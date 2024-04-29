MTTR frente a MTBF: ¿Cuál es la diferencia?

Las compañías dependen cada día de diversos sistemas y equipamiento para mantener sus operaciones funcionando sin problemas. Pero todos los sistemas inevitablemente requieren mantenimiento. Podría ser software intangible, como una red de servicios de TI que ha acumulado suficientes errores para romper una característica importante, lo que hace que los desarrolladores se apresuren a buscar un arreglo. O podría ser una pieza de equipamiento físico, como una máquina de helados en un restaurante de comida rápida con una junta tórica rota.

Eventualmente, todo se descompone, desde los sistemas de TI multisitio hasta las bombillas individuales. El tiempo de inactividad no planificado puede tener consecuencias catastróficas, y depende de los ingenieros y técnicos de mantenimiento de las instalaciones planificar con anticipación para que se tomen medidas rápidas para rectificar una falla. El objetivo es minimizar el tiempo de inactividad, reduciendo los costos asociados con la pérdida de productividad, los ingresos o la insatisfacción del cliente.

El tiempo de inactividad se puede minimizar de muchas maneras. Por ejemplo, las empresas pueden tratar de reducir la cantidad de tiempo que lleva reparar un equipamiento al tener suficientes piezas de repuesto accesibles para los técnicos en el sitio. O bien, pueden observar los procesos de reparación para encontrar formas más rápidas de realizar reparaciones o formas más rápidas de notificar a los técnicos. Además, pueden invertir en herramientas de mejor rendimiento con una vida útil más larga para reducir la cantidad de reparaciones necesarias.

Pero para entender cómo mejorar la fiabilidad de los sistemas y componentes, primero debemos ser capaces de medir su fiabilidad. El tiempo medio de reparación (MTTR),también conocido como tiempo medio hasta la recuperación, y el tiempo medio entre fallos (MTBF) son dos métricas de fallo comúnmente empleadas para medir la fiabilidad de sistemas o productos dentro del campo del mantenimiento de las instalaciones. Aunque estas siglas están relacionadas, tienen significados diferentes y se utilizan para responder a preguntas diferentes.

Primero, repasemos el MTBF.