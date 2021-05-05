Hay pruebas sólidas de que existe una demanda de automatización del procesamiento de documentos, por lo que la combinación de inteligencia artificial (IA) junto con herramientas de código bajo dará como resultado que las organizaciones mejoren la productividad de los trabajadores e impulsen el rendimiento empresarial.

De hecho, al trabajar con nuestros propios clientes de IBM, hemos descubierto una serie de casos de uso en los que se puede aplicar el procesamiento inteligente de documentos. A continuación, veremos tres ejemplos de casos de uso y los beneficios potenciales que una organización puede obtener.

Seguros: apertura y servicio de cuentas, reclamaciones personales y comerciales

apertura y servicio de cuentas, reclamaciones personales y comerciales Gobierno: Inscripción y elegibilidad de servicios sociales, planes de pensión y jubilación, permisos y licencias

Inscripción y elegibilidad de servicios sociales, planes de pensión y jubilación, permisos y licencias Banca: apertura y mantenimiento de cuentas, aplicación de hipoteca/préstamo

Aplicación de cotización y proceso de aprobación para seguros comerciales

El proceso de cotización y aprobación de los seguros comerciales es muy competitivo, donde la primera empresa en responder con una cotización a menudo gana el negocio. El desafío es que, en muchas compañías de seguros, este proceso requiere una revisión manual, el ingreso de datos de aplicación y la lectura de documentación, lo que dificulta la competencia o la escala. Esto también desvía la atención de los agentes de los servicios de asesoramiento, que son necesarios para retener y hacer crecer el negocio existente. El procesamiento inteligente de documentos puede automatizar este proceso utilizando IA con aprendizaje profundo para leer y clasificar cada tipo de documento y extraer los datos apropiados de estos diferentes formatos. Los datos extraídos se pueden conectar a un flujo de trabajo para acelerar el procesamiento comercial para producir la cotización y aprobar la aplicación.

Tres beneficios potenciales de aplicar el procesamiento inteligente de documentos son los siguientes:

Aumento de los ingresos gracias al cierre de más negocios sin necesidad

de añadir personal. Mejor experiencia del cliente con mayores velocidades de procesamiento. Retención y crecimiento de las cuentas de clientes existentes.

Solicitud de procesamiento de inscripción de servicios sociales

La inscripción en docenas de programas de gobierno locales, como asistencia alimentaria o vivienda subsidiada, requiere un procesamiento manual e ineficiente de hojas de cálculo, ya que los equipos de TI no tienen Recursos para crear las soluciones necesarias. Mediante herramientas de código bajo y procesamiento inteligente de documentos, los usuarios empresariales pueden crear aplicaciones de procesamiento simples pero adecuadas para su propósito y capacitar al sistema para que reconozca los campos clave de los formularios de inscripción. Además, los validadores fáciles de configurar pueden garantizar que los campos de fecha y moneda se reconozcan con precisión, y también se pueden crear validadores simples y personalizados para manejar campos únicos, como un número de seguro social.

Tres beneficios potenciales de aplicar el procesamiento inteligente de documentos son los siguientes:

Aumento de la inscripción al programa debido a tiempos de respuesta más rápidos. Despliegue rentable de soluciones de automatización personalizadas con visualización adecuada basada en roles de información de identificación personal. Creado por usuarios empresariales con poca o ninguna participación de TI.

Servicio de cuentas para banca personal

Los bancos pueden tener más de 20 formularios diferentes de servicio de cuentas disponibles para descargar desde su sitio web. Los titulares de cuentas utilizan estos formularios para realizar cambios en las cuentas o cerrar cuentas. Hoy en día, esto puede requerir un equipo considerable de agentes para leer estos formularios, Verify los datos y luego ingresar los datos en un sistema de gestión de cuentas. Sin embargo, con herramientas de código bajo y procesamiento inteligente de documentos, el banco puede crear rápidamente soluciones para procesar cada formulario de servicio de cuenta y utilizar el procesamiento inteligente de documentos para entrenar el sistema en cada formulario con el fin de no solo reconocer campos comunes como la dirección del cliente y el número de cuenta , sino también campos únicos para cada formulario.

Al combinarse con RPA, el banco también puede tomar los datos extraídos y automatizar los cambios en los sistemas backend del banco. Además, al aprovechar la clasificación inteligente de documentos, los formularios de cierre de cuentas se pueden marcar rápidamente y los agentes alertan sobre los clientes que pueden ser riesgos potenciales de fuga.

Tres beneficios potenciales de aplicar el procesamiento inteligente de documentos son los siguientes: