A finales del verano de 2020, la porción de minoristas que ofrecían estas opciones omnicanal aumentó al 44 %. Marcas líderes como Sally Beauty lanzaron las capacidades de BOPIS en todo el país el año pasado como parte de su transformación digital en curso. "BOPIS es una de las formas en que Sally Beauty está trabajando para conectar las experiencias de los clientes en la tienda y en línea, ofreciendo formas de comprar que son comparables a las de los grandes minoristas, con el beneficio adicional de la accesibilidad", dice el presidente de Sally Beauty, John Goss.

¿Qué es BOPIS?

BOPIS es una estrategia de ventas minoristas que se ha desarrollado con el crecimiento del comercio electrónico. Es una táctica de venta minorista omnicanal que ofrece a los compradores la comodidad de hacer pedidos y comprar en línea o en su dispositivo móvil, y la posibilidad de recoger rápidamente su compra en una tienda local.

¿Cómo funciona la estrategia BOPIS?

BOPIS acelera el cumplimiento de pedidos, lo que permite a los compradores recoger sus compras mucho más rápido que si optaran por la entrega a domicilio. Los compradores pueden tener sus compras en cuestión de horas, en lugar de varios días o más. BOPIS también puede acelerar la experiencia de un comprador en la tienda si eso es lo que está buscando. La estrategia BOPIS se reduce a mejorar la experiencia del cliente. Además, BOPIS a menudo puede generar tráfico en tienda y compras adicionales con un estudio que informa que aproximadamente 50 % de todos los compradores realizan compras adicionales al recoger en tienda.

¿Cuáles son los beneficios y ventajas de una estrategia BOPIS en la venta minorista?

BOPIS se ha convertido en un componente esencial de una estrategia de venta minorista omnicanal moderna. Exploremos algunos de los beneficios en detalle:

Satisfacción y comodidad del cliente: el hecho es que los compradores quieren la opción BOPIS. Un estudio reciente muestra que el 62 % de los encuestados ahora espera que los minoristas ofrezcan la recogida en la acera a partir de ahora, y el 71 % espera que la opción de compra en línea y recogida en la tienda (BOPIS) esté disponible permanentemente. Ya sea en un descanso del trabajo o sentados en el sofá de su casa con su tableta, los compradores pasan mucho tiempo navegando e investigando un producto en línea antes de ir a una tienda a comprar. Y para aquellos que buscan tener su compra en sus manos hoy, BOPIS es una excelente opción. No solo ofrece a los compradores más flexibilidad, sino que ayuda a mantener las relaciones con sus minoristas favoritos.

Cumplimiento más rápido: BOPIS ofrece un cumplimiento de pedidos más rápido y, a menudo, menos complejo, siempre que el minorista cuente con la tecnología subyacente necesaria. Cuando un cliente selecciona BOPIS, obtiene un mayor control sobre cuándo y dónde se recoge/entrega el producto, lo que en la mayoría de los casos permite una recogida inmediata. Eso supera el tiempo promedio de entrega de 2-3 días para la mayoría de los pedidos en línea.

Eliminar los costos de envío: BOPIS permite a los clientes y minoristas eliminar los costos de envío de un pedido. Para algunos clientes, eliminar los costos de envío es un factor para comprar a través de BOPIS. Para los minoristas, BOPIS reduce el tiempo, el costo y el trabajo manual en la recolección, el empaque y el envío de un pedido. Cuando los consumidores recogen en tienda, las empresas obtienen ahorros en la entrega de última milla, el embalaje y los costos generales de logística. Esa última milla desde el centro de distribución o el almacén a menudo puede ser uno de los mayores costos de un minorista.

Inventario reducido y ágil: con la solución subyacente adecuada de gestión de pedidos o visibilidad del inventario, los pedidos de BOPIS se pueden cumplir desde múltiples canales, comúnmente desde un centro de distribución o ubicaciones de venta minorista. Con la visibilidad del inventario en tiempo real, los minoristas pueden determinar la mejor manera de surtir el pedido y recurrir a diferentes ubicaciones de inventario para el cumplimiento y el reabastecimiento, lo que les permite reducir los costos generales de mantenimiento de inventario.

