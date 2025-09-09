Para avanzar en sus ambiciones digitales, stc se asoció con IBM® Consulting para diseñar una arquitectura de destino de nube híbrida anclada en principios de ingeniería de plataforma para la escalabilidad y la resiliencia. IBM movilizó un equipo multifuncional de arquitectos, consultores, gerentes de programas y pymes centradas en las telecomunicaciones para liderar la transformación en flujos de trabajo clave. La transformación incluyó el diseño de la plataforma de nube híbrida, la modernización de aplicaciones para la nube, la optimización de costos de infraestructura y la mejora de las capacidades de recuperación ante desastres (DR).

El compromiso de la plataforma de nube híbrida comenzó con un taller de creación conjunta, durante el cual el equipo realizó una evaluación del escenario actual de la nube, incluida la nube privada y su infraestructura subyacente. Identificaron varias brechas y desafíos, que se priorizaron en función de las necesidades del negocio. Con estos insights, junto con las tendencias globales y las mejores prácticas de la industria, se definieron un estado objetivo y una hoja de ruta de transformación.

El componente clave de la arquitectura de destino es el plano de control, construido sobre los principios de ingeniería de plataforma. Este enfoque permite políticas unificadas, aprovisionamiento de infraestructura automatizado y gobernanza operativa estandarizada.

Se propusieron nuevas capacidades tecnológicas como parte de la arquitectura objetivo de nube híbrida, incluida la plataforma de gestión de nube (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, base de nube, sustentabilidad y DR.

El compromiso de migración de la aplicación a la nube comenzó con un proceso de descubrimiento colaborativo en el que los equipos crearon una vista detallada del ámbito de TI de stc. Todas las aplicaciones se evaluaron con las herramientas BlueCat e ICCA, lo que llevó al desarrollo de una hoja de ruta personalizada, incluidas las disposiciones en la nube, y una arquitectura objetivo escalable para equilibrar el rendimiento, el cumplimiento y el crecimiento.

Con el objetivo de reducir tanto los gastos de capital (CapEx) como los gastos operativos (OpEx), stc e IBM emprendieron una iniciativa integral de optimización de costos de infraestructura. Esto reveló presiones de larga data relacionadas con el mantenimiento del hardware, el vendor lock-in (dependencia de proveedores), la dependencia de bases de datos patentadas, las ineficiencias en la virtualización y la escalabilidad limitada. Para abordar estos problemas, stc e IBM desarrollaron una infraestructura junto con planes ejecutables.

La resiliencia era tan importante como la escala y la eficiencia. Para lograrlo, IBM y stc desarrollaron un proyecto técnico de DR objetivo, que incluía un estudio exhaustivo de las capacidades y directrices de DR, y una infraestructura de gobernanza para permitir planes de DR y continuidad de negocio para la aplicación de stc. Se llevaron a cabo evaluaciones arquitectónicas en todas las capas de aplicaciones, infraestructura y red para facilitar la adherencia a las directrices y el cumplimiento normativo. Con escenarios de prueba claramente definidos y validación arquitectónica, stc fortaleció su capacidad para proteger los servicios críticos del negocio, al tiempo que garantiza la continuidad y la preparación en toda la empresa.

IBM y stc fomentaron una cultura de creación conjunta, garantizando la alineación del liderazgo, la transferencia fluida de conocimientos y un impulso sostenido en todos los flujos de trabajo. Este enfoque colaborativo mejoró significativamente la continuidad de negocio de las aplicaciones de misión crítica y permitió estrategias de respuesta más efectivas y oportunas.