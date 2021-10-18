Las telecomunicaciones son una industria estrictamente regulada, pero las empresas de telecomunicaciones deben moverse rápidamente para mantenerse al día con los últimos avances en tecnología y la demanda de los clientes. La RPA puede ayudar a las empresas de telecomunicaciones a ser más ágiles y cumplir con las normas. Así es como:

1. Optimizar las aplicaciones y la infraestructura

Las empresas de telecomunicaciones confían en una combinación de sistemas y soluciones de software para mantener la integridad de sus redes y la eficiencia de sus servicios. Podrían mapear redes en Microsoft Visio, extraer datos de procesos de esas redes con IBM® Process Mining y utilizar una plataforma de computación numérica como MATLAB para profundizar aún más en los insights generados por la minería de procesos.

Lograr que todos estos sistemas Dispar compartan datos entre sí puede parecer desalentador, pero RPA lo hace fácil. Esto se debe a que RPA proporciona un punto universal de integración. El equipo de TI no necesita escribir código especial ni construir nuevas API para facilitar la conexión del sistema. En cambio, los bots pueden programarse para seguir los mismos pasos que un trabajador humano seguiría para transferir datos desde una herramienta de mapeo de red a una solución de minería de procesos a una plataforma de computación numérica. Como beneficio adicional, los bots también tienen muchas menos probabilidades de cometer errores al mover datos entre sistemas.

Los bots de RPA también tienen una escalabilidad casi infinita. Si un CSP elige una solución RPA con ejecución concurrente incorporada, los equipos pueden ejecutar varios bots a la vez en una sola máquina. Esto permite múltiples transferencias de datos entre múltiples sistemas simultáneamente, acelerando enormemente la velocidad de los procesos automatizados.

2. Automatice la gestión de la red

El tráfico de red crece entre un 40 y un 50 % cada 12 a 16 meses, y los CSP deben asegurarse de que su infraestructura pueda gestionarlo. Cada vez que una red se ralentiza o se desconecta, eso supone una posible pérdida de clientes e ingresos.

La RPA, combinada con el procesamiento de IA, puede ayudar a automatizar la optimización de la red para que las fallas se aborden en tiempo real con una intervención humana mínima. Esto garantiza que la experiencia del usuario siga siendo excelente.

Por ejemplo, una empresa podría utilizar algoritmos de machine learning e IA para analizar los datos de uso de la red. Este análisis podría identificar métricas particulares que señalan posibles problemas de red, como el número de usuarios simultáneos o la intensidad de la señal. Se puede utilizar un sistema de gestión de reglas de negocio business rules management system para delinear los pasos del flujo de trabajo cuando estas métricas alcanzan umbrales críticos. Cuando se alcanzan esos umbrales, la IA puede alertar a un bot de RPA para que tome medidas basadas en business rules establecidas. El bot de RPA podría extraer los datos de la red, conectarlos a un informe y enviar ese informe a los técnicos de la red para que puedan intervenir para mitigar la posible falla.

3. Mantener el cumplimiento

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) somete a la industria de las telecomunicaciones a una estricta regulación, incluidas las leyes antimonopolio, de licencias y de precios. Cumplir con los mandatos normativos puede llevar mucho tiempo y mano de obra, pero la RPA puede reducir la carga administrativa.

Todo lo que una empresa debe hacer es programar un grupo de bots desatendidos para recopilar periódicamente datos de cumplimiento relevantes de sistemas específicos y compilarlos en una hoja de cálculo central. La organización siempre tendrá acceso a información de cumplimiento actualizada cuando sea necesario. Es probable que los datos también sean más precisos de lo que serían si un empleado humano los recopilara, ya que los bots de RPA no cometen errores de transcripción.

4. Gestionar metadatos

Las empresas de telecomunicaciones y medios convergen cada vez más, ya que cada uno depende del otro para obtener el valor total de sus ofertas. Como resultado, más empresas de telecomunicaciones se están diversificando hacia los servicios de contenido y medios para ampliar sus fuentes de ingresos.

La RPA puede ayudar a las empresas de telecomunicaciones a gestionar de forma más inteligente sus ofertas de contenido. Por ejemplo, con la ayuda del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y el procesamiento de IA, la RPA puede extraer datos no estructurados del contenido e ingresarlos en un sistema de gestión de contenido como Salesforce, donde esos datos se pueden utilizar con fines de etiquetado y categorización. Esta categorización hace que sea más fácil ofrecer contenido personalizado y sugerencias publicitarias a los usuarios.

5. Libere más innovación

Las soluciones contemporáneas de RPA, como IBM® RPA, ofrecen herramientas de creación de bots de código bajo que permiten a cada miembro del equipo crear bots de software eficaces, independientemente de si tienen o no conocimientos técnicos avanzados. Cuando cualquiera puede automatizar, se abre la puerta a una mayor innovación.

Por ejemplo, los representantes de atención al cliente tendrían insight sobre qué pasos del recorrido del cliente podrían beneficiarse más de la automatización. Los técnicos de campo pueden tener ideas sobre cómo optimizar la programación de servicios. Cuando las empresas de telecomunicaciones hacen que el software RPA sea accesible para todos, capacitan a todos los empleados para ayudar a acelerar la transformación del negocio.