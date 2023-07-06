Con el aumento de datos de redes sociales, sitios de comercio electrónico, búsquedas en Internet, encuestas a clientes y otros lugares, surgió un nuevo campo de estudio basado en big data. Esos vastos conjuntos de datos, que continúan aumentando, permiten a las organizaciones monitorear patrones y comportamientos de compra y hacer predicciones.

Sin embargo, debido a que los conjuntos de datos no están estructurados, puede ser complicado y llevar mucho tiempo interpretar los datos para la toma de decisiones. Ahí es donde entra la ciencia de datos.

El término ciencia de datos se utilizó por primera vez en la década de 1960 cuando era intercambiable con la frase "ciencia informática". La "ciencia de datos" se utilizó por primera vez como disciplina independiente en 2001. Tanto la ciencia de datos como el machine learning son utilizados por los ingenieros de datos y en casi todas las industrias.

Los campos han evolucionado de tal manera que para trabajar como analista de datos que ve, gestiona y accede a los datos, es necesario conocer el lenguaje de consulta estructurado (SQL), así como matemáticas, estadísticas, visualización de datos (para presentar los resultados a los stakeholders) y minería de datos. También es necesario comprender las técnicas de limpieza y procesamiento de datos. Dado que los analistas de datos suelen crear modelos de machine learning, los conocimientos de programación e IA también son valiosos. así como matemáticas, estadísticas, visualización de datos (para presentar los resultados a los stakeholders) y minería de datos. También es necesario comprender las técnicas de limpieza y procesamiento de datos. Dado que los analistas de datos suelen crear modelos de machine learning, los conocimientos de programación e IA también son valiosos.