OpenShift frente a Kubernetes: ¿cuál es la diferencia?

OpenShift® de Red Hat® es una plataforma de contenedores de código abierto que se ejecuta en el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux y Kubernetes. El producto suele denominarse "Plataforma como servicio" (PaaS) porque combina una gran cantidad de servicios dentro de la plataforma para empresas. Esto incluye la plataforma Kubernetes y las imágenes de contenedores Docker. También incluye características adicionales que son exclusivas de la plataforma empresarial OpenShift.

Kubernetes también es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto. Permite a los desarrolladores controlar, gestionar y mantener más fácilmente las cargas de trabajo de procesamiento de software para un mejor despliegue y escalabilidad.

Para obtener información más detallada sobre Kubernetes, consulte nuestro video “Kubernetes explicado”.

La característica central que diferencia a las dos plataformas es que la plataforma de contenedores OpenShift incluye la plataforma y las características de Kubernetes (así como las características de Docker). Pero Kubernetes no incluye los servicios de OpenShift, y es su propia opción independiente, con su propio panel de Kubernetes único.

Además, aunque ambos son programas de código abierto, OpenShift es un servicio de plataforma de pago de Red Hat, mientras que el código abierto de Kubernetes es un servicio gratuito que se puede descargar desde GitHub.

Puede haber cierto grado de confusión sobre esta diferencia, por lo que vale la pena comprender que los proveedores de Kubernetes-as-a-Service (KaaS) ofrecen despliegue de nivel empresarial y servicios de Kubernetes gestionados. Estos proveedores suelen ofrecer servicios de integración gestionados con proveedores de la nube como IBM, Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure.