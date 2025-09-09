IBM y stc group crean conjuntamente una base dinámica de nube híbrida: automatizan las operaciones, mueven las aplicaciones a la nube y aceleran la transformación digital en toda la empresa
stc group, un habilitador digital líder, emprendió iniciativas de modernización de la nube para respaldar su cartera de servicios digitales en rápida expansión. Para construir una base más escalable, eficiente y rentable, stc se propuso elevar su madurez en la nube integrando el poder de su nube privada con la flexibilidad de las soluciones de nube pública. Este enfoque estratégico tenía como objetivo ofrecer una arquitectura unificada y lista para el futuro capaz de ofrecer un alto rendimiento en todos los entornos.
Con un salto estratégico más allá de la migración convencional, stc redefinió su modelo operativo para liberar todo el potencial de la nube. La transformación enfatizó la habilitación de toda la empresa mediante herramientas nativas de la nube, reforzadas por sólidos marcos de infraestructura para gestionar la seguridad, el cumplimiento y la escalabilidad. Anclado en una estrategia multinube con visión de futuro, el programa se diseñó para acelerar la obtención de valor, fomentar la innovación continua y mejorar la agilidad organizacional en un ámbito cada vez más dinámico.
Esto requería un enfoque holístico que abarcara personas, procesos y tecnología, junto con estándares claros y patrones de automatización reutilizables. Consciente de las regulaciones regionales y las demandas únicas de una empresa de rápido crecimiento, stc está comprometida con un proyecto técnico que integra la agilidad y la automatización con una gobernanza sólida y el cumplimiento de la seguridad.
Para avanzar en sus ambiciones digitales, stc se asoció con IBM® Consulting para diseñar una arquitectura de destino de nube híbrida anclada en principios de ingeniería de plataforma para la escalabilidad y la resiliencia. IBM movilizó un equipo multifuncional de arquitectos, consultores, gerentes de programas y pymes centradas en las telecomunicaciones para liderar la transformación en flujos de trabajo clave. La transformación incluyó el diseño de la plataforma de nube híbrida, la modernización de aplicaciones para la nube, la optimización de costos de infraestructura y la mejora de las capacidades de recuperación ante desastres (DR).
El compromiso de la plataforma de nube híbrida comenzó con un taller de creación conjunta, durante el cual el equipo realizó una evaluación del escenario actual de la nube, incluida la nube privada y su infraestructura subyacente. Identificaron varias brechas y desafíos, que se priorizaron en función de las necesidades del negocio. Con estos insights, junto con las tendencias globales y las mejores prácticas de la industria, se definieron un estado objetivo y una hoja de ruta de transformación.
El componente clave de la arquitectura de destino es el plano de control, construido sobre los principios de ingeniería de plataforma. Este enfoque permite políticas unificadas, aprovisionamiento de infraestructura automatizado y gobernanza operativa estandarizada.
Se propusieron nuevas capacidades tecnológicas como parte de la arquitectura objetivo de nube híbrida, incluida la plataforma de gestión de nube (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, base de nube, sustentabilidad y DR.
El compromiso de migración de la aplicación a la nube comenzó con un proceso de descubrimiento colaborativo en el que los equipos crearon una vista detallada del ámbito de TI de stc. Todas las aplicaciones se evaluaron con las herramientas BlueCat e ICCA, lo que llevó al desarrollo de una hoja de ruta personalizada, incluidas las disposiciones en la nube, y una arquitectura objetivo escalable para equilibrar el rendimiento, el cumplimiento y el crecimiento.
Con el objetivo de reducir tanto los gastos de capital (CapEx) como los gastos operativos (OpEx), stc e IBM emprendieron una iniciativa integral de optimización de costos de infraestructura. Esto reveló presiones de larga data relacionadas con el mantenimiento del hardware, el vendor lock-in (dependencia de proveedores), la dependencia de bases de datos patentadas, las ineficiencias en la virtualización y la escalabilidad limitada. Para abordar estos problemas, stc e IBM desarrollaron una infraestructura junto con planes ejecutables.
La resiliencia era tan importante como la escala y la eficiencia. Para lograrlo, IBM y stc desarrollaron un proyecto técnico de DR objetivo, que incluía un estudio exhaustivo de las capacidades y directrices de DR, y una infraestructura de gobernanza para permitir planes de DR y continuidad de negocio para la aplicación de stc. Se llevaron a cabo evaluaciones arquitectónicas en todas las capas de aplicaciones, infraestructura y red para facilitar la adherencia a las directrices y el cumplimiento normativo. Con escenarios de prueba claramente definidos y validación arquitectónica, stc fortaleció su capacidad para proteger los servicios críticos del negocio, al tiempo que garantiza la continuidad y la preparación en toda la empresa.
IBM y stc fomentaron una cultura de creación conjunta, garantizando la alineación del liderazgo, la transferencia fluida de conocimientos y un impulso sostenido en todos los flujos de trabajo. Este enfoque colaborativo mejoró significativamente la continuidad de negocio de las aplicaciones de misión crítica y permitió estrategias de respuesta más efectivas y oportunas.
La plataforma de nube híbrida de stc ya está impulsando mejoras en agilidad, resiliencia y rentabilidad. Sus procesos se mejoran aún más con la introducción de nuevas capacidades, como MCMP, DevSecOps, AIOps, FinOps, interconexión de nube híbrida y una base de nube privada mejorada. Estas incorporaciones sentaron las bases de un entorno digital más inteligente, automatizado y escalable.
Para mejorar aún más la eficiencia operativa, stc actualizó sus funciones de nube privada con características como escalado, desmantelamiento y apagado automáticos.
Mediante la implementación de MCMP, stc logró una conectividad multinube perfecta en tres hiperescaladores líderes. Esta flexibilidad arquitectónica mejorada ha permitido a los equipos desplegar cargas de trabajo en entornos optimizados para el rendimiento, la escalabilidad y el cumplimiento.
Algunas de las iniciativas clave generaron eficiencias financieras y operativas medibles.
Juntas, estas iniciativas reflejan el compromiso de stc de construir una empresa digital preparada para el futuro, ágil, resiliente y optimizada para generar valor a largo plazo.
stc group es un habilitador digital líder con sede en Riad, Arabia Saudita. Fundada en 1998, stc ofrece telecomunicaciones, servicios digitales y soluciones empresariales a millones de clientes en Medio Oriente, África del Norte y Europa. Como el mayor operador de telecomunicaciones del Reino, stc desempeña un papel vital en el avance de la transformación digital de la región. Con alrededor de 20 000 empleados y una fuerte presencia en mercados regionales clave, stc reportó ingresos superiores a 75.89 mil millones de SAR en 2024.
Descubra cómo IBM Consulting ayuda a las empresas a acelerar la transformación digital con estrategias de nube híbrida adaptadas a la escala, la agilidad y la resiliencia.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM e IBM Consulting son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.