Reducir costos, aumentar los beneficios: BOPIS reduce los costos de envío y cumplimiento, así como los costos de mantenimiento de inventario. Hay pruebas sólidas de que también reduce las devoluciones, lo que ahorra costos de procesamiento y aumenta las compras, todo lo cual contribuye a una mayor rentabilidad general. Otra consideración de ingresos: el 60 % de los carritos en línea se abandonan debido a tarifas inesperadas, principalmente tarifas de envío. BOPIS puede convertir a los navegadores en línea frustrados en compradores.

¿Cuáles son las mejores prácticas de BOPIS?

Satisfacción del cliente: quizás la mejor práctica más importante al emplear una capacidad y una estrategia de BOPIS es garantizar una experiencia del cliente positiva. Esto requiere una experiencia en línea fluida que brinde al cliente instrucciones claras sobre cómo recoger en la tienda. BOPIS es una característica que los consumidores desean y aprecian: no inhibir la experiencia. Lo hace fácil y gratificante para el comprador.

Experiencia en la tienda: priorice experiencias excepcionales en la tienda al ejecutar su estrategia BOPIS. La recogida en la tienda debe ser lo más sencilla y rápida posible. Como se mencionó antes, hasta el 60 % de los compradores hacen compras adicionales al recoger en la tienda. Pero no se rinda a la tentación de intentar forzar a BOPIS a una oportunidad de venta en la tienda. En su lugar, cree un espacio dedicado y visible para la recogida en la tienda, y no coloque la ubicación de recogida de BOPIS en la parte trasera de la tienda. Las mejores prácticas para BOPIS son colocar el lugar de recogida en la parte delantera de la tienda, así como ofrecer potencialmente casilleros de recogida. Finalmente, asegúrese de capacitar a los asociados de la tienda en los protocolos BOPIS.

Confianza del cliente: los consumidores quieren opciones y conocen las opciones disponibles en el mercado, ya sea envío estándar, entrega en el mismo día, compras en tienda o en la acera. Explíqueles las opciones de logística disponibles a lo largo del proceso de compra. Para una estrategia omnicanal exitosa, debe conocer a los clientes cuándo y dónde quieren comprar.

Visibilidad del inventario en tiempo real: una estrategia BOPIS exitosa requiere visibilidad en tiempo real del inventario en toda su red. Sin esa visibilidad, BOPIS puede salir mal rápidamente. Por ejemplo, un cliente puede hacer un pedido en línea para recogerlo en la tienda, solo para descubrir cuando llega que el artículo se vendió a otro cliente y la tienda ahora está agotada. La visibilidad del inventario en tiempo real no solo elimina este problema, sino que también le brinda flexibilidad para mover y reponer el inventario desde diferentes canales para respaldar BOPIS y las ventas en general.

Tecnología moderna: la visibilidad del inventario en tiempo real se puede lograr con una solución independiente para habilitar BOPIS e impulsar el valor empresarial. Sin embargo, para ser los mejores de su clase en la venta minorista omnicanal, las empresas deben contar con tecnología moderna de gestión de pedidos combinada con una solución de visibilidad de inventario para optimizar todo el proceso de gestión de pedidos y el flujo de información. Una plataforma moderna y única para la gestión de pedidos puede acelerar la transformación simplificando la tecnología y la complejidad de la implementación para ofrecer capacidades de cumplimiento de pedidos omnicanal desde BOPIS hasta la recogida en la acera y el envío desde la tienda (SFS).

¿Cuáles son los desafíos asociados con BOPIS?

Al igual que con cualquier empresa, también hay desafíos con BOPIS. Los desafíos más notables se relacionan con garantizar la precisión y disponibilidad del inventario, lo que requiere visibilidad en tiempo real. Para muchos minoristas, este es un obstáculo que deben superar si su tecnología de soporte es anticuada o está en silos. Una solución de gestión de pedidos y visibilidad del inventario contribuye en gran medida a eliminar obstáculos y establecer una plataforma para acelerar BOPIS y otras estrategias de venta minorista.

