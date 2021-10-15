La velocidad de los negocios actuales requiere agilidad y eficiencia que solo se pueden lograr a través de la automatización. IDC prevé que el impacto económico mundial de la automatización impulsada por IA en todas las líneas de negocio y funciones de TI será cercano a 3 billones de dólares para finales de 2022.
Con los expertos discutiendo los beneficios de dos tipos de automatización de procesos digitales (la automatización inteligente y la hiperautomatización), muchos otros se ven obligados a cuestionar la diferencia entre los dos. ¿Son simplemente términos intercambiables o hay una diferencia perceptible entre estos dos conceptos y los beneficios que aportan a las empresas?
La automatización inteligente (IA) y la hiperautomatización son contribuyentes a la explosión del uso de plataformas de automatización impulsadas por IA y herramientas de automatización en todo el escenario empresarial y de TI. Ambos se refieren al uso de la automatización para agilizar los procesos mediante tecnologías y mejoras avanzadas. Al hacerlo, estas herramientas ayudan a mejorar la calidad de los resultados de la automatización y la calidad de las interacciones con los clientes.
Sin embargo, existen claras diferencias.
En resumen, la automatización inteligente se compone de automatización robótica de procesos (RPA), inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML). La hiperautomatización es un enfoque disciplinado e impulsado por el negocio que las organizaciones utilizan para identificar, examinar y automatizar rápidamente tantos procesos empresariales y de TI como sea posible. Por lo tanto, la automatización inteligente se utiliza a menudo dentro de los esfuerzos de hiperautomatización.
La automatización inteligente implica el uso de tecnologías de automatización como la automatización robótica de procesos(RPA), la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y la gestión de procesos de negocio (BPM) para optimizar y escalar las tareas y la toma de decisiones en todas las organizaciones.
La automatización inteligente ha recibido una respuesta favorable del mercado porque simplifica los procesos, mejora la eficiencia operativa y libera tiempo de los empleados para que se centren en lo que más importa. También puede abordar tareas complejas en tiempo real y optimizar drásticamente los flujos de trabajo, desbloqueando nuevas posibilidades para crear valor y lograr un crecimiento sostenido.
La automatización inteligente (IA) crea optimización e impulsa el éxito empresarial a través de la racionalización de los procesos empresariales mediante inteligencia artificial y tecnologías de automatización central. La IA permite a las empresas hacer lo siguiente:
Cualquier entorno puede obtener beneficio de la automatización de procesos manuales y la automatización de tareas. Desde la atención médica hasta las finanzas, pasando por la fabricación y más, el uso de la automatización inteligente puede proporcionar beneficios que mejoren la experiencia del cliente e impacten en los resultados finales.
Un ejemplo particular de IA en el trabajo es el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. El procesamiento manual de reclamaciones era una carga tremenda que requería que varios cientos de personas clasificaran el correo e ingresaran datos en las bases de datos. Al igual que con muchos procesos intensivos en humanos, esto era propenso a errores y costoso.
El departamento adoptó IA para automatizar sus procesos de negocio utilizando tecnología avanzada como bots RPA. Este enfoque redujo el tiempo de respuesta en un 90 %, ahorrando tiempo y satisfaciendo a los clientes con mayor velocidad y precisión.
La hiperautomatización es el acto de automatizar todo lo que se puede automatizar en una organización. La intención de la hiperautomatización es optimizar los procesos en toda una organización mediante la automatización inteligente de procesos (IPA), que incluye IA, RPA y otras tecnologías para ejecutar sin intervención humana.
La hiperautomatización a menudo emplea otras tecnologías, como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), el procesamiento inteligente de documentos (IDP) y el procesamiento de lenguaje natural (NLP), para proporcionar una automatización de mayor calidad utilizando datos de diversas fuentes. El gemelo digital o la organización de gemelos digitales (DTO) se utilizan a menudo para modelar para mejorar las operaciones y evaluar el impacto de la automatización.
