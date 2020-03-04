El principal beneficio de usar el modelo de nube compartida de múltiples inquilinos es el ahorro de costos. Con una solución como IBM Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared), los equipos de TI pueden ampliar sus VM a la nube con toda la flexibilidad y escalabilidad que necesiten. Al hacerlo, pueden elegir un modelo de precios bajo demanda o reservado en el que solo pagan por lo que consumen.

Otra ventaja del modelo de nube multiinquilino es que las migraciones son rápidas y optimizadas. El departamento de TI puede comenzar a trasladar VM de VMware a la nube en cuestión de minutos mediante una consola de autoservicio que facilita la ampliación o reducción rápida de la capacidad para maximizar la rentabilidad. Con un modelo de nube basado en el consumo, muchos equipos de TI encuentran que el modelo multiinquilino es particularmente efectivo para configurar sitios de recuperación ante desastres o proporcionar recursos en la nube a los equipos de desarrollo de software y DevOps que se mueven rápidamente.

El principal beneficio del modelo dedicado de inquilino único es permitir que TI retenga el control sobre actividades como la administración de actualizaciones, parches y otras actividades hasta el nivel del hipervisor. Como señaló TechTarget, las nubes dedicadas “funcionan especialmente bien para cargas de trabajo de uso intensivo de recursos” y están “hechas para reducir el tiempo de inactividad y los costos de una organización al tiempo que promueven la flexibilidad y el rendimiento”. Las tecnologías de la información también ofrecen más opciones de personalización en lo que respecta a características como el ancho de banda y el almacenamiento.