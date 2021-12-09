¿Qué es la gestión de decisiones?

La gestión de decisiones se puede utilizar para cualquier punto de decisión en un proceso digital que se pueda definir con reglas de negocio y cuantificar con una declaración condicional. Las empresas utilizan la gestión de decisiones para una amplia gama de procesos, incluidos los siguientes:

Crear experiencias personalizadas para los clientes

Los clientes esperan cada vez más experiencias digitales que satisfagan sus necesidades y preferencias. Mediante el uso de datos de clientes, incluidos datos propios y de comportamiento y datos de consumidores de terceros, empresas de todos los tamaños y presupuestos personalizan todos los aspectos de la interacción casi en tiempo real. A medida que las organizaciones recopilan más datos sobre el cliente, pueden mejorar la experiencia del cliente para alinearse más estrechamente con sus necesidades, incluso después de que la interacción ya haya comenzado.

Supongamos que una clienta que regresa visita el sitio web de una empresa. Con base en el historial de compras anterior, la empresa sabe que es una mujer a la que le gusta acampar. Por lo tanto, la empresa personaliza la foto del banner del sitio web y las promociones para centrarse en el equipamiento de campamento. Sin embargo, durante esta visita, la clienta mira el equipamiento de esquí. En lugar de enviar un correo electrónico de seguimiento que se centre en el equipamiento de campamento similar a una visita anterior, la automatización personaliza el mensaje con un enlace a una entrada en el blog sobre la selección del equipamiento de esquí adecuado y las ventas de guantes de esquí.

Optimización de la cadena de suministro

Para que una cadena de suministro funcione de manera eficiente y eficaz, se deben tomar múltiples decisiones a lo largo del proceso, a menudo basadas en datos cambiantes. Además, la transparencia en el proceso y las actualizaciones frecuentes de estado a menudo son requeridas por (y para) los stakeholders clave. La gestión de decisiones permite a las organizaciones utilizar analytics avanzados para optimizar el proceso de la cadena de suministro de principio a fin.

Por ejemplo, las organizaciones pueden configurar la gestión de decisiones para gestionar el proceso de pedido cuando es necesario reabastecer un artículo. Los análisis predictivos recopilan los insights de múltiples fuentes de datos para determinar qué proveedor aprobado tiene la cantidad necesaria en stock y tiene la calificación de satisfacción más alta. Luego, la organización puede utilizar analytics para optimizar las opciones de envío en función de las reglas e negocio que priorizan la velocidad y el costo como factores para seleccionar el proveedor y la opción de envío adecuados. Luego, la empresa puede automatizar el proceso para garantizar una experiencia fluida desde la colocación del pedido hasta la entrega.

Mantener el cumplimiento

Las organizaciones que funcionan en industrias altamente reguladas utilizan la gestión de decisiones para monitorear operaciones que requieren un alto grado de cumplimiento. La industria de la salud es un buen ejemplo. Debido a que el software de automatización utiliza IA y analytics para analizar los registros de los pacientes, puede determinar quién no ha firmado la documentación necesaria relacionada con la política HIPAA y marcar el registro del paciente. La automatización del negocio incluye un nuevo formulario HIPAA para que los pacientes firmen durante el proceso de registro en su próxima cita.

Revisión de solicitudes de empleo

La selección manual de solicitudes lleva mucho tiempo e invita a los sesgos humanos al proceso. Al establecer reglas de negocio basadas en los requisitos del puesto, como el número de años de experiencia y las habilidades requeridas, un departamento de recursos humanos (RR. HH.) utiliza la gestión de decisiones para automatizar la selección inicial de aplicación. Mediante la automatización, el software de RR. HH. puede buscar palabras clave en un currículo basado en reglas para evaluar si ese candidato sería idóneo para un puesto específico. El software de automatización analiza las solicitudes y envía las que cumplen con esos requisitos al gerente de contratación adecuado para su revisión.