Gartner considera que la hiperautomatización es una de las 10 principales tendencias de tecnología estratégicas. Según Gartner, el 85 % de los participantes "aumentará o mantendrá las inversiones en hiperautomatización de su organización durante los próximos 12 meses, y más del 56 % ya tiene cuatro o más iniciativas de hiperautomatización simultáneas".
Gartner considera que la hiperautomatización es una necesidad en el mercado actual. "La hiperautomatización está pasando rápidamente de una opción a una condición de supervivencia", clasificando "los procesos de trabajo obsoletos como el problema número uno de la fuerza laboral".
La hiperautomatización ofrece muchos beneficios a las organizaciones que buscan transformar su negocio. Optimiza los procesos de negocio eliminando las tareas repetitivas y automatizando las manuales. La hiperautomatización también permite a una organización completar tareas con coherencia, precisión y velocidad, y reducir costos.
En última instancia, la hiperautomatización impulsa la transformación digital al optimizar los procesos internos de negocio y tecnología. La hiperautomatización mejora la experiencia del cliente a través de tiempos de respuesta más rápidos, resultados más precisos, tiempo de comercialización más rápido y muchos otros resultados positivos que impactan directamente la experiencia del cliente y del usuario.
Profundice en los beneficios y desafíos de la hiperautomatización.
Cualquier organización puede tener un beneficio de la hiperautomatización, en particular una que esté plagada de calidad de producto inconsistente y procesos ineficientes o una que se encuentre en un entorno competitivo en el que salir adelante con productos de mayor calidad e interacciones de mercado más valiosas equivale a compartir el mercado y mejorar los ingresos.
Una empresa manufacturera es un gran ejemplo de la amplitud y profundidad de las mejoras que la hiperautomatización puede ofrecer a una organización. Los procesos de negocio como la facturación, las interacciones con los clientes, el inventario y la nómina pueden utilizar la hiperautomatización para la automatización de procesos de negocio (BPA) para optimizar el negocio a gran escala.
Con minería de procesos, una organización puede obtener una mejor imagen de sus procesos e identificar qué procesos se beneficiarían mejor de la IA y la Automatización. En tecnología y procesos de fabricación, por ejemplo, el uso de RPA para automatizar la producción física y los procesos de la cadena de suministro, además de BPA para abordar las mejores prácticas de fabricación, puede tener un efecto tremendo en la calidad y la velocidad de la producción. En general, la hiperautomatización que utiliza BPA y RPA para optimizar las operaciones de back-end y front-end genera una mejora en la calidad, la velocidad, la precisión y el costo para un impacto significativo en el futuro del rendimiento empresarial.
Aprenda más sobre cómo capturar todo el valor de la hiperautomatización.
Comience su recorrido con la automatización impulsada por IA de IBM y los IBM Cloud Paks para Automatización, que pueden ayudarle a reducir sus procesos manuales en un 80 %. Construidos sobre una plataforma abierta e híbrida e integrados con Watson, los nuevos IBM Automation Cloud Paks son la primera suite integrada de software empresarial y de TI específico de dominio de las industrias. Incluyen un único sistema experto y una biblioteca de automatizaciones especialmente diseñadas, previamente entrenadas por expertos y basadas en el amplio conocimiento del dominio de IBM y la profunda experiencia de la industria.
El software de automatización impulsado por IA permite a los equipos empresariales y de TI descubrir fácilmente cómo se ejecutan los procesos, decidir qué automatizar en función de insights de datos estructurados y no estructurados, y automatizar y mejorar continuamente los flujos de trabajo que se ejecutan de forma centralizada, en redes y hasta el borde.
Descubra cómo la combinación de APM y las herramientas de optimización de costos de la nube híbrida ayuda a las organizaciones a reducir costos y aumentar la productividad.
Aprenda a reposicionar sus equipos de TI y agregar la IA y la automatización a su organización para alcanzar el éxito del negocio.
Aproveche el poder de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.
Replantee su negocio con la IA y la automatización de IBM, que ayudan a que los sistemas de TI sean más proactivos, los procesos más eficientes y las personas más productivas.
Obtenga más de la automatización de procesos de negocio y las operaciones de TI con los servicios de consultoría de automatización de IBM.
Aproveche el poder de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.