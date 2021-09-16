OpenShift frente a Kubernetes: ¿cuál es la diferencia?

OpenShift y Kubernetes son las opciones de software de orquestación de contenedores más utilizadas en la actualidad. Analicemos las dos soluciones y cómo se relacionan y difieren.
OpenShift® de Red Hat® es una plataforma de contenedores de código abierto que se ejecuta en el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux y Kubernetes. El producto suele denominarse "Plataforma como servicio" (PaaS) porque combina una gran cantidad de servicios dentro de la plataforma para empresas. Esto incluye la plataforma Kubernetes y las imágenes de contenedores Docker. También incluye características adicionales que son exclusivas de la plataforma empresarial OpenShift.
Kubernetes también es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto. Permite a los desarrolladores controlar, gestionar y mantener más fácilmente las cargas de trabajo de procesamiento de software para un mejor despliegue y escalabilidad.
La característica central que diferencia a las dos plataformas es que la plataforma de contenedores OpenShift incluye la plataforma y las características de Kubernetes (así como las características de Docker). Pero Kubernetes no incluye los servicios de OpenShift, y es su propia opción independiente, con su propio panel de Kubernetes único.
Además, aunque ambos son programas de código abierto, OpenShift es un servicio de plataforma de pago de Red Hat, mientras que el código abierto de Kubernetes es un servicio gratuito que se puede descargar desde GitHub.
Puede haber cierto grado de confusión sobre esta diferencia, por lo que vale la pena comprender que los proveedores de Kubernetes-as-a-Service (KaaS) ofrecen despliegue de nivel empresarial y servicios de Kubernetes gestionados. Estos proveedores suelen ofrecer servicios de integración gestionados con proveedores de la nube como IBM, Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure.
También es útil tener un conocimiento básico de cómo se desarrolló la tecnología de orquestación de contenedores y dónde se encuentra hoy.
El software de contenedores no es nuevo. Ha estado en uso desde la década de 1970, cuando las máquinas virtuales (VM) reemplazaron el procesamiento de mainframe con el uso compartido avanzado de recursos multisistema en una máquina (o "nodo"). Los desarrolladores podrían instalar varios sistemas operativos virtuales en una computadora. Los desarrolladores utilizaron la segmentación de máquinas virtuales, lo que permitió a varios usuarios acceder a los recursos y compartirlos. También permitió a los desarrolladores probar y ejecutar aplicaciones en un entorno aislado. Aislar las aplicaciones de otros procesos les permitió ejecutarse simultáneamente con menos interferencias o interrupciones en los servicios.
En las últimas dos décadas, surgió la tecnología de clústeres de contenedores que conserva el espacio y equilibra la carga. Se ha convertido en el principal diseño de software de contenedores para equilibrar de forma segura las cargas de aplicaciones, las velocidades y la paridad en todos los entornos.
En 2013, Docker lanzó un software de código abierto basado en GUI que una vez más avanzó en la tecnología de contenedores. Permitió a los usuarios crear y controlar mejor el desarrollo de aplicaciones y proporcionó flujos de imágenes. Poco después, Google fundó Kubernetes (conocido también como "kube" o "k8") en 2014 con contenerización de clúster, y que ahora es gestionado por la organización sin fines de lucro Cloud Native Computing Foundation (CNCF) de Linux Foundation.
Finalmente, la plataforma RedHat OpenShift en el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux (RHEL) se lanzó en 2011, y ha tenido más demanda en los últimos 10 años, ya que ha creado más servicios de negocio.
El software de orquestación de contenedores automatiza los contenedores y permite a los desarrolladores configurarlos. Se considera portátil en el sentido de que se puede crear y desplegar en cualquier entorno.
La tecnología de contenedores funciona agrupando el código de la aplicación, junto con sus bibliotecas y otra información necesaria, en un solo evento. Se denomina "unidad única" de aplicación, ya que incluye el código más básico orientado a objetos o procesos. Esto permite que las aplicaciones funcionen mejor, ya sea on premises o en cualquier ecosistema de desarrolladores. La orquestación de contenedores de clúster es una forma ampliamente utilizada de tecnología de software de contenedores y es la forma en que se diseña Kubernetes.
La contenerización utiliza clústeres de nodos (ya sean máquinas reales o máquinas virtuales) que funcionan como un servidor robusto. Esto proporciona más espacio, aislamiento de aplicaciones, equilibrio de carga y velocidades de procesamiento constantemente más rápidas.
Los clústeres de Kubernetes están diseñados en pods. Estos mantienen la misma cantidad de recursos y funcionan en la misma red. Son una estructura de procesamiento poderosa porque se pueden replicar para que cualquier contenedor dentro de un pod pueda funcionar como otro, produciendo actualizaciones simultáneas o equilibrando las responsabilidades de procesamiento de carga.
¿Cómo funciona esta tecnología para su negocio y aplicaciones de software? En resumen, está estructurada para que los pods puedan replicarse para admitir el equilibrio de carga de sus aplicaciones y garantizar que las aplicaciones no fallen. Es un medio para ejecutar software de manera más eficiente y confiable, sin importar si lo ejecuta en una computadora de escritorio, dispositivo móvil, una red local o en la nube. Le permite llevar el software a escala más fácilmente.
En general, tanto Kubernetes como OpenShift proporcionan un proceso de integración continua y entrega continua (CI/CD) de alto funcionamiento. Aunque encontrará que ciertas características de pipelines de CD pueden satisfacer mejor las necesidades de su negocio.
Ahora que tiene una idea de cómo funciona la orquestación de contenedores de clúster, puede comprender mejor las características de Kubernetes y lo que Kubernetes ofrece para su negocio.
El despliegue de Kubernetes y la distribución de Kubernetes para aplicaciones de software permite a las empresas crear, probar y desplegar aplicaciones de manera más eficiente.
Las características clave de Kubernetes incluyen las siguientes:
Puede pensar en Kubernetes como la mejor opción para que DevOps configure y personalice plantillas de aplicaciones con controles de línea de comandos más directos. Para la configuración de despliegues y muchos controladores, como los controladores de replicación y de espacio de nombres, Kubernetes podría considerarse una opción más completa.
OpenShift es una plataforma de orquestación de contenedores basada en la nube que se ejecuta en Linux e incluye múltiples características adicionales y controles de acceso, que algunas empresas pueden considerar más importantes.
La plataforma está diseñada para admitir una mejor escala y eficiencia para el desarrollo basado en la nube en IBM, Amazon y otros servicios en la nube.
Las características clave de OpenShift son las siguientes:
La plataforma de OpenShift puede ser una opción más atractiva para las empresas que buscan automatización lista para usar y más características de cumplimiento.
En esencia, tanto Kubernetes como OpenShift pueden desplegarse y ejecutarse en entornos locales y de nube pública para permitir una mejor experiencia del usuario final. Pero las diferencias fundamentales son las consideraciones más importantes para los negocios.
Las aplicaciones de casos de uso para ambas opciones de orquestación de contenedores merecen una mirada más centrada en el tipo de industria para la que cada una sirve mejor.
Las aplicaciones de alto uso que necesitan actualizaciones periódicas pueden recurrir a Kubernetes por su sistema fácil de actualizar. Por ejemplo, los juegos y los espacios sociales pueden utilizar Kubernetes de manera más amplia.
Por otro lado, las aplicaciones de gran cumplimiento, como las aplicaciones de atención médica, educación o gobierno, pueden requerir un entorno más seguro y estricto. OpenShift está diseñado para una "mayor preparación regulatoria" (enlace externo a ibm.com) y cumple con las regulaciones del RGPD y la HIPAA, por ejemplo.
Para las nuevas empresas, especialmente para las más pequeñas, OpenShift puede ser más atractivo por su mayor soporte, incluyendo un despliegue más sencillo de clústeres de CI/CD.
IBM ofrece Kubernetes y OpenShift como servicios distintos con IBM Cloud.
De hecho, "The Forrester Wave: Multi-cloud Container Development Platforms" nombró a Red Hat OpenShift on IBM Cloud líder en el tercer trimestre de 2020 (enlace externo a ibm.com).
Además, IBM es una solución Kubernetes certificada, como proveedor certificado por KCSP y como parte del CNCF.
Puede crear y desplegar clústeres de contenedores OpenShift en cualquier entorno con IBM® Cloud Satellite. Las empresas también pueden utilizar las herramientas y API de Red Hat OpenShift con opciones en la nube. IBM proporciona todas las formas de cumplimiento (por ejemplo, SOC1, 2; RGPD; FIPS 140-2 Nivel 4) y permite a las empresas acceder a Jenkins como parte del catálogo de OpenShift, así como al soporte de expertos en productos.
