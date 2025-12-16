¿Qué es la integración nativa?

Las integraciones nativas suelen ser creadas y mantenidas por los ingenieros de un proveedor de software y, a menudo, utilizan interfaces de programación de aplicaciones (API) para conectar plataformas. El término “nativo”, en su uso más técnicamente correcto, se refiere a integraciones entre aplicaciones realizadas por la misma organización, como una integración entre Google Meet y Google Calendar. En la práctica, el término “integración nativa” también se utiliza habitualmente para referirse a las integraciones que ofrece una de las plataformas implicadas en dicha integración.

Muchas plataformas, incluidas las ofrecidas por Salesforce, Google, Microsoft y Shopify, proporcionan sus propios mercados con muchas integraciones optimizadas que se denominan coloquialmente “nativas”. La integración entre Zoom y Google Calendar ofrece una experiencia de usuario prácticamente nativa: esta integración se encuentra en Google Workspace Marketplace y está sujeta a un proceso de revisión por parte de Google que regula el uso de datos de usuario, el contenido engañoso u ofensivo, las estafas y otros elementos potencialmente objetables.

Las integraciones nativas de este tipo están diseñadas para ser lo más fluidas posible y estar disponibles dentro de la interfaz estándar de una aplicación. En cierto sentido, son soluciones listas para usar que permiten conectar dos aplicaciones.

Siempre que es posible, las organizaciones suelen optar por integraciones nativas en lugar de integraciones personalizadas o de terceros, ya que las integraciones nativas suelen presentar menos dificultades que las soluciones de terceros y ayudan a las organizaciones a evitar el aumento de tiempo, dinero y trabajo que implica crear y mantener integraciones personalizadas.

Las integraciones nativas están diseñadas para ofrecer las funciones más utilizadas por la mayoría de los usuarios. Inevitablemente, son insuficientes para algunos casos de uso. Por ejemplo, el software heredado sin soporte o las pequeñas aplicaciones personalizadas pueden ser demasiado específicos para obtener una integración nativa en el mercado de una plataforma.

Es posible que las integraciones nativas tampoco ofrezcan suficiente control para ciertos casos de uso. Las organizaciones pueden requerir interacciones “if/then” más complejas, integraciones entre varias aplicaciones diferentes en un flujo de trabajo coordinado, un control más granular sobre el flujo de datos o características de cumplimiento más específicas que las que pueden ofrecer las integraciones nativas. En tales casos, las organizaciones podrían optar por otras soluciones de integración, como las API unificadas, las plataformas iPaaS o las plataformas iPaaS integradas, que permiten una mayor personalización y agilizan la integración de numerosas aplicaciones y sistemas.