La velocidad de los negocios actuales requiere agilidad y eficiencia que solo se pueden lograr a través de la automatización. IDC prevé que el impacto económico mundial de la automatización impulsada por IA en todas las líneas de negocio y funciones de TI será cercano a 3 billones de dólares para finales de 2022.

Con los expertos discutiendo los beneficios de dos tipos de automatización de procesos digitales (la automatización inteligente y la hiperautomatización), muchos otros se ven obligados a cuestionar la diferencia entre los dos. ¿Son simplemente términos intercambiables o hay una diferencia perceptible entre estos dos conceptos y los beneficios que aportan a las empresas?

La automatización inteligente (IA) y la hiperautomatización son contribuyentes a la explosión del uso de plataformas de automatización impulsadas por IA y herramientas de automatización en todo el escenario empresarial y de TI. Ambos se refieren al uso de la automatización para agilizar los procesos mediante tecnologías y mejoras avanzadas. Al hacerlo, estas herramientas ayudan a mejorar la calidad de los resultados de la automatización y la calidad de las interacciones con los clientes.

Sin embargo, existen claras diferencias.

En resumen, la automatización inteligente se compone de automatización robótica de procesos (RPA), inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML). La hiperautomatización es un enfoque disciplinado e impulsado por el negocio que las organizaciones utilizan para identificar, examinar y automatizar rápidamente tantos procesos empresariales y de TI como sea posible. Por lo tanto, la automatización inteligente se utiliza a menudo dentro de los esfuerzos de hiperautomatización.