También hay retos que superar en las tiendas. Dedicar un espacio privilegiado, visible y de fácil acceso para los compradores de BOPIS y garantizar que los asociados estén capacitados en los protocolos de BOPIS son esenciales para el éxito.

La Universidad de Auburn ha desarrollado una tabla de puntuación para evaluar a los minoristas en su ejecución de estrategias y resultados omnicanal y BOPIS. Esta puede ser una herramienta útil para comprender completamente las capacidades requeridas y los puntos de referencia con los que medir el rendimiento de BOPIS.

Es importante que los minoristas comprendan y superen estos desafíos porque BOPIS llegó para quedarse. BOPIS no solo es bueno para el negocio, sino también para la satisfacción del cliente. Más del 43 % de los 500 principales minoristas ahora emplean una estrategia BOPIS, y el 56 % de los consumidores informan que usan BOPIS, un número que aumentó durante la pandemia de COVID-19.

Tecnologías que permiten estrategias de venta minorista y BOPIS

Tener la tecnología subyacente adecuada es clave para la ejecución exitosa de BOPIS, particularmente para garantizar que el producto correcto esté en el lugar correcto en el momento correcto para satisfacer la preferencia de cumplimiento de un cliente. Una de las soluciones más esenciales es la visibilidad de inventario en tiempo real, complementada con una solución moderna de gestión de pedidos. Una plataforma integral de gestión de pedidos, mejorada aún más con capacidades de inteligencia artificial (IA), proporcionará ventajas adicionales que optimizarán la experiencia omnicanal general. Al trabajar con muchos de los principales minoristas del mundo, IBM ofrece una cartera de soluciones para ayudar a modernizar y extender la estrategia y las capacidades de venta minorista:

IBM Sterling Inventory Visibility proporciona una visión precisa y en tiempo real de su inventario y demanda en almacenes y centros de distribución, incluido lo que está en la tienda y en tránsito, lo que le permite proteger los márgenes, aumentar la satisfacción del cliente y aumentar las ventas. La solución basada en la nube aprovecha sus sistemas y fuentes de datos existentes para proporcionar una fuente única de visibilidad y análisis del inventario, procesando y actualizando la información del inventario a una velocidad y volúmenes extremadamente altos.

IBM® Sterling Order Management acelera la transformación simplificando la tecnología y la complejidad de la implementación para ofrecer capacidades de cumplimiento de pedidos omnicanal, como la recogida en la acera, BOPIS y SFS. Potencie su negocio para maximizar los resultados mediante la gestión de reglas de negocio adecuadas para sus clientes y su negocio. Con la gestión de inventario en tiempo real, puede adecuar el stock a la demanda y gestionar la rotación de inventario. La solución proporciona una interfaz intuitiva con una funcionalidad fácil de usar, por lo que no tiene que depender de la ayuda del personal de soporte de TI. Utilice características configurables para la captura de pedidos, incluido el inventario en tiempo real hasta el cumplimiento, para potenciar las experiencias del cliente que aumentan las ventas y mejoran la rentabilidad.

IBM® Sterling Fulfillment Optimizer With Watson es una solución de analytics de cumplimiento habilitada por IA que eleva los sistemas existentes de gestión de pedidos y visibilidad del inventario para proporcionar inteligencia y capacidades más profundas para ayudarle a comprender y evaluar los factores que afectan el rendimiento. La solución, con su panel personalizado, desglosa los silos de datos para ayudarle a supervisar la evolución y las tendencias de la demanda, el inventario y el cumplimiento. Con Sterling Fulfillment Optimizer, los minoristas pueden comprender y actuar mejor sobre los cambios en sus canales y el mercado a medida que ocurren, y tomar medidas para proteger los márgenes, utilizar la capacidad, cumplir con los compromisos de entrega y superar las expectativas de los clientes. La solución puede mejorar drásticamente la productividad y aumentar las ganancias, especialmente durante los períodos pico.