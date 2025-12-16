¿Qué es la integración nativa?

Las integraciones nativas suelen ser creadas y mantenidas por los ingenieros de un proveedor de software y, a menudo, utilizan interfaces de programación de aplicaciones (API) para conectar plataformas. El término “nativo”, en su uso más técnicamente correcto, se refiere a integraciones entre aplicaciones realizadas por la misma organización, como una integración entre Google Meet y Google Calendar. En la práctica, el término “integración nativa” también se utiliza habitualmente para referirse a las integraciones que ofrece una de las plataformas implicadas en dicha integración.
Muchas plataformas, incluidas las ofrecidas por Salesforce, Google, Microsoft y Shopify, proporcionan sus propios mercados con muchas integraciones optimizadas que se denominan coloquialmente “nativas”. La integración entre Zoom y Google Calendar ofrece una experiencia de usuario prácticamente nativa: esta integración se encuentra en Google Workspace Marketplace y está sujeta a un proceso de revisión por parte de Google que regula el uso de datos de usuario, el contenido engañoso u ofensivo, las estafas y otros elementos potencialmente objetables.
Las integraciones nativas de este tipo están diseñadas para ser lo más fluidas posible y estar disponibles dentro de la interfaz estándar de una aplicación. En cierto sentido, son soluciones listas para usar que permiten conectar dos aplicaciones.
Siempre que es posible, las organizaciones suelen optar por integraciones nativas en lugar de integraciones personalizadas o de terceros, ya que las integraciones nativas suelen presentar menos dificultades que las soluciones de terceros y ayudan a las organizaciones a evitar el aumento de tiempo, dinero y trabajo que implica crear y mantener integraciones personalizadas.
Las integraciones nativas están diseñadas para ofrecer las funciones más utilizadas por la mayoría de los usuarios. Inevitablemente, son insuficientes para algunos casos de uso. Por ejemplo, el software heredado sin soporte o las pequeñas aplicaciones personalizadas pueden ser demasiado específicos para obtener una integración nativa en el mercado de una plataforma.
Es posible que las integraciones nativas tampoco ofrezcan suficiente control para ciertos casos de uso. Las organizaciones pueden requerir interacciones “if/then” más complejas, integraciones entre varias aplicaciones diferentes en un flujo de trabajo coordinado, un control más granular sobre el flujo de datos o características de cumplimiento más específicas que las que pueden ofrecer las integraciones nativas. En tales casos, las organizaciones podrían optar por otras soluciones de integración, como las API unificadas, las plataformas iPaaS o las plataformas iPaaS integradas, que permiten una mayor personalización y agilizan la integración de numerosas aplicaciones y sistemas.
A veces, el término “API” se utiliza para diferenciar las integraciones de terceros de las integraciones nativas integradas. Esto es engañoso, ya que las integraciones nativas a menudo usan API (comúnmente API REST) para facilitar el intercambio de datos. La integración nativa es simplemente un enfoque para crear integraciones.
La diferencia no está en la integración de API o la integración sin API; depende de si la integración la crea y mantiene el proveedor de la aplicación o un tercero. En el ejemplo de Zoom y Google, la integración nativa sería creada y mantenida por ingenieros de Zoom o Google. Si esa integración nativa no existiera, una empresa externa podría tener que desarrollar y comercializar dicha integración para permitir la integración de los dos productos y sus respectivas características.
Las integraciones nativas se pueden utilizar para ahorrar tiempo, reducir la posibilidad de errores y agilizar los procesos. Cada organización tiene necesidades de integración individuales, pero hay muchas construcciones de integración nativa comunes.
Muchos departamentos de TI y equipos de desarrollo utilizan plataformas dedicadas de gestión de problemas, como Jira o Asana, para realizar un seguimiento de los tickets de solicitudes, el progreso y las colaboraciones a lo largo del ciclo de vida de un problema. Estas plataformas tienen integraciones nativas para ayudar con el proceso de resolución de tickets: las solicitudes se pueden vincular automáticamente a la identidad del empleado, pueden enviar correos electrónicos con actualizaciones y pueden sincronizarse con documentación o herramientas de colaboración.
Las aplicaciones de chat, como Slack, ofrecen muchas integraciones perfectas con otras aplicaciones y plataformas de uso común. Un administrador del espacio de trabajo puede visitar el mercado de una aplicación de chat para instalar una variedad de integraciones, así como controlar algunos permisos y configuraciones básicos.
Por ejemplo, las herramientas de gestión de proyectos como Jira pueden integrarse con Slack para permitir a los usuarios crear tickets, verificar el estado de los tickets, recibir notificaciones en canales específicos y más. Las aplicaciones de calendario como Outlook y Google Calendar pueden sincronizarse con Slack para cambiar automáticamente el estado de Slack de un usuario a “en una reunión” junto con las citas del calendario. Las aplicaciones de videochat se pueden iniciar con un simple comando de barra inclinada.
Las plataformas de gestión de relaciones con los clientes, o CRM, ayudan a las empresas a centralizar y gestionar los datos de los clientes. Las herramientas de CRM se utilizan para almacenar datos de clientes, registros de interacción de atención al cliente, información de ventas y facturación, contratos y más. Las plataformas de CRM a menudo cuentan con integraciones nativas que facilitan la creación de flujos de trabajo relacionados con el cliente.
Las plataformas CRM pueden integrarse con las redes sociales, anotando las interacciones y el compromiso que indican el potencial de ventas. Las plataformas de comercio electrónico pueden agregar automáticamente información de pedidos y clientes a las plataformas CRM. Los servicios de marketing por correo electrónico pueden utilizar los datos de los clientes en una plataforma CRM para enviar correos electrónicos más eficientes y dirigidos. Los procesadores de pagos pueden hacer que los pagos se incluyan automáticamente en el flujo de datos de ventas de un CRM, todo en tiempo real.
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Existen otros métodos de integración más allá de las API nativas y de terceros. Las plataformas unificadas de API e iPaaS, por ejemplo, están diseñadas para agregar flexibilidad, escalabilidad y potencia a las integraciones.
Las API unificadas son interfaces únicas y estandarizadas que se utilizan para acceder a las API de múltiples aplicaciones de terceros dentro de una vertical particular (como contabilidad, CRM o nómina). Una API unificada permite a los desarrolladores comunicarse con múltiples servicios a través de un endpoint, en lugar de integrarse con cada servicio individual y lidiar con las diferencias de datos, sintaxis y autenticación entre ellos.
Un caso de uso para una integración de API unificada es en el caso de una gran corporación en la que diferentes departamentos, debido a fusiones o necesidades específicas de características o localización, utilizan diferentes plataformas de CRM. Una API unificada puede crear integraciones para normalizar, optimizar y consolidar datos de múltiples plataformas CRM diferentes para proporcionar una experiencia superior.
La plataforma de integración como servicio (iPaaS) es una plataforma basada en la nube con herramientas y soluciones de integración que se usan para integrar datos de múltiples aplicaciones SaaS, sistemas heredados, bases de datos, dispositivos IoT y API alojados en diferentes entornos de TI.
Las plataformas iPaaS suelen contener bibliotecas basadas en la nube con conectores predefinidos para diferentes aplicaciones y servicios, herramientas de desarrollo de código bajo y sin código para el desarrollo de integraciones y otras capacidades que facilitan una integración segura y escalable. La iPaaS es una extensión del concepto de integración nativa, diseñada para abordar la realidad de que las organizaciones modernas a menudo tienen muchas aplicaciones que deben organizarse en flujos de trabajo y datos que deben compartirse y sincronizarse entre ellas.
Su función principal es ayudar a las organizaciones a superar la complejidad de la integración y reducir los costos de integración en entornos híbridos, garantizando un formato compatible, orquestando flujos de trabajo de varios pasos, automatizando los flujos de datos, manejando la gestión de API y más. La iPaaS también está diseñada específicamente como un entorno de integración, lo que significa que conecta aplicaciones tanto on premises como en la nube, al tiempo que ofrece una plataforma basada en la nube para la gestión de esas conexiones. Esa capacidad convierte a iPaaS en un método de integración atractivo para organizaciones con amplios sistemas heredados.
La plataforma de integración como servicio incorporada (EiPaaS) es una solución de integración basada en la nube que permite a los proveedores de software incorporar capacidades de integración directamente en sus aplicaciones. A diferencia de la iPaaS tradicional, que la utilizan principalmente equipos internos para uso interno, la EiPaaS está orientada al uso externo. La EiPaaS está diseñada para que los clientes de aplicaciones de software configuren y gestionen sus propias integraciones sin tener que abandonar esa plataforma de host.
Las herramientas de EiPaaS suelen estar optimizadas para permitir una variedad de integraciones sin la necesidad de amplios conocimientos técnicos. Las herramientas de EiPaaS pueden considerarse como una infraestructura previamente empaquetada que permite integraciones más sencillas para las organizaciones que no necesitan o no quieren crear su propia plataforma iPaaS. Para las empresas de SaaS que alojan herramientas EiPaaS, pueden mantener a los clientes en su propia plataforma en lugar de enviarlos a un proveedor de iPaaS y, a menudo, pueden ofrecer herramientas EiPaaS a un costo menor para los consumidores que con una plataforma iPaaS separada.
Según Zylo, las compañías gestionaron un promedio de 275 aplicaciones SaaS en 2025. La integración puede ser un reto, y las principales plataformas SaaS como Salesforce, Shopify y Microsoft ofrecen miles de integraciones. Estas integraciones pueden proporcionar varios beneficios, entre ellos:
Las organizaciones pueden activar las integraciones con una configuración simple en lugar de crear y mantener conectores personalizados, de modo que los equipos comiencen a usar flujos de trabajo conectados en horas o días en lugar de semanas.
Las integraciones nativas reducen los costos de mano de obra y desarrollo para la organización del cliente. La configuración suele ser sencilla y los equipos internos suelen tener pocos requisitos que gestionar.
Muchas integraciones nativas son gratis: son simplemente funciones incluidas. Otras pueden requerir una suscripción premium o tener cargos por usuario, pero a menudo son menos costosas que crear su propia integración o comprar una plataforma de integración por separado.
El proveedor, y no la organización del cliente ni el usuario final, es el responsable de mantener, actualizar y supervisar una integración nativa. Esto significa que el cliente no tiene que preocuparse por el rendimiento y la funcionalidad ante actualizaciones y otros cambios.
Las integraciones nativas pueden ofrecer un mejor rendimiento y mayor confiabilidad que muchas opciones de terceros. Debido a que el mismo proveedor diseña y mantiene tanto la aplicación como la integración, los usuarios suelen obtener un comportamiento más estable, valores predeterminados sensibles para reintentos/limitaciones y menos cambios importantes.
Las integraciones nativas pueden ser más seguras que las integraciones de terceros. Una de las razones de esto es la falta de un intermediario. Las empresas que construyen una integración nativa entre sus servicios, o entre su servicio y otra aplicación, a menudo utilizan sus propias API y mecanismos de seguridad, que están diseñados específicamente para trabajar con sus sistemas y requisitos.
Por ejemplo, Microsoft agrega capas de seguridad de nivel empresarial además de las características estándar de OAuth y OpenID Connect para fortalecer la seguridad de sus entornos Azure.1
Aunque las integraciones nativas son habituales, también se emplean integraciones de terceros. Hay razones por las que las organizaciones pueden desviarse de las integraciones incorporadas, que incluyen:
Con las integraciones nativas, normalmente los clientes deben aceptar lo que ofrece el proveedor. Los usuarios con necesidades más específicas pueden encontrar que sus casos de uso no están cubiertos.
Por ejemplo, es posible que una integración nativa no permita campos de datos personalizados ni ofrezca la posibilidad de insertar lógica compleja más allá de una configuración básica. Esto puede dificultar el soporte de flujos de trabajo matizados, como los procesos de varios pasos.
La escalabilidad también puede ser un problema; las integraciones personalizadas no tendrán el obstáculo de los costos por usuario, por lo que, si bien las integraciones nativas pueden ser menos costosas al principio, pueden ser más costosas a largo plazo.
Cuando los volúmenes de datos son elevados, las integraciones nativas pueden verse afectadas por límites de rendimiento, tiempos de espera o restricciones de frecuencia de las API que el proveedor no ha optimizado para la escala empresarial. Y los conectores nativos suelen cubrir solo un subconjunto de aplicaciones y escenarios populares. A medida que crece una pila tecnológica, pueden surgir brechas, dejando a una organización con conectividad parcial o silos de datos.
Los clientes tienen poco o nulo control sobre los cambios macro en las integraciones nativas. Si una organización cliente crea flujos de trabajo en torno a integraciones nativas, cualquier cambio en la capacidad de integración o disponibilidad puede interrumpir las operaciones. Las integraciones pueden dejar de estar disponibles, o los protocolos pueden sufrir cambios que afecten la compatibilidad con los flujos de trabajo y los sistemas de los clientes.
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1 “Microsoft identity platform app types and authentication flows,” Microsoft.com, 14 de abril de 2025