De la complejidad a la claridad: reinventar la nube para escalar y acelerar

stc group, un habilitador digital líder, emprendió iniciativas de modernización de la nube para respaldar su cartera de servicios digitales en rápida expansión. Para construir una base más escalable, eficiente y rentable, stc se propuso elevar su madurez en la nube integrando el poder de su nube privada con la flexibilidad de las soluciones de nube pública. Este enfoque estratégico tenía como objetivo ofrecer una arquitectura unificada y lista para el futuro capaz de ofrecer un alto rendimiento en todos los entornos.

Con un salto estratégico más allá de la migración convencional, stc redefinió su modelo operativo para liberar todo el potencial de la nube. La transformación enfatizó la habilitación de toda la empresa mediante herramientas nativas de la nube, reforzadas por sólidos marcos de infraestructura para gestionar la seguridad, el cumplimiento y la escalabilidad. Anclado en una estrategia multinube con visión de futuro, el programa se diseñó para acelerar la obtención de valor, fomentar la innovación continua y mejorar la agilidad organizacional en un ámbito cada vez más dinámico.

Esto requería un enfoque holístico que abarcara personas, procesos y tecnología, junto con estándares claros y patrones de automatización reutilizables. Consciente de las regulaciones regionales y las demandas únicas de una empresa de rápido crecimiento, stc está comprometida con un proyecto técnico que integra la agilidad y la automatización con una gobernanza sólida y el cumplimiento de la seguridad.
30 % del CapEx que se espera que se reduzca después de la implementación de iniciativas de eficiencia 30 %-35 % se espera que los costos de los contenedores se reduzcan al pasar a una plataforma bare metal Código abierto  la adopción de bases de datos casi se duplicó 
Creación de una plataforma de nube híbrida escalable y resiliente para potenciar el futuro digital de stc

Para avanzar en sus ambiciones digitales, stc se asoció con IBM® Consulting para diseñar una arquitectura de destino de nube híbrida anclada en principios de ingeniería de plataforma para la escalabilidad y la resiliencia. IBM movilizó un equipo multifuncional de arquitectos, consultores, gerentes de programas y pymes centradas en las telecomunicaciones para liderar la transformación en flujos de trabajo clave. La transformación incluyó el diseño de la plataforma de nube híbrida, la modernización de aplicaciones para la nube, la optimización de costos de infraestructura y la mejora de las capacidades de recuperación ante desastres (DR).

El compromiso de la plataforma de nube híbrida comenzó con un taller de creación conjunta, durante el cual el equipo realizó una evaluación del escenario actual de la nube, incluida la nube privada y su infraestructura subyacente. Identificaron varias brechas y desafíos, que se priorizaron en función de las necesidades del negocio. Con estos insights, junto con las tendencias globales y las mejores prácticas de la industria, se definieron un estado objetivo y una hoja de ruta de transformación.

El componente clave de la arquitectura de destino es el plano de control, construido sobre los principios de ingeniería de plataforma. Este enfoque permite políticas unificadas, aprovisionamiento de infraestructura automatizado y gobernanza operativa estandarizada.

Se propusieron nuevas capacidades tecnológicas como parte de la arquitectura objetivo de nube híbrida, incluida la plataforma de gestión de nube (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, base de nube, sustentabilidad y DR.

El compromiso de migración de la aplicación a la nube comenzó con un proceso de descubrimiento colaborativo en el que los equipos crearon una vista detallada del ámbito de TI de stc. Todas las aplicaciones se evaluaron con las herramientas BlueCat e ICCA, lo que llevó al desarrollo de una hoja de ruta personalizada, incluidas las disposiciones en la nube, y una arquitectura objetivo escalable para equilibrar el rendimiento, el cumplimiento y el crecimiento.

Con el objetivo de reducir tanto los gastos de capital (CapEx) como los gastos operativos (OpEx), stc e IBM emprendieron una iniciativa integral de optimización de costos de infraestructura. Esto reveló presiones de larga data relacionadas con el mantenimiento del hardware, el vendor lock-in (dependencia de proveedores), la dependencia de bases de datos patentadas, las ineficiencias en la virtualización y la escalabilidad limitada. Para abordar estos problemas, stc e IBM desarrollaron una infraestructura junto con planes ejecutables.

