo demanda o reservado en el que solo pagan por lo que consumen.
Otra ventaja del modelo de nube multiinquilino es que las migraciones son rápidas y optimizadas. El departamento de TI puede comenzar a trasladar VM de VMware a la nube en cuestión de minutos mediante una consola de autoservicio que facilita la ampliación o reducción rápida de la capacidad para maximizar la rentabilidad. Con un modelo de nube basado en el consumo, muchos equipos de TI encuentran que el modelo multiinquilino es particularmente efectivo para configurar sitios de recuperación ante desastres o proporcionar recursos en la nube a los equipos de desarrollo de software y DevOps que se mueven rápidamente.
El principal beneficio del modelo dedicado de inquilino único es permitir que TI retenga el control sobre actividades como la administración de actualizaciones, parches y otras actividades hasta el nivel del hipervisor. Como señaló TechTarget, las nubes dedicadas “funcionan especialmente bien para cargas de trabajo de uso intensivo de recursos” y están “hechas para reducir el tiempo de inactividad y los costos de una organización al tiempo que promueven la flexibilidad y el rendimiento”. Las tecnologías de la información también ofrecen más opciones de personalización en lo que respecta a características como el ancho de banda y el almacenamiento.
Para los equipos de TI que migran las cargas de trabajo y las aplicaciones de VMware a la nube, la nueva realidad es que no tienen que elegir entre entornos multiinquilino o de inquilino único; pueden utilizar ambos, dependiendo de sus necesidades y las necesidades de la organización. La clave es usar los entornos VMware existentes y todos los conocimientos y herramientas en los que ya han invertido.
¿Cómo elegir la solución adecuada? Comienza con la elección de un proveedor de la nube que ofrezca la flexibilidad de usar arquitecturas de nube de múltiples inquilinos o de inquilino único a través de una variedad de modelos de despliegue y precios.