La resiliencia era tan importante como la escala y la eficiencia. Para lograrlo, IBM y stc desarrollaron un proyecto técnico de DR objetivo, que incluía un estudio exhaustivo de las capacidades y directrices de DR, y una infraestructura de gobernanza para permitir planes de DR y continuidad de negocio para la aplicación de stc. Se llevaron a cabo evaluaciones arquitectónicas en todas las capas de aplicaciones, infraestructura y red para facilitar la adherencia a las directrices y el cumplimiento normativo. Con escenarios de prueba claramente definidos y validación arquitectónica, stc fortaleció su capacidad para proteger los servicios críticos del negocio, al tiempo que garantiza la continuidad y la preparación en toda la empresa.

IBM y stc fomentaron una cultura de creación conjunta, garantizando la alineación del liderazgo, la transferencia fluida de conocimientos y un impulso sostenido en todos los flujos de trabajo. Este enfoque colaborativo mejoró significativamente la continuidad de negocio de las aplicaciones de misión crítica y permitió estrategias de respuesta más efectivas y oportunas.
Impulsar el crecimiento listo para la nube con resiliencia y eficiencia

La plataforma de nube híbrida de stc ya está impulsando mejoras en agilidad, resiliencia y rentabilidad. Sus procesos se mejoran aún más con la introducción de nuevas capacidades, como MCMP, DevSecOps, AIOps, FinOps, interconexión de nube híbrida y una base de nube privada mejorada. Estas incorporaciones sentaron las bases de un entorno digital más inteligente, automatizado y escalable.

Para mejorar aún más la eficiencia operativa, stc actualizó sus funciones de nube privada con características como escalado, desmantelamiento y apagado automáticos.

Mediante la implementación de MCMP, stc logró una conectividad multinube perfecta en tres hiperescaladores líderes. Esta flexibilidad arquitectónica mejorada ha permitido a los equipos desplegar cargas de trabajo en entornos optimizados para el rendimiento, la escalabilidad y el cumplimiento.

Algunas de las iniciativas clave generaron eficiencias financieras y operativas medibles.

  • Para impulsar la agilidad y la rentabilidad, stc migró cargas de trabajo seleccionadas a un modelo de infraestructura basado en el consumo, desbloqueando una mayor flexibilidad y reduciendo el CapEx.
  • Al diversificar su pila de infraestructura, stc redujo la dependencia de un solo proveedor, mejorando la resiliencia y aumentando el aprovechamiento en las negociaciones con los proveedores.
  • Al cambiar la plataforma a una solución de alto rendimiento, stc logró una reducción de casi un tercio en los costos de contenerización, al tiempo que mejoró el rendimiento y la escalabilidad.
  • El portal de autoservicio podría reducir el tiempo de aprovisionamiento a la mitad mediante una mayor automatización.
  • La adopción de bases de datos de código abierto casi se duplicó, lo que ayudó a reducir los costos de licencias y mejorar la agilidad.
  • En línea con sus objetivos de sustentabilidad, stc adoptó la TI verde al introducir hardware de bajo consumo energético y estrategias de infraestructura respetuosa con el medio ambiente.
  • Los costos operativos relacionados con el hardware se redujeron mediante la adopción de nuevos modelos de soporte y servicios.
  • stc fortaleció su resiliencia general a través de un enfoque integral de DR, desarrollando planes de continuidad específicos de la aplicación y realizando simulacros de DR para validar la preparación.
  • Se modernizaron cientos de aplicaciones, lo que generó un sólido retorno de la inversión (ROI).
  • Se llevaron a cabo evaluaciones integrales de cumplimiento de normas de arquitectura de extremo a extremo, que abarcan todos los dominios de infraestructura para asegurar la alineación con la dirección estratégica y las mejores prácticas de la industria.

Juntas, estas iniciativas reflejan el compromiso de stc de construir una empresa digital preparada para el futuro, ágil, resiliente y optimizada para generar valor a largo plazo.
Acerca de stc group

stc group es un habilitador digital líder con sede en Riad, Arabia Saudita. Fundada en 1998, stc ofrece telecomunicaciones, servicios digitales y soluciones empresariales a millones de clientes en Medio Oriente, África del Norte y Europa. Como el mayor operador de telecomunicaciones del Reino, stc desempeña un papel vital en el avance de la transformación digital de la región. Con alrededor de 20 000 empleados y una fuerte presencia en mercados regionales clave, stc reportó ingresos superiores a 75.89 mil millones de SAR en 2024.